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Евро пробило отметку в 80: дальше будет еще хуже

Евро превысил 80 рублей впервые с сентября

Рубль не устоял под натиском биржевых игроков в конце года. Евро все же пробил отметку в 80 рублей, доллар штурмует 70 руб. Наступающий 2019 год будет «экстремально волатильным для рубля», считают эксперты, предсказывая, что весной курс доллара может достичь 80 рублей.

2018 год для российского рубля был не самым оптимистичным. Если в начале года американская валюта стоила менее 60 рублей за доллар, то к концу года эксперты уже спорили о том, когда американец перейдет через порог в 70 рублей. И хотя отметка в доллар по 70 рублей так и не была достигнута, однако в ходе торгов на бирже курс евро превысил отметку в 80 рублей.

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Официальный курс Банка России на 30 декабря — 69,47 рублей за доллар, 79,46 рублей за евро.

При этом достижение нового максимума европейской валюты произошла на фоне низкой ликвидности на рынке из-за выходных дней.

В паре с евро/рубль ровным счётом ничего экстраординарного не происходит, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предупреждают, что впереди у рубля новые антирекорды и в целом называют уходящий год для российской валюты не самым удачным.

Например, в начале 2018-го года доллар находился на отметке в 57,5 рублей за американскую валюту, в январе и в феврале укрепившись до 55,5 рублей, но после этого плавно перешел к снижению, и конец года его уже отмечал вблизи отметки в 70 рублей за доллар.

Больше всего на рубль в 2018 году повлияли санкции. В течение года они дважды, в апреле и августе, больно ударили по рублю.

Это привело к тому, что сформировался устойчивый тренд выхода иностранных инвесторов из российских ОФЗ, которые пользовались спросом начиная с 2015 года.

Так, за 2018 год Минфин привлек немногим более 1 трлн руб. из планируемых 1,7 трлн руб., говорит Семен Немцов, старший аналитик «ИК Русс-Инвест».

Однако в следующем году, по мнению экспертов, медленное падение рубля продолжится. Санкционная тема никуда не делалась, и она станет вызовом номер один в следующем году как для рубля, так и для российской экономики.

«Главный вызов – санкционная тематика. Мы в начале года ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется на следующий год», — заявил в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

В целом 2019 год для рубля будет периодом борьбы внешних факторов с внутренними, считает Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс».

«Стабильность первого квартала возможна только при условии, что США не введут новые санкции», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, в следующем году «помочь» падать рублю способен Центробанк, который может выйти в следующем году на валютный рынок.

В декабре регулятор принял решение возобновить в январе покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций.

Особенно жесткий сценарий предполагает, что регулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Помочь рублю могут цены на нефть. «У нефти появилась поддержка в виде продленных договоренностей в рамках ОПЕК+, соответственно, снижения добычи черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США», — полагает аналитик. Впрочем, с ценами на нефть не все так однозначно.

«Рынок нефти уже длительное время не может восстановиться и продемонстрировать намеки на стабильность. Стоимость постоянно плавает от 50 до 55$ за баррель. Снижения нефтяных котировок происходят из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США, а также из-за понижения прогнозируемого спроса на нефть в 2019 году, которое вызвано рисками обострения торгового противостояния между США и Китаем, что, в свою очередь, замедляет мировой экономический рост», — считает Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо Банка».

По словам Василия Карпунина, начальника аналитического отдела «БКС Брокер», на рынке нефти сейчас сохраняется экстремально высокая волатильность.

Сейчас идет попытка остановить устоявшийся в последние месяцы нисходящий тренд, считает он.

«Падение стоимости нефти Brent до $50 и ниже выглядит избыточным. Вряд ли цены смогут находиться так низко на протяжении длительного периода времени. Скорее всего, котировки в среднесрочной перспективе вернутся в район $65», — говорит эксперт.

По мнению Александра Егорова, валютного стратега Tele Trade, в первом квартале рубль несколько ослабнет на фоне угроз введения новых экономических санкций США и их союзников, а также фискальных изменений в РФ.

В этой ситуации курс доллара может даже перейти отметку в 75 рублей за американскую валюту.

«В середине года определяющим диапазоном для стоимости доллара против рубля станет диапазон 65-75 руб. А к концу года на фоне на фоне адаптации экономики РФ к новым реалиям и возобновления понижательной динамики инфляционных показателей в России рубль может и несколько укрепиться к уровню 65-68 руб», — отмечает эксперт.

По мнению Рожанковского, курс доллара может сравнять с евро в начале марта — конце марта приблизиться к 80 рублям. Такой курс будет приурочен к событиям вокруг президентских выборов на Украине, полагает эксперт.

«В одном можно не сомневаться: рубль в наступающем году будет экстремально волатилен – быть может, столь же волатилен, каким он был 2014-м», — считает эксперт.