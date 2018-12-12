Рубль устал падать: какой курс возьмет Россия

В последнее время российская валюта укрепляется, и серьезных рисков для рубля до конца года эксперты не видят.

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Так, официальный курс доллара, по данным ЦБ расчетами на завтра, 13 декабря, составил 66,42 рубля за американский доллар. С начала декабря доллар торгуется в районе 66-67 рублей, ни разу не достигнув уровня 67 рублей.

«В последние недели рубль консолидируется в широком диапазоне, постепенно сокращая амплитуду разнонаправленных движений. Реакция как на позитивные, так и на негативные сигналы с внешних рынков остается достаточно сдержанной», — комментирует ситуацию Дмитрий Бабин, аналитик БКС «Брокер».

Минфин, который еще недавно вынужден был отменять аукционы, разместил в среду, 13 декабря, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска N25083 (с погашением 15 декабря 2021 года) на сумму 16,2 млрд рублей, сообщается в релизе на сайте ведомства. При этом спрос на аукционе достиг 40,5 млрд рублей. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,35% годовых.

Минфин разместился удачнее, чем в прошлые разы, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

При этом с 19 декабря на ежемесячной основе будут предлагаться ОФЗ с номинальной стоимостью, индексируемой в соответствии с индексом потребительских цен. Эксперты считает, что спрос на них будет выше, чем на стандартные ОФЗ.

К тому со следующей недели начинается налоговый период, который окажет поддержку курсу рубля до конца года, говорится в обзоре Росбанка.

Оказать влияние на российскую валюту может решение Банка России по ключевой ставке. Заседание намечено на 14 декабря.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили, что ЦБ будет выбирать между двух основных вариантов: повысить ставку на 0,25 п.п. или сохранить ее на неизменном уровне 7,5%.

При этом решение ЦБ повысить ставку может способствовать укреплению рубля, полагает Дмитрий Бабин. Так, повышение доходности рублевых активов из-за роста ставки стимулирует спрос на рубль со стороны нерезидентов.

Впрочем, не все считают, что, подняв ключевую ставку, Банк России даст стимул к укреплению рубля.

Заседание ЦБ в эту пятницу будет интересно не только решением по ключевой ставке, сколько возможным сообщением о возобновлении операций в рамках валютного правила с начала 2019 года, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

В августе на фоне турбулентности на рынках ЦБ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это привело к укреплению рубля.

«Одна лишь новость о скором старте покупок иностранной валюты на рынке способна ослабить рубль до 67 рублей за доллар и продолжить оказывать негативное влияние уже по факту воплощения планов в жизнь, лишая курс возможности в полной мере отыгрывать положительные информационные поводы, например, о росте нефтяных цен», — поясняет Мащенко.

Однако в отсутствии новых санкций и ужесточения геополитических рисков курс, вероятнее всего, продолжит торговаться в этом году в диапазоне 66-68 рублей за доллар, считает Мащенко.

Сейчас доллар устоялся в диапазоне 65-68 руб. за американскую валюту, и из него российскую валюту могут вывести исключительно шоковые факторы,

говорит Анастасия Соснова, аналитик «Фридом Финанс».

И до Нового года предпосылок для возникновения «шоков» не просматривается, разве что внешние рынки слегка лихорадит из-за неопределенности ситуации с урегулированием торгового конфликта между США и Китаем, добавляет эксперт.

«До Нового года сохранится устойчивый коридор от 64 до 68 рублей за доллар, так что ничего существенного с рублем в ближайшие пару недель уже не произойдет. При этом ажиотажа не будет: население и бизнес давно нужные объемы валюты закупили», — говорит Петр Пушкарев, шеф-аналитик Tele Trade.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», также считает, что

хотя под Новый год мы не увидим новых антирекордов, но в следующем году российской валюте придется нелегко.

Сбербанк уже ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы.

Сейчас Сбербанк ожидает курс рубля в 2019-2020 годах на уровне 65-70 рублей за доллар, что хуже ожиданий стратегии до 2020 года. Ранее Сбербанк прогнозировал курс на уровне 66,5 рубля за доллар в 2019 году и 67 рублей в 2020 году, сообщалось в отчете банка по международным стандартам финансовой отчетности за второй квартал 2018 года.