Въезд закрыт: Британия отказывает россиянам в визах

С 7 декабря власти Великобритании приостановили выдачу виз инвесторов для россиян (категория Tier 1). Это сделано с целью борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства.

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Этот шаг станет «ударом по олигархам», поскольку инвестиционная виза позволяла россиянам получить постоянный вид на жительство в Великобритании, а впоследствии и британский паспорт по упрощенной процедуре, говорится в статье в журнале The Times.

Так, ранее инвестиции в британскую экономику в размере £2 млн ($2,55 млн) позволяли россиянам получить не только визу, но и постоянный вид на жительство после пяти лет проживания в стране.

При инвестициях в размере £5 млн или £10 млн этот срок сокращался до трех или двух лет соответственно.

«Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой, — приводит газета слова замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс. — Именно поэтому я ввожу новые меры, которые должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами нашей иммиграционной системы».

По имеющейся статистике,

в целом за десять лет возможность получить вид на жительство в Великобритании воспользовалось более 3 тысяч человек. Более 60% из них — это граждане России и Китая.

Заявки россиян, которые ранее подали на визу, будут обработаны обычным образом. Прием новых заявок будет полностью прекращен до дальнейших распоряжений. Ожидается, что они будут даны в следующем году.

В 2019-м, когда будет возобновлена выдача виз инвесторов, соискателям нужно будет показать подробную финансовую отчетность. В ней должна будет содержаться информация о том, что на счетах россиян необходимые средства будут находиться не менее двух лет. При этом инвесторы больше не смогут вкладывать средства в британские гособлигации, и в целом правила инвестирования станут строже.

Пересмотр процедуры выдачи виз для инвесторов произошел после инцидента в Солсбери. Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества, по версии британской стороны. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту.

По данным МВД Великобритании, за восемь месяцев этого года иммиграционные власти страны выдали 361 визу инвестора, в том числе всего 38 — россиянам.

В последние годы количество россиян, которые хотели бы получить британский паспорт, значительно снизилось, констатирует Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Это произошло на фоне того, как британские власти заявили, что расследуют источники происхождения состояния россиян, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами.

Еще весной власти Великобритании объявили о масштабной проверке выданных россиянам 700 тысяч инвестиционных виз, говорит партнер компании НАФКО Ирина Мостовая.

Параллельно в стране идет процесс сокращения одобренных заявлений на их получение.

Несмотря на сложности за границей и предпринимаемые усилия российскими властями — в частности, объявленную налоговую амнистию (она позволяет обладателям средств неясного происхождения за рубежом добровольно их задекларировать), возвращать капиталы на родину россияне не спешат.

Как показывают расчеты Frank RG, богатые россияне не хотят переводить капиталы в РФ. Так, в компании опросили представителей банков и их клиентов, где состоятельные граждане (к таковым в компании причисляют тех, кто имеет $1 млн в финансовых активах) хранят свои сбережения. Опрос показал, что в зарубежных банках у них хранится $315 млрд, что составляет 70% всех их активов. Общий объем активов богатых россиян в компании оценивают в $455 млрд. На долю российских банков приходится лишь $140 млрд.

О том, как россияне относятся к идее оставить капиталы на родине, свидетельствует и продолжающийся отток капитала из страны.

Так, чистый отток капитала из России в январе – октябре 2018 года составил около $42,2 млрд, увеличившись в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($14 млрд), говорилось сообщении Банка России.

Вместо того, чтобы возвращать капиталы на родину, россияне переводят свои деньги в другие юрисдикции. В частности, на Мальту. Для получения гражданства в этой стране нужно инвестировать €800 тыс. и приобрести недвижимость стоимостью не менее €350 тыс.

Паспорт Мальты дает право безвизового въезда в 160 государств (в том числе в США), а также возможность работать и учиться в любой стране Евросоюза.

Ранее газета РБК сообщала, что десятки богатых россиян, включая Аркадия Воложа, гендиректора компании «Яндекс», и бизнесмена Бориса Минца, за последние три года заплатили минимум по €900 тыс. за паспорта Мальты.

Популярностью у россиян, также пользуются паспорта Доминики, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии. Они стоят по $100 тысяч. Получение гражданства Доминиканы занимает около трех месяцев и дает возможность въезжать в 135 стран.