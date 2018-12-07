Нефтяная драма в Вене: ОПЕК взрывает рынки

Слухи о договоренностях Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с другими нефтедобытчиками, не входящими в картель, по снижению добычи взорвали мировой рынок. Баррель марки Brent на Лондонской товарной бирже практически мгновенно взлетел в цене на 5%, преодолев барьер в $63. Фьючерсы на техасскую нефть WTI подорожали более чем на 4,2%, превысив $54 за баррель.

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По данным на 18:00 мск Brent торговалась на уровне $63,02 за баррель.

Вслед за воспрянувшими нефтяными котировками вверх устремился курс рубля, прибавив 75 копеек к доллару и 83 коп. — к евро. На 18:30 мск, за доллар давали 66,22 рубля, евро — 75,35 руб.

Такому воодушевлению инвесторы обязаны слухам о том, что ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали решение сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой участников проходящей в Вене встречи.

Согласно этим договоренностям,

страны ОПЕК сократят добычу суммарно на 0,8 млн б/с, а страны не входящие в ОПЕК — на 0,4 млн б/с. Соглашение, как отмечает агентство, будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Позже эту информацию подтвердил журналистам в Вене министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан. По его словам, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%. За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.

Изначально после недавних заявлений рынок рассчитывал на 0,9-1 млн баррелей снижения, а в результате сегодняшние договоренности оказались еще более оптимистичными, отмечает старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.

В результате такого сокращения, если США на фоне падения цен на нефть не станут наращивать добычу, на рынке может возникнуть дефицит уже в середине 2019 года, полагает аналитик.

Данный размер сокращения даже больше тех цифр, которые называлась накануне в ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и конференции ОПЕК и ближе к самым оптимистичным ожиданиям, которыми аналитики делились накануне встреч в Вене.

В штаб-квартире ОПЕК переговоры о судьбе нефтяного рынка проходили в течение трех дней и были довольно напряженными. Официально объемы снижения добычи стороны не называли, а постоянно циркулирующие слухи снижали и оптимизм и котировки.

6 декабря по итогам 6-часовой встречи ОПЕК члены картеля не смогли достичь конкретных договоренностей, нефтяные котировки в тот момент ушли вниз более чем на 5%.

Ходили слухи, что Россия не готова оперативно снижать добычу из-за сложного климата и морозов в Западной Сибири, Иран вообще не хотел даже символически участвовать в снижении добычи, отмечая, что в отношении него должны быть особые условия из-за санкций США. Схожей позиции на свой счет придерживалась Венесуэла. Ливия и Нигерия, которые, как отмечали источники, также ждут для себя особых условий — как это уже было в 2017 году. Саудовская Аравия была категорически против исключений по сокращению добычи для кого-либо.

Тревогу за российскую позицию развеял министр энергетики РФ Александр Новак, который 6 декабря ездил из Вены в Санкт-Петербург, в том числе чтобы согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным позицию Москвы по возможности снижать добычу.

Новак заверил журналистов, что приехал «договариваться о снижении добычи».

Днем 7 декабря рынок замер в напряжении на фоне слухов о том, что переговоры ОПЕК зашли в тупик. Однако в течение часа появились позитивные новости, что стало серьезным катализатором для нефтяных котировок.

По словам Аль Габдана, соглашение, достигнутое между сторонами, не предполагает исключений из сделки ни для одной из стран, однако некоторые страны могут иметь «свои соображения».

О «своих соображениях» тут же заявил Иран. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил журналистам, что Тегеран получил исключение из сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Позитивная реакция рынков на новости из Вены может быть недолгой. Во-первых, нужно дождаться официальных итогов встречи ОПЕК+, во-вторых, сохраняется опасность роста сланцевой добычи и нет ясности с иранской нефтью — будут ли США ужесточать санкции в отношении Тегерана или нет.

Принципиального изменения расстановки сил на рынке не случилось, поэтому по нефти можно ждать возобновления нисходящего тренда, полагает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Скоро участники рынка осознают, что далеко не все страны из договорившихся о сокращении добычи, в действительности выполняют соглашение. Например, в самом ОПЕК соглашение, по подсчетам организации, выполняется всего на 78%.

Для Ирана было сделано исключение, значит, и другие могут добывать чуть-чуть больше, ведь все хотят наполнять свои бюджеты. Торможение экономического роста в АТР, которого все ожидают, особенно — замедление роста в Китае (главный потребитель нефти), могут привести к тому, что на 1,2 млн б/с, которые должны уйти из объема предложения, будет приходиться такое же уменьшение объема спроса, обращает аналитик.

Нефть в ближайшее время вернется к $58 за баррель Brent и будет тестировать этот уровень поддержки на прочность, полагает он.

К 18:30 мск баррель стоил в Лондоне уже $63,12.