Золотая настойка: «боярышник» догонит по цене коньяк

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя. «Еще один документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений», — сказал премьер.

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Медведев пояснил, что это решение по поводу спиртосодержащих жидкостей «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли». По его словам, документ также вводит запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в организациях общественного питания.

«То есть, она не сможет продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, что это поможет снизить число отравлений от подобного рода спиртосодержащих жидкостей», — резюмировал премьер.

Ранее правительство ужесточило правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров — парфюмерии, средств личной гигиены, бытовой химии — с долей спирта выше 25%. Это произошло после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в конце 2016 — начале 2017 годов. Тогда пострадали свыше ста человек, из около 80 умерли.

После этого Роспотребнадзор ввел запрет на продажу «боярышника» и ему подобной спиртосодержащей непищевой продукции в России на 180 суток и неоднократно его продлевал.

«Роспотребнадзором направлены предложения о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов на 180 дней, предложение поддержано Правительством России», — информировало ведомство.

В августе этого года Роспотребнадзор зафиксировал сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%. Отмечается, что это произошло после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также снижается количество отравлений алкоголем в новогодние праздники. Так, в новогодние выходные 2018 года число алкогольных отравлений уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а количество летальных исходов от отравлений — в 14 раз.

В Роспотребнадзоре уверены, что приостановление торговли спиртсодержащей продукцией и усиление контроля за ее оборотом позволило снизить продажи спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкогольной продукции.

«Если в декабре 2016 года запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом 4 проверенном объекте, в январе 2017 года – на каждом 9 объекте, в марте-мае 2017 года – на каждом 25 объекте, то в июне-сентябре 2017 года — лишь на каждом 40 объекте. Также снизилось количество летальных случаев от отравления алкоголем на 25 % за 9 месяцев», — подчеркнули в ведомстве.

В марте сообщалось, что в России запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции продлят еще на 90 дней.

Стоит также отметить, что в последние годы правительство повышает минимальную розничную цену (МРЦ) на крепкий алкоголь. Бутылка водки 0,5 л. сейчас стоит минимум 205 руб. Коньяк — 371 руб. Производители коньяка просили правительство повысить МРЦ до 493 руб. за 0,5 л.

Минфин объяснял необходимость увеличения МРЦ ростом инфляции и акцизов, при этом в ведомстве считают, что увеличение стоимости водки до 205 руб. не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции.

Минэкономразвития и Минпромторг, наоборот, предлагали снизить МРЦ. В Роспотребнадзоре в ответ заявили: снижение минимальной розничной цены на алкогольную продукцию недопустимо. Это подтолкнет россиян употреблять больше алкоголя.

В целом из-за роста цен на алкоголь россияне стали меньше пить. «Розничные продажи алкоголя сократились за 2012–2016 годы с 9,2 до 6,6 литра абсолютного алкоголя на душу населения в год. Доля расходов на алкогольную продукцию за пять лет снизилась с 5,4 до 4,7% потребительских расходов домашних хозяйств», — подсчитали ранее в Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Возможно, этот тренд — сокращение потребления полноценного алкоголя — сохранится и в связи с повышением цен на спиртосодержащие суррогаты. Однако не все согласны с оценкой трезвых тенденций.

«Наш народ очень стабилен в плане покупок алкоголя. Может быть, действительно, меньше не выпили. Перешли с нормального алкоголя на настойку боярышника. И еще был зафиксирован бум продажи самогонных аппаратов»,

— пояснял ранее «Газете.Ru» доктор социологических наук Андрей Милехин, президент исследовательского холдинга «Ромир».