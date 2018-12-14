Нулевой прогресс: ЕС продлил санкции против России

В четверг 13 декабря в Брюсселе состоялся саммит Европейского совета, на котором было принято решение, напрямую касающееся России. Из заявления по итогам первого дня работы саммита видно, что европарламентарии на стали настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.

Большинство стран Евросоюза полагают, что применение санкций из-за инцидента в Керченском проливе является сейчас контрпродуктивной мерой.

«Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских», — цитирует РИА «Новости» источник в структурах ЕС.

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В документе отмечается, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

При этом в формулировку заключений саммита могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные с ситуацией вокруг Украины. Это следует из заявления главы дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она заявила, что Евросоюз изучает возможность оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю украинским регионам.

По словам Могерини, «то, что для нас играет наибольшую роль, — это та поддержка, которую мы можем оказать», в частности, по линии Европейского инвестиционного банка. Она не сообщила подробностей.

Ранее Могерини сказала, что Евросоюз намерен в ближайшее время принять меры в связи с ситуацией в Азовском море. По её словам, Брюссель «направляет ясный сигнал» Москве.

В Европарламенте не исключают, что инцидент в Керченском проливе — это попытка России «лишить Украину суверенных прав в Азовском море», чтобы превратить его в российское «внутреннее озеро», сообщал канал RT.

Напомним, 10 декабря министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагал странам ЕС «несколько типов санкций» в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом, как пишет «Европейская правда», украинский министр рассказал после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

«Обо всех сознательно говорить не буду, начиная с персональных санкций для тех, кто участвовал в актах агрессии против Украины, но также по ограничению возможностей российских азовских портов, а также ещё некоторые креативные санкции», — цитировала Климкина газета «Европейская правда».

По его словам, «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».

На это предложение незамедлительно отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что если ЕС примет такое предложение, то, видимо, там собираются переходить на дрова или ждут глобального потепления. Российские депутаты полагают, что призыв отказаться от проекта европарламентарии приняли под давлением США. В Минэнерго заверяли, что строительство газопровода продолжается.

Очередное обострение взаимоотношений России и Украины случилось 25 ноября, когда 3 украинских военных судна нарушили границу РФ. Корабли и их экипажи были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы России.

Продление санкций за «нулевой прогресс»

Отказавшись вводить санкции против России с подачи Украины лидеры стран Евросоюза тем не менее утвердили политическое решение о продлении экономических санкций. Санкции против России будут действовать следующие полгода из-за «нулевого прогресса» в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

«Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений», - сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

«Как обычно, санкции продлеваются на полгода. Это политическое решение. Впереди - формальная процедура, которая будет проделана в течение ближайших недель», — отметил Туск, добавив, что после завершения формальной процедуры решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

На продлении действующих санкций против России и введении новых настаивал и президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сам заявил в четверг после переговоров в Брюсселе с представителями ЕС.

По его словам, ЕС необходимо усилить санкции против России из-за того, что «Москва не выполняет минские соглашения». Он также добавил, что Евросоюз должен признать инцидент в Керченском проливе «актом агрессии».