Абрамович и Дерипаска: кто попал в черный список Британии

Спецслужбы Великобритании планируют усилить давление на российских предпринимателей, которые якобы близки к российскому президенту. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о шести бизнесменах. В список вошли Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, а также Аркадий и Борис Ротенберги.

Утверждается, что это список был представлен премьер-министру Терезе Мэй и она его одобрила. Теперь Лондон передаст его спецслужбам стран-союзников в Европе и Северной Америке.

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Сделано это для того, чтобы сузить российским предпринимателям «пространство для маневра».

«Наша цель состоит в том, чтобы ограничить их маневренность и способность свободно передвигаться и работать в Великобритании, Европе и других странах», — говорит источник The Daily Telegraph в британском правительстве.

Такие персональные санкции являются частью ответа Великобритании на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон неоднократно обвинял в покушении российскую разведку. Инцидент привел к высылке 23 российских дипломатов и зеркальным мерам Москвы.

Между тем это не первый недружественный жест Великобритании по отношению к российскому бизнесу.

На этой неделе стало известно о том, что с 7 декабря власти Соединенного Королевства приостановили выдачу виз инвесторов для россиян (категория Tier 1). Это сделано с целью борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства.

Этот шаг станет «ударом по олигархам», поскольку инвестиционная виза позволяла россиянам получить постоянный вид на жительство в Великобритании, а впоследствии и британский паспорт по упрощенной процедуре, говорилось в статье в журнале The Times.

Так, ранее инвестиции в британскую экономику в размере £2 млн ($2,55 млн) позволяли россиянам получить не только визу, но и постоянный вид на жительство после пяти лет проживания в стране. При инвестициях в размере £5 млн или £10 млн этот срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

«Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой», — приводила газета слова замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс.

Ранее также стало известно о том, что британские власти расследуют источники происхождения состояния россиян, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами.

Это произошло благодаря принятому в 2017 году в Соединенном Королевстве закону о криминальных финансах.

Согласно ему, с января 2018 года британские правоохранители получили возможность через суд обязать владельца имущества раскрыть источники средств на его покупку, если официальный доход покупателя явно не соответствует стоимости имущества.

Как сказано в документе, речь может идти не только о недвижимости, но и о других активах — ценных бумагах или любом ином активе стоимостью свыше 50 000 фунтов.

Давление на богатых россиян за рубежом и их активы происходит одновременно с объявленной российскими властями очередной амнистией капиталов. Предыдущая попытка вернуть деньги на родину закончилась провалом. Второй раунд амнистии начался 1 марта 2018 года и продлится до 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Однако, несмотря на санкции за рубежом и давление, российские бизнесмены не спешат возвращать деньги на родину.

Как показывают недавно представленные расчеты Frank RG, богатые россияне не хотят переводить капиталы в РФ.

Так, в компании опросили представителей банков и их клиентов, где состоятельные граждане (к таковым в компании причисляют тех, кто имеет $1 млн в финансовых активах) хранят свои сбережения. Опрос показал, что

в зарубежных банках у них хранится $315 млрд, что составляет 70% всех их активов. Общий объем активов богатых россиян в компании оценивают в $455 млрд. На долю российских банков приходится лишь $140 млрд.

О том, как россияне относятся к идее оставить деньги на родине, свидетельствует и продолжающийся отток капитала из страны.

Так, чистый отток капитала из России в январе — октябре 2018 года составил около $42,2 млрд, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($14 млрд), говорилось в сообщении Банка России.