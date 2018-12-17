Карточный домик: россияне набрали кредиток

Российские банки выдали почти 9 млн новых кредитных карт (8,97 млн новых кредитных карт) за 10 месяцев этого года. Это на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

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Так, за десять месяцев прошлого года, по данным НБКИ, было выдано 5,3 млн кредиток.

При этом больше всего карт было выдано в Москве (550,7 тыс. штук), Московской области (431 тыс.), Краснодарском крае (329,7 тыс.), Санкт-Петербурге (305,3 тыс.), Свердловской области (279,7 тыс.) и Башкортостане (271 тыс.).

В прошлом году в столице было выдано 326,3 тысячи карт (рост +68,8%)

По динамике роста выдачи больше всего новых кредитов было выдано в Липецкой (+136%) и Тульской областях (+107,9%), а также Башкортостане (+106,8%) и Ставропольском крае (+106,2%).

При этом наименьшие темпы роста (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Республике Бурятия (+25,1%), Иркутской области (+27,6%), а также в Приморском (+30,3%) Красноярском (+31,3%) и Хабаровском (+32,1%) краях.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что россияне стараются тратить, опасаясь роста цен в следующем году.

«Инфляционные ожидания населения растут, что способствует активным тратам россиян», - говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Так, годовая инфляция в России в марте-апреле 2019 года может достичь 5,5-6%, заявила в пятницу, 14 декабря, глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина. Как отмечал Банк России в своем релизе, посвященном увеличению ключевой ставки денежного рынка, инфляция может составить 3,9–4,2% к концу 2018 года.

На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС с 18 до 20%, писал Банк России.

При этом, по словам Андрея Люшина, россияне часто оформляют карты и затем уже детально знакомятся с условиями продуктов.

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сейчас почти каждый банк предлагает либо баллы, либо мили, либо бонусы, либо кэшбэк живыми деньгами, задача банка — отобрать наиболее качественных заемщиков, которых осталось не так много.

В среднем на одного россиянина сейчас приходится около 1,7 банковской карты, отмечает эксперт.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты в банках и микрофинансовых организациях констатировали в целом рост спроса на кредиты перед Новым годом.

Так, на начало ноября, по статистике ЦБ, совокупный объем долга населения перед банками достиг рекорда в 14,4 трлн руб. Всего за десять месяцев граждане взяли в банках на 37% больше новых займов (9,9 трлн руб.), чем в январе — октябре год назад.

Особой всплеск банкиры и микрофинансовые организации ожидают перед праздниками.

«Перед новогодними праздниками традиционно отмечается сезонный рост розничного кредитования. Объем выдач кредитов в ноябре текущего года увеличился на 10% относительно предыдущего месяца. По нашим ожиданиям, показатели за декабрь превысят ноябрьские результаты», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Поляков, вице-президент ВТБ.

При этом, как констатируют эксперты, россияне вынуждены брать займы, чтобы сделать необходимые покупки.

«Россияне по-прежнему остро нуждаются в заемных средствах и совершить ряд покупок без использования займов им не под силу»,

— говорит генеральный директор компании Юником24 Юрий Кудряков.

При этом, как видно из статистики, не все кредиты возвращаются вовремя.

Так, по данным информации на сайте ЦБ о рисках кредитования физических лиц в 2018 году, на 1 ноября просрочка свыше 90 дней была у 6% розничных ссуд, выданных россиянам.

Депутатов и ЦБ давно уже тревожит эта ситуация.

18 декабря во втором чтении парламентарии намерены принять законопроект, который ограничивает сумму задолженности по потребкредиту или займу и запрещает взыскание долгов в случае их выдачи «черными кредиторами».

В частности, в документе говорилось об ограничении размера процентов по потребкредитам или займам, срок возврата которых не превышает года, полуторным размером такого займа или кредита. Процентная ставка не должна будет превышать 1% в день.

Кроме защиты прав граждан, депутаты и регулятор также думают о том, как ограничить самих россиян от желания взять неподъемную для семейного бюджета сумму.

Так, речь идет о том, чтобы запретить кредитным организациям выдавать неподъемные для россиян займы - в частности, выдавать новые займы тем россиянам, которые уже тратят более 50 процентов своего дохода на погашение долгов.