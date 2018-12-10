Подарок под елкой: кому дадут новогоднюю премию

В Федеральной службе по труду и занятости пояснили порядок выплат новогодних премий. Речь идет о части заработной платы, которая стимулирует работников повышать качество их труда и производительность. Премия зависит исключительно от заинтересованности работодателя и его финансовых возможностей.

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Если работодатель определил порядок и размер премирования в соглашении, коллективном договоре или другом нормативном документе, премия становится обязательной.

«Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам», — говорится в Трудовом кодексе РФ.

Работодатель может обозначить условия, при которых работника лишают премии или снижают ее размер. Это решение принимается после оценки результатов труда, уточняет Роструд.

В ведомстве уточнили, что работодатель имеет право установить особый порядок выплат: например, премия за один месяц может перечисляться в месяце, следующем за отчетным, или в конкретную дату, а годовая премия — в марте следующего года либо в определенный срок. При этом если сотрудник считает, что его трудовые права нарушены, он может обратиться в Роструд и его территориальные органы.

В этом году большинство российских компаний не будут премировать сотрудников к Новому году.

К такому выводу пришли в компании Rabota.ru. Сервис по поиску работы и сотрудников провел опрос на тему премирования сотрудников, в котором приняли участие 300 представителей российских компаний. Аналитики пришли к выводу, что 58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. При этом 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников.

Охотнее всего новогодние премии платит своим сотрудникам руководство компаний сферы IT и образования. Меньше всего будут премировать сотрудников из сфер строительства и недвижимости.

Также ранее сообщалось, что сотрудники сферы IT оказались самыми высокооплачиваемыми в Москве. Они зарабатывают в среднем в месяц 84,2 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат оказались работники в сфере транспорта и логистики с заработной платой 70,9 тысячи рублей. На третьем месте по уровню зарплат находятся работники сферы производства — 66 700 рублей.

По прогнозам Rabota.ru, в 2019 году деньги вновь станут основным мотиватором для соискателей и отодвинут нематериальные факторы — хорошую команду, интересные проекты и задачи, дополнительное образование — на второй план.

«Данные опроса отражают реальную тенденцию последних нескольких лет и ближайшего будущего. «Жирные» годы, когда компании готовы были выделять бюджет на премии всех без исключения сотрудников, прошли.

Сейчас любо эти бюджеты не выделяются, либо работодатели готовы поощрять сотрудников, которые приносят реальный результат для бизнеса.

Сотрудник с развитыми компетенциям для решения задач конкретной компании становится главной единицей, которую надо найти и удержать. Поэтому практически каждый пятый работодатель собирается премировать ключевых работников,»

— заметили в пресс-службе Rabota.ru.

Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время разговора с журналистами российских тележурналистов, реальные располагаемые доходы населения вырастут на 1,6% в этом году.

Реальные зарплаты в 2018 году должны вырасти на 4,1%, а рост реальных доходов населения должен приблизиться к отметке 2,3%, отмечал ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее в Минтруде России сообщили, что в ведомства и госкомпании направлено письмо с напоминанием о запрете дарить и получать подарки. Там же пояснили, что положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций. Кроме того, им запрещено получать подарки в связи с выполнением служебных обязанностей.

Правда, есть исключения. К таковым относятся подлежащие сдаче подарки, которые получены в связи с мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.