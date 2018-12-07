«Ядерная опция»: как Банк России отразит атаку США

Центробанк разработал рекомендации для малых банков на случай возможного отключения РФ от международных платежных систем. Речь идет о банках, которые работают с платежными системами не напрямую, а посредством банка-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО «Платежный центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

Реклама

Регулятор советует таким предприятиям банковского сектора заключить договор с еще одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт. Соответствующее информационное письмо Банк России разослал операторам платежных систем и банкам, пятеро игроков рынка подтвердили «Ведомостям» его получение.

Как отмечает ЦБ, запасной договор должен содержать положение о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором и вступать в силу, когда необходимо сменить банк-спонсор.

Сам перечень мероприятий по тестовому обмену информацией должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам.

Таким образом ЦБ стремится не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.

О возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT говорил 6 декабря специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, перечисляя возможные санкции в отношении России за инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали три украинских судна с экипажами.

«Это называют ядерной опцией, но она остается. Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги», — заявил он.

Если США все-таки введут санкции против крупнейших российских банков и отключат их от Visa и Masterсard, это не повлияет на платежи в России, так как расчеты внутри страны проводятся через Национальную систему платежных карт. Однако в других странах карты работать не будут и расплачиваться с их помощью за рубежом держатели российских карт не смогут.

Рассылкой рекомендательных писем ЦБ пытается подстраховаться не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые чреваты отключением спонсора от международных платежных систем Visa и Masterсard, как уже происходило в 2014–2015 годах, считают опрошенные газетой банкиры.

Угроза отключения РФ от SWIFT звучала и ранее.

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму. К российской системе в скором времени смогут подключаться и нерезиденты. Соответствующий законопроект на днях внесен в Госдуму.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф не исключил, что в 2019 году американские санкции в отношении России усилятся и под ограничения могут попасть как минимум два российских банка. Ситуация «тревожная, но не критичная», добавил он, не назвав при этом те банки, которые находятся в зоне риска.

В сентябре председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США. В качестве временного решения регулятор, по ее словам, может предложить послабления банкам.

«Что касается валютных вкладов и угроз ввести санкции в отношении ряда наших банков, безусловно, мы учитываем такую возможность и с банками проработали, с каждым из банков крупнейших проработали систему мер, которые позволяют им, где надо с нашей помощью, решить все проблемы и выполнять все обязательства перед клиентами», — сказала Набиуллина.

Свой аналог системы SWIFT собираются сейчас сделать в ЕС. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.

«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».