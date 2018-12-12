«Плохая идея»: в США требуют остановить «Северный поток — 2»

Члены нижней палаты конгресса США поддержали введение санкций против российского проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2». Палата представителей проголосовала за принятие резолюции во вторник в ходе голосования. Санкции вводятся в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

При этом парламентарии также призвали страны Европейского союза отказаться от участия в этом энергетическом проекте.

Документ был одобрен по упрощенной процедуре в ходе устного голосования конгрессменов. Он носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять.

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В своей резолюции конгрессмены критикуют российский проект.

По их мнению, он является «существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США».

Конгрессмены призвали также президента США Дональда Трампа сделать все возможное «для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ».

Ранее, в понедельник, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон заявил, что США выступают против «Северного потока — 2», а также призывают все стороны выйти из этого проекта. Он утверждал, что «Северный поток — 2» и расширенный «Турецкий поток» не коммерческие проекты, а политические инструменты.

На прошлой неделе Госдеп США также говорил о том, что газопровод «Северный поток-2» — это «плохая идея».

«Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем нашим европейским союзникам о том, почему «Северный поток — 2» такая плохая идея», — отмечали в ведомстве. Так, по мнению Госдепа, чем больше газа поставляется в Европу в обход Украины, тем слабее становится сдерживание российской военной агрессии.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск проекта намечен на конец 2019 года. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.

«Северный поток — 2» мешает реализовать один из стратегических замыслов Вашингтона — экспортировать свои собственные ресурсы на территорию Европы. Именно поэтому США и заинтересованы в санкциях против него,

отмечал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Во-первых, это (строительство «Северного потока — 2») означает развитие важного направления экономического сотрудничества между Россией и Европой», — приводило слова Новикова RT.

Вторая причина, заключается в том, что газопровод позволит пополнить российский бюджет, говорит он.

«Здесь имеется элемент политического лукавства со стороны руководства США. Они прикрывают свой интерес к газовому рынку Европы русофобскими настроениями. Мы прекрасно знаем о планах США поставлять сланцевый газ в Европу. Он, очевидно, будет дороже, но это будет выгодно американским экспортерам газа, поэтому они пытаются ограничить поставки российского дешевого газа», — говорил в свою очередь в интервью агентству РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Как писала ранее «Газета.Ru», газ из России занимает все больше места в Европе. На рынках ЕС доминирует не только трубный газ «Газпрома», но и сжиженный природный газ с ямальских и сахалинских проектов.

По данным международного консалтингового агентства ICIS, доля российского сжиженного природного газа на европейском рынке в ноябре составила уже 17% от всех поставок СПГ. Об этом в своем твиттере написал замредактора ICIS Александр Такрах.

Таким образом, Россия стала второй после Катара страной по объемам экспорта СПГ в Европу. На долю лидера приходится 25% рынка ЕС. США находятся на пятом месте с долей в 8%, уступая еще и Алжиру (15%), и Нигерии (11%).

Вашингтон неоднократно заявлял, что настроен развивать экспорт своего СПГ и рассматривает европейский рынок как один из самых перспективных для себя.

В частности, в обмен на торгово-экономическое перемирие, Дональд Трамп добился в этом году обещания от главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера строить новые терминалы для приема СПГ, в том числе из США. Однако пока объем экспорта американского СПГ в ЕС снижается. При том, что общий объем поставок сжиженного газа из США растет. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2017 году в сутки в среднем США экспортировали 1,4 млн баррелей СПГ, в 2018 году этот показатель уже превысил 1,6 млн б/с.

СПГ с «Ямала» более дешевый с точки зрения производственных издержек и транспортного плеча, чем американский, пояснял ранее «Газете.Ru» директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.