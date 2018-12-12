Ставки вырастут: инфляция съест вклады

Ставки по банковским депозитам ставят новые рекорды. Согласно статистике Центробанка, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду ноября составила 7,36% против 7,32% за вторую декаду месяца. В общей сложности за ноябрь ставка выросла на 0,33 п. п.

Таким образом, уровень максимальной ставки сейчас самый высокий с конца 2017 года.

Тогда ставка составляла 7,38%.

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Минимальное же за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение показателя было зафиксировано в первой декаде июня этого года - 6,05%.

Растут и средневзвешенные (средняя ставка всех привлекаемых банками средств граждан) ставки по депозитам.

Так, средневзвешенная ставка для депозита в рублях и сроком от года до трех лет поднялась с августа 2018 почти на 1 п.п., а именно – с 5,74% до 6,57% (данные на октябрь).

Повышают банки и ставки по вкладам в валюте.

Для вкладов в долларах США на срок до года ставки, в частности, выросли с 1,37% до 3,14%, а в евро - с 0,26% до 0,4% годовых.

При этом в ближайшее время у банков будут новые поводы для того, чтобы и дальше поднимать ставки.

Так, с высокой долей вероятности ЦБ поднимет ключевую ставку на 25 б.п. до 7,75% годовых на ближайшем заседании совета директоров в пятницу, 14 декабря, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Причин для такого решения у регулятора несколько. Во-первых, в результате повышения ставки НДС с 18% до 20% формируются риски разгона инфляции. Уже сейчас производители, ритейлеры и импортеры начинают закладывать в цены дополнительные 2% на случай, если товар будет реализован и поставлен конечному потребителю после 1 января. Во-вторых, даже при условии снижения объемов закупки валюты ЦБ и Казначейством в рамках исполнения бюджетного правила дешевая нефть и продолжающийся отток иностранного спекулятивного капитала из рублевых активов тянут рубль вниз», - говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

При этом эксперт ожидает, что повышение ключевой ставки позволит скорректировать динамику по срочным рублевым вкладам и розничному кредитованию.

Так, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в начале 2019 года может вырасти до 8%, при том, что инфляция составит 5,5%, а ключевая ставка - 7,75%.

За пределами десятки крупнейших банков ставка по депозитам может вырасти еще больше.

Елена Веревочкина, управляющий Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах банка, отмечает, что

сегодня некоторые не самые крупные банки предлагают депозиты в рублях под 8% годовых и даже 8,2%.

Кроме того, впереди новогодние праздники. А это еще один повод поднять ставки.

«В декабре банки традиционно поднимают ставки по вкладам. И этот год – не исключение. Это связано с сезонной активностью граждан в этот период времени, а также со структурой портфеля: во многих банках именно в ноябре-декабре заканчиваются большая доля вкладов и для удержания действующих клиентов, а также для привлечения их из других кредитных организаций банки предлагают повышенные проценты», - отмечает Веревочкина.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» представители банков заявили о том, что уже ввели те или иные продукты под Новый год и новых повышений по ставкам не планируют.

Как отмечает Александр Шустов, гендиректор компании Мани Фанни, учитывая растущую инфляцию, вряд ли россияне смогут «хорошо» заработать, копя деньги на вкладах.

Хотя официально регистрируемая инфляция сейчас не превышает 4%, но эта статистическая цифра оторвана от реальности и ощущаемая сейчас россиянами инфляция приближается к 10%. При этом учитывая, что в следующем году НДС вырастет на 2 п.п. и составит 20%, россияне будут ощущать инфляцию еще сильнее.

Вряд ли банки предложат ставки выше 10% в следующем году, учитывая, что недостатка фондирования сейчас у кредитных организаций не ощущается, а найти качественных заемщиков - проблема. Их осталось очень мало, и почти все они сосредоточены в ипотечном сегменте, говорит эксперт.

«Примерно треть банков предпочитает свободные средства размещать на межбанковском рынке или в ЦБ, соглашаясь на низкую доходность и низкие риски, поэтому в этой ситуации привлекать новых вкладчиков высокими ставками они не будут», - говорит эксперт.

Между тем почти половине россиян и сберегать-то нечего. Согласно опросу проведенному недавно холдингом «Ромир», почти половина опрошенных (43%) сообщили, что как в минувшем году, так и 5 лет назад, средств хватало только на самое необходимое: еду и одежду, а вот купить даже мелкую бытовую технику уже было сложно.