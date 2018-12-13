Шантаж Европой: о чем не договорились Москва и Минск

В четверг 13 декабря в Бресте состоялось заседание совета министров Союзного государства. В совместной повестке было заявлено 25 вопросов — от торгово-экономического сотрудничества до военной доктрины и энергетических вопросов.

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Встреча началась в Брестской крепости. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев перед заседанием совета министров отправился с белорусским коллегой главой правительства Сергеем Румасом возложить венки к Вечному огню. В это время российских чиновников и журналистов встречали в туристическом загородном комплексе «Усадьба Рыньковка». Для ожидающих корреспондентов выделили отдельную комнату с камином и несколько раз прокрутили песню «Беловежская пуща».

С российской стороны на мероприятие в Белоруссию прибыли, в частности, вице-премьер правительства Дмитрий Козак, глава Минфина Антон Силуанов, замминистра финансов Сергей Сторчак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минэнерго Александр Новак.

В кулуарах, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием, российские чиновники старательно обходили стороной спорные вопросы в отношении России и Белоруссии.

В частности, Александр Новак заявил, что вопрос снижения цены на газ для Белоруссии в связи с налоговым маневром не предмет встречи.

В 2019-2024 годах по решению российского правительства будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ. Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России.

Сергей Сторчак в кулуарах заявил, что, хотя есть критика союзного бюджета, в частности, связанная с исполнением сложных программ, однако в целом особых проблем в бюджетных отношениях он не видит.

Чиновники из Белоруссии не были столько благодушны.

Суммарно бюджетные потери оцениваются 630 миллионов белорусских рублей ($300 млн), сказал министр финансов Белоруссии Максим Ермолович. Суммарные потери до 2024 года могут составить от $8 до $12 млрд.

Вместе с тем белорусская сторона рассчитывает на урегулирование вопроса о компенсациях из-за налогового маневра в ходе переговоров, отметил чиновник.

«Оценки могут быть самые разные, они зависят от цены на нефть. Надеюсь, что удастся в ходе переговоров избежать таких существенных потерь, и мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время»,

— отметил Максим Ермолович.

На этом фоне МИД Белоруссии заявило в четверг, что обсуждается участие страны в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Этот формат создавался для обеспечения структурированного политического диалога по всему спектру двустороннего взаимодействия. В частности, сторонам уже удалось достигнуть договоренности о сохранении для белорусов возможности получения виз в посольствах стран-членов ЕС, а не только в визовых центрах.

Пока встречались главы российского и белорусского правительств, на более плотный диалог с другими странами намекал и президент страны Александр Лукашенко. Так, он пригрозил уйти с рынка России. Проводя встречу в Минске с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, он называл российский рынок «премиальным». «И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушался», — заявил он. При этом, по его словам, «братские государства» «должны помогать» друг другу.

По мнению Лукашенко, если Москва закрывает поставки той или иной белорусской продукции — это является недобросовестной конкуренцией. Ранее Россия неоднократно ограничивала поставки, в частности, молочной продукции из Белоруссии, ссылаясь на то, что в ней содержатся антибиотики.

«Дело абсолютно не в качестве», — отметил Лукашенко. При этом и обвинения в демпинге на российском рынке он отверг, предложив поставлять белорусскую продукцию в РФ через посредника, который может поднять цены на нее.

Часть встречи с участием министров прошла за закрытыми дверями в формате один на один. На нее прессу не пустили.

В открытой части белорусский премьер Румас также упомянул об ограничениях со стороны Москвы в адрес Минска — в частности, о запрете России на участие в госзакупках военного назначения белорусских предприятий. Для союзного государства важна «безбарьерная среда», иначе это мешает экономическому сотрудничеству двух стран, отметил он.

Дмитрий Медведев, в свою очередь, упомянул рост товарного оборота двух стран.

Так, за десять месяцев этого года товарооборот увеличился на 13%. «Он уже почти вплотную подошел к отметке в $30 млрд», — заявил глава российского правительства.

Ситуация выглядит стабильно, но это не значит, что нечем заниматься, отметил Медведев. При этом он назвал два возможных сценария развития отношений двух стран: консервативный — без повышения уровня интеграции, и «продвинутый», который повысит взаимозависимость двух стран. В частности, он отметил, что можно создать единые таможенные службы, эмиссионный центр и суд.

В пресс-конференции, посвященной итогам заседания, Румас заявил, что более 20 вопросов было обсуждено. Медведев также описал встречу как «открытый и прямой разговор». Торгово-экономическое сотрудничество развивается, и нужно и дальше заниматься снятием торговых барьеров, отметил российский премьер.

Однако не был подписан проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз.

Предполагалось, что после подписания и вступления в силу данного соглашения будет урегулирован вопрос транзита граждан третьих государств, имеющих российскую или белорусскую визы, по территории Белоруссии и РФ. Сроки опять откладываются.