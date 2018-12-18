Евро пробило отметку в 80: дальше будет еще хуже

2018 год для российского рубля был не самым оптимистичным. Если в начале года американская валюта стоила менее 60 рублей за доллар, то к концу года эксперты уже спорили о том, когда американец перейдет через порог в 70 рублей. И хотя отметка в доллар по 70 рублей так и не была достигнута, однако в ходе торгов на бирже курс евро превысил отметку в 80 рублей.

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Официальный курс Банка России на 30 декабря — 69,47 рублей за доллар, 79,46 рублей за евро.

При этом достижение нового максимума европейской валюты произошла на фоне низкой ликвидности на рынке из-за выходных дней.

В паре с евро/рубль ровным счётом ничего экстраординарного не происходит, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предупреждают, что впереди у рубля новые антирекорды и в целом называют уходящий год для российской валюты не самым удачным.

Например, в начале 2018-го года доллар находился на отметке в 57,5 рублей за американскую валюту, в январе и в феврале укрепившись до 55,5 рублей, но после этого плавно перешел к снижению, и конец года его уже отмечал вблизи отметки в 70 рублей за доллар.

Больше всего на рубль в 2018 году повлияли санкции. В течение года они дважды, в апреле и августе, больно ударили по рублю.

Это привело к тому, что сформировался устойчивый тренд выхода иностранных инвесторов из российских ОФЗ, которые пользовались спросом начиная с 2015 года.

Так, за 2018 год Минфин привлек немногим более 1 трлн руб. из планируемых 1,7 трлн руб., говорит Семен Немцов, старший аналитик «ИК Русс-Инвест».

Однако в следующем году, по мнению экспертов, медленное падение рубля продолжится. Санкционная тема никуда не делалась, и она станет вызовом номер один в следующем году как для рубля, так и для российской экономики.

«Главный вызов – санкционная тематика. Мы в начале года ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется на следующий год», — заявил в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

В целом 2019 год для рубля будет периодом борьбы внешних факторов с внутренними, считает Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

«Стабильность первого квартала возможна только при условии, что США не введут новые санкции», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, в следующем году «помочь» падать рублю способен Центробанк, который может выйти в следующем году на валютный рынок.

В декабре регулятор принял решение возобновить в январе покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций.

Особенно жесткий сценарий предполагает, что регулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Помочь рублю могут цены на нефть. «У нефти появилась поддержка в виде продленных договоренностей в рамках ОПЕК+, соответственно, снижения добычи черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США», — полагает аналитик. Впрочем, с ценами на нефть не все так однозначно.

«Рынок нефти уже длительное время не может восстановиться и продемонстрировать намеки на стабильность. Стоимость постоянно плавает от 50 до 55$ за баррель. Снижения нефтяных котировок происходят из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США, а также из-за понижения прогнозируемого спроса на нефть в 2019 году, которое вызвано рисками обострения торгового противостояния между США и Китаем, что, в свою очередь, замедляет мировой экономический рост», — считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

По словам Василия Карпунина, начальника аналитического отдела «БКС Брокер», на рынке нефти сейчас сохраняется экстремально высокая волатильность.

Сейчас идет попытка остановить устоявшийся в последние месяцы нисходящий тренд, считает он.

«Падение стоимости нефти Brent до $50 и ниже выглядит избыточным. Вряд ли цены смогут находиться так низко на протяжении длительного периода времени. Скорее всего, котировки в среднесрочной перспективе вернутся в район $65», — говорит эксперт.

По мнению Александра Егорова, валютного стратега Tele Trade, в первом квартале рубль несколько ослабнет на фоне угроз введения новых экономических санкций США и их союзников, а также фискальных изменений в РФ.

В этой ситуации курс доллара может даже перейти отметку в 75 рублей за американскую валюту.

«В середине года определяющим диапазоном для стоимости доллара против рубля станет диапазон 65-75 руб. А к концу года на фоне на фоне адаптации экономики РФ к новым реалиям и возобновления понижательной динамики инфляционных показателей в России рубль может и несколько укрепиться к уровню 65-68 руб», — отмечает эксперт.

По мнению Рожанковского, курс доллара может сравнять с евро в начале марта — конце марта приблизиться к 80 рублям. Такой курс будет приурочен к событиям вокруг президентских выборов на Украине, полагает эксперт.

«В одном можно не сомневаться: рубль в наступающем году будет экстремально волатилен – быть может, столь же волатилен, каким он был 2014-м», — считает эксперт.