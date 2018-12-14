Сохранить суверенитет и выбить деньги: чего хочет Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать его страну в состав России под видом глубокой интеграции. Об этом он заявил на пресс-конференции для российских журналистов в пятницу, 14 декабря.

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«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России», - сказал Лукашенко.

При этом, по его словам, некоторые напрямую говорят, что готовы к присоединению шести белорусских областей к России.

В ответ на такие предложения он предлагает подумать о реакции международного сообщества.

Белоруссию «не мытьем, так катаньем» пытаются инкорпорировать в состав другой страны, но для Минска «святое - это суверенитет», отметил белорусский лидер. «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда», - заключил Лукашенко.

Такое заявление белорусский лидер сделал после того, как в Бресте в четверг, 13 декабря, состоялось заседание совета министров Союзного государства.

В ходе него премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал об интеграционных проектах для Союзного государства России и Белоруссии. Так, за десять месяцев этого года товарооборот всех стран увеличился на 13%. «Он уже почти вплотную подошел к отметке в $30 млрд», — заявил глава российского правительства.

Ситуация выглядит стабильно, но это не значит, что нечем заниматься, отметил Медведев. При этом он назвал два возможных сценария развития отношений двух стран: консервативный — без повышения уровня интеграции до пределов, установленных в договоре от 8 декабря 1999 года, и «продвинутый», который повысит взаимозависимость двух стран.

В частности, он отметил, что можно создать единые таможенные службы, эмиссионный центр и суд.

Однако в Минске идея такой интеграции с Москвой совсем не нравится. Белоруссию сейчас очень сильно волнует компенсация России за проведение налогового маневра, а также снятие барьеров для поставки продукции на российский рынок.

В 2019-2024 годах по решению российского правительства будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ. Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России. Суммарно бюджетные потери оцениваются 630 миллионов белорусских рублей ($300 млн). Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд, говорили ранее белорусский чиновники.

Минск планировал получить от Москвы около $310 млн компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере в 2019 году, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко.

По его словам, Белоруссия рассчитывала получить деньги «ровно на элемент налогового маневра», однако Россия отказалась от обсуждения этого вопроса.

«Если в августе — ноябре говорили о расчетах, то дальше с российской стороны была занята такая крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказа от обсуждения. — «Газета.Ru»)», — заключил Ляшенко.

Так, как заявлял в кулуарах 13 декабря на заседании совета министров Союзного государства глава Минэнерго Александр Новак, вопрос снижения цены на газ для Белоруссии в связи с налоговым маневром не был предметом заседания. Хотя на заседание в Бресте прибыл также вице-премьер правительства Дмитрий Козак, обсуждать налоговый маневр и его последствия для Белоруссии российские чиновники не хотели.

Другая претензия Минска к Москве касается создания барьеров для поставки белорусской продукции в Россию. Ранее Россия неоднократно ограничивала поставки, в частности, молочной продукции из Белоруссии, ссылаясь на то, что в ней содержатся антибиотики.

Об ограничениях Москвы шла речь в ходе заседания совета министров Союзного государства. Белорусский премьер-министр Сергей Румас поднимал этот вопрос. При этом Минску пока что удалось добиться от Москвы только обещаний о наращивании торгово-экономическом сотрудничестве двух стран и о необходимости снимать торговые барьеры.

По мнению Лукашенко, если Москва закрывает поставки той или иной белорусской продукции — это является недобросовестной конкуренцией. И пригрозил уйти с российского рынка.

При этом свои претензии Минск сможет еще раз высказать 25 декабря. На эту дату запланированы переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Белорусский лидер рассчитывает, что главной темой встречи с Путиным будет налоговый маневр.

«И самый главный вопрос — это вопрос экономический, который мы должны решать, это вопрос налогового маневра, чтобы не было так, что Лукашенко «сдал», как у нас некоторые оппозиционеры взвыли, … Беларусь за бочку нефти», - цитирует белорусского лидера РИА «Новости».