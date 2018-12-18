Ставки сделаны: обрушит ли Америка рубль

В среду, 19 декабря, завершится финальное в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС США). Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что ФРС, скорее всего, примет решение поднять учетную ставку на 0,25 п.п. до уровня 2,25-2,5%.

Регулятор в этом году повышал ставку уже три раза: 21 марта, 13 июня и 26 сентября. При этом руководство ФРС США говорило о продолжении цикла повышения ставок.

«Американский регулятор более чем готов к продолжению политики, направленной на нормализацию национального денежно-кредитного курса. Экономика США сейчас прекрасно себя чувствует. Инфляция держится вблизи целевого ориентира, да и темпы экономического роста одни из лучших с 2008 года. При такой конъюнктуре самое время противостоять рискам перегрева экономики через повышение ставки», — говорит Артем Деев. ведущий аналитик Amarkets.

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В частности, инфляция США колеблется вблизи 2%, а рост ВВП за третий квартал составляет 3,5%.

Между тем накануне решения Федрезерва президент США Дольнад Трамп раскритиковал политику ФРС. По словам главы государства, в условиях, когда национальная валюта очень устойчива, а инфляция фактически отсутствует, повышать ставку не стоит.

«Невероятно, что при очень сильном долларе и почти полном отсутствии инфляции, в то время как остальной мир взрывается вокруг нас — Париж в огне, Китай катится вниз, — ФРС думает об очередном повышении ставок!», — написал глава Белого дома в своем твиттере.

Это не первое подобное высказывание Трампа в адрес руководителя ФРС США Джерома Пауэлла. По мнению президента, повышение ставок может замедлить рост экономики.

Хотя в этот раз вербальные атаки Трампа вряд ли достигнут своей цели, но в дальнейшем ФРС станет осторожнее подходить к решению о повышении ставок

Скорее всего, ФРС в этот раз поднимет ставку, как и было анонсировано, но комментарии относительно будущих шагов окажутся очень осторожными и неконкретными, полагают эксперты.

Сопроводительная риторика может быть «существенно смягчена и особо акцентирована на зависимости действий ФРС «от выходящих макроданных», говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра».

«Переговоры с Китаем по нормализации баланса внешней торговли вновь зашли в тупик, и это дополнительный фактор «дурного настроения» рынков. В случае не достижения такой договоренности, согласно прогнозам ВТО и МВФ, объемы мировой торговли будут падать, что приведет к снижению глобального роста на целых 0,5 процентных пункта к 2020 году, или около $430 млрд в виде потерянного ВВП во всем мире», — объясняет Рожанковский.

Наиболее вероятным моментом начала экономического спада в США станет середина 2020 года, когда в экономике сойдет на нет эффект от фискальных мер, при этом более высокие процентные ставки и сокращение кредитования приведут к рецессии, заявил недавно в интервью телеканалу CNBC главный экономист Moody's Analytics Марк Занди.

В этой ситуации эксперты не исключают даже, что ФРС США придется вновь опускать учетную ставку.

При этом специалисты расходятся в оценке того, как решение ФРС США в среду повлияет на российскую валюту.

По мнению ряда экспертов, Банк России уже предпринял меры чтобы не допустить резкого снижения курса рубля.

Так, в минувшую пятницу, 14 декабря, ЦБ второй раз в этом году повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,75% годовых.

«Центробанк сработал на опережение, подняв ставку с целью не допустить ослабления рубля»,

— говорит Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

По его словам, курс доллара резко бы вырос до Нового года из-за оттока нерезидентов из ОФЗ, если бы ЦБ не поднял ставку.

«Сейчас опасность ослабления рубля резко снизилась. Курс не реагирует даже на обвал нефти, которая сейчас торгуется ниже $60 за баррель марки Brent. Если ФРС даст комментарий о том, что экономика США в 2019 году будет расти медленно и нет необходимости агрессивного повышения ставки в дальнейшем, то курс доллара останется в коридоре 66-67 рублей», — полагает эксперт.

Впрочем, по мнению Артема Деева, ужесточение политики Федрезерва окажет краткосрочную поддержку американской валюте — и до конца этой недели курс доллара может вырасти выше 68,2 рублей.

Однако даже если рубль не подкосит после решения ФРС США, то в следующем году деревянный может не устоять уже из-за российского регулятора. С января Банк России возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила.