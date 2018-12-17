Разговор за жизнь: как власти собираются спасать россиян

Правительство в понедельник обсудило четыре национальных проекта, в числе которых «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука».

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«Их паспорта, а также и паспорта тех федеральных проектов, которые в них входят, были скорректированы», - сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках заседания президиума совета при президенте по вопросам стратегического развития и национальным проектам.

По его словам, к сегодняшнему дню уточнены объемы финансирования, а также целевые показатели, определены механизмы исполнения.

«В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрено почти 3 триллиона рублей, если говорить более точно, 2 триллиона 780 миллиардов», - сказал Медведев. К 2024 году объем финансирования вырастет до 6,5 трлн рублей из всех источников.

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила журналистам, что до конца года будет вестись работа с регионами, чтобы все действия на федеральном уровне корреспондировались с региональной политикой.

Новые льготы по ипотеке

Она также рассказала о четырех нацпроектах. Первый – «Демография», он считается одним из самых дорогих. В 2019 году планировалось направить 512 млрд рублей, голом позднее – 522 млрд рублей. На 2021 годы речь шла о 528 млрд рублей.

В нацпроект входят пять федеральных программ, которые касаются, в том числе стимулирования рождаемости и поддержки семей, старшего поколения и поддержки здорового образа жизни. Голикова заявила, что к 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,7. В 2017 году он был 1,62.

«Набор мероприятий будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин, которые спланируют рождение первых и последующих детей, в этой связи за счет тех пособий, которые выплачиваются на первого ребенка - порядка 35%, то есть 1,1 миллиона человек получат поддержку», - сказала вице-премьер.

Голикова отметила, что порядка 40% получат дополнительную финансовую поддержку, это еще 1,6 миллиона семей.

Кроме того, в ближайшее время правительство озвучит новые льготные меры по ипотеке. «Они в высокой степени готовности», - сказала Голикова, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По ее словам, ипотечная программа под 6%, будет реализовываться в рамках нацпроекта по демографии.

Ранее Голикова отметила, что варианты новых льготных условий правительство представит до конца года. Поддержку получат более 1,6 млн семей. При этом она говорила журналистам, что в текущем году оформлено таких кредитов на 2 млрд рублей.

Напомним, что согласно условиям «семейной ипотеки» взять ипотеку по субсидированной ставке могут семьи, в которых с 1 января 2018 года появились второй или третий ребенок в ближайшие 4 года.

В этом же году правительство расширило действие программы на граждан, которые имеют четвертого и последующих детей, и повысило размер кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей регионов России, а также до 12 млн рублей для проживающих в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Дополнительное финансирование бюджете предусмотрена и на поддержку тех, кто хочет заниматься спортом. В бюджете предусмотрено 35 млрд рублей на развитие спортивной базы по хоккею и футболу. «Финансирование начинается уже со следующего года», - сказал глава правительства.

Кроме того, правительство предусмотрело дополнительные меры по поддержке старшего поколения. Чтобы людям старших возрастов было удобнее получить медицинскую помощь, выделены средства на закупку автотранспорта.

Особое внимание, по словам Медведева, будет уделено регионам Дальнего Востока, где стоит сложная ситуация с численностью населения. «Решение демографических проблем в этом федеральном округе, как и других задач, должны быть в приоритете. Такие корректировки были внесены в национальный проект», - сказал премьер.

Увеличить продолжительность жизни

На вопросы здравоохранения планируется направить 750 млрд рублей. «Основная часть этих ресурсов пойдет на обеспечение увеличения оплаты оказываемой медицинской помощи по онкологии в рамках так называемых территориальных программ государственных гарантий помощи гражданам РФ», - сказала Голикова.

В рамках национального проекта к 2024 году планируется снизить уровень смертности на 17%. Таким образом, будет спасено 200 тысяч человек. Главным образом показатели будут достигнуты посредством снижения смертности на 8% от онкологических и на 24% сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам Голиковой, самым главным показателем сегодня является показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни до 78 лет в 2024 году.

«Мы увеличили количество детских больниц, которые будут построены в рамках проекта, с 37 до 40. Выделяем дополнительные средства на информатизацию системы здравоохранения, чтобы каждый мог не только записаться ко врачу через интернет, но и не приходя в поликлинику мог получить все необходимые медицинские документы и выписки, пройти медико-социальную экспертизу», - отметил Медведев.

Запланированы дополнительные деньги и на развитие медицины на селе: строительство и замена более 1,5 тысячи фельдшерских-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Наука без отрыва от медицины

Что касается нацпроекта по образованию, то и в его рамках, например, предусмотрена поддержка сельской инфраструктуры. На следующий год будет выделено более 370 млн рублей на строительство школ в сельской местности. Это должно повысить привлекательность села для молодежи, что важно и для достижения цели по увеличению численности населения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на проект уйдет 103,2 млрд рублей, в 2020 – 117,6 млрд рублей, в 2021 году – 127,7 млрд рублей.

Также ведется работа по национальному проекту «Наука». В том числе идет разработка нормативной базы, на основе которой появится сеть научных центров мирового уровня, включая математические и по другим направлениям.

«Меры были детализированы в федеральных проектах в ходе доработки. Есть мнение о том, что нужно лучше синхронизировать проект науки со здравоохранением для того, чтобы наука не существовала в отрыве от медицины – меня недавно об этом спрашивали, когда проводил финальное интервью телеканалам по итогам года. Отдельный федеральный проект по созданию сети национальных медицинских исследовательских центров уже утвержден», - сказал Медведев.

Он добавил, что в таких центрах будут разрабатывать не только инновационные медицинские технологии, но и с помощью медицины консультировать пациентов.

«Одновременно мы продолжаем поддерживать прикладную и фундаментальную науку помимо нацпроекта. Мы предусмотрели на 2019 год около 415 миллиардов рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения», - подчеркнул премьер.