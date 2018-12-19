От бензина до вина: что подорожает в 2019 году

В 2019 году целый ряд товаров и продуктов подорожает.

Так, ожидается, что цены на бензин и табачную продукцию могут вырасти на 4,6%, стоимость автомобилей — на 0,2%, винных изделий — на 0,9%.

Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

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Основные причины подорожания продуктов — рост цен на бензин, увеличение НДС, а также повышение акцизов и требования ВТО (Всемирной торговой организации).

В 2019 году наиболее значительный рост акцизов ожидается на бензин и дизельное топливо, но он не в полной мере будет перенесен в цены соответствующих видов топлива, отмечает ЦБ.

В соответствии с соглашениями с правительством о стабилизации ситуации на топливном рынке крупнейшие нефтяные компании взяли на себя обязательства по поддержанию розничных цен на топливо до конца 2018 года на уровне мая.

«С 1 января по 1 февраля 2019 года темпы прироста розничных цен на нефтепродукты должны быть не выше 1,7%, в феврале-марте — соответствовать прогнозному среднегодовому уровню инфляции на 2019 год. В целом за 2019 год моторное топливо в среднем подорожает не более чем на 4,6%», — пишет регулятор.

Ставки акцизов на алкоголь не изменятся, однако рост цен будет наблюдаться из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием, пишет регулятор. При этом их отмена вызвана требованиями ВТО по созданию равных условий для отечественных и импортных производителей.

«Учитывая низкий вес вина и шампанского в индексе потребительских цен, вклад отмены льготных ставок акцизов будет незначительным (менее 0,01 п.п.)», — успокаивает ЦБ.

В целом совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,3–0,4 п.п, отмечает регулятор.

Что касается повышения НДС в следующем году на 2% до 20% годовых, то, как пишет Банк России, «пока что сохраняется неопределенность относительно того, как отреагируют цены на повышение НДС».

Как отмечал Банк России в релизе, посвященном решению ключевой ставки до 7,75% в минувшую пятницу, 14 декабря, большинство показателей инфляции, характеризующих наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, демонстрируют рост.

Так, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года.

«Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — отмечал ЦБ.

Банк России рассчитывает, что инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

При этом в нынешнем докладе о денежно-кредитной политике Банк России исходит из того, что «вклад повышения НДС в инфляцию составит около 1 процентного пункта. Но при этом интервал возможных оценок этого вклада весьма широк — от 0,6 до 1,5 процентного пункта».

Рост цен в следующем году будет тяжелым ударом для россиян, которые и так вынужденны постоянно экономить.

Россияне тратят на продукты около 31,2% своих доходов, говорилось в недавнем исследовании РИА «Новости». Агентство были проанализировало расходы жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Международного валютного фонда (МВФ).

Россия заняла в рейтинге 31-е место. При этом соседями нашей страны по списку оказались Черногория (29,7%) и Литва (31,5%).

Для сравнения, у жителей Люксембурга расходы на продукты питания составляют всего 8,7%. Мало тратят на продукты британцы (10%), голландцы (10,6%), ирландцы, финны, норвежцы и швейцарцы (менее 12%).

В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорилось в ноябрьском мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).

При этом, согласно последним опросам рекрутеров, многим россиянам в ближайшее время стоит ждать не повышения окладов, а сокращений.

Каждый четвертый работодатель в России может сократить штат сотрудников в 2019 году. Это показывает исследование, проведенное порталом Rabota.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Подтвердили планы сократить часть сотрудников 23% опрошенных специалистами работодателей.

При этом вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.