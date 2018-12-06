Мороз ударил по ОПЕК: как Россия нервирует рынок

Картель несогласия

Конференция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене 6 декабря признала необходимость снижать добычу, но не согласовала параметры.

«Пока нет (решения), только различные предложения от различных стран-участниц. Надеемся, что что-то будет у нас к концу завтрашнего дня»,

— сказал журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалех на вопрос, есть ли уже согласие между участниками ОПЕК+ по уровням добычи в 2019 году.

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Позже один из делегатов ОПЕК сообщил Reuters, что картель согласовал предварительную сделку по сокращению добычи нефти, однако о конкретных объемах и квотах для каждой страны вопрос предстоит 7 декабря. В этот день в Вене состоится расширенная министерская встреча ОПЕК+, на которой должны присутствовать представители 23-х стран-участниц соглашения по ограничению добычи.

Источники в ОПЕК убеждают журналистов, что решению о существенном снижении добычи препятствует позиция РФ, но и в самом картеле не все благополучно.

На этой неделе о своем решении покинуть организацию заявил Катар. Доха не стала дожидаться заседания ОПЕК в Вене, якобы чтобы не тратить время на обсуждение внутренних вопросов картеля, которые к ней теперь не имеют отношения.

Расшатывает «лодку» нефтедобытчиков и укрепление связей между Москвой и Эр-Риядом. Именно на позицию этих двух стран ориентируются аналитики, строя прогнозы по балансу спроса и предложение на рынке.

Мороз на страже добычи

Ранее Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники писали, что Москва готова снизить добычу на 150 тыс. барреллей в сутки (б/с), тогда как другие члены ОПЕК+ пытаются добиться от нее вдвое больших объемов сокращения.

«У нас всегда зимой особый климатический период. Раньше мы тоже говорили, что нам гораздо сложнее сокращать, чем другим странам, исходя из наших климатических условий. Это особенности нашей отрасли нефтедобычи.

Это не новости и не утечки. Даже два года назад мы доходили до целевых уровней в течение определенного времени», — пояснил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Между тем, в октябре Россия вышла на рекордный уровень добычи нефти в 11,36 млн б/с — на 150 тыс. б/с выше собственной добычи до начала действия ограничений.

Однако теперь оперативно снизить размер добычи России мешают сибирские морозы.

Сложности для сокращения добычи нефти в России могут быть связаны с ростом добычи на новых проектах, которые были отложены при введении квот в 2016 году, а после решения об увеличении добычи, объемы добычи были увеличены, отмечает эксперт Центра энергетики Московской школы управления Сколково Екатерина Грушевенко.

Зимой при снижении потока нефти могут отложиться парафины, добавляет старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников. Но в целом изменение на 2% не должно быть критично, добавляет он.

По мнению аналитика, Россия по-прежнему заинтересована в сделке ОПЕК+. Цена на нефть — это определяющий фактор для нашего бюджета, и если договоренности не будет достигнуто, то можно ожидать дальнейшего снижения котировок. При этом Россия является вторым по величине производителем и одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, поэтому ее позиция крайне важна, добавляет он.

Brent завтракам не верит

Еще несколько дней назад аналитики и эксперты с воодушевлением ждали, что страны ОПЕК+ решат серьезно снизить добычу и поддержать рынок. За день 3 декабря котировки выросли более чем на 5%, а цена барреля Brent ушла выше $62.

Однако к 6 декабря энтузиазм сменился откровенным разочарованием. С утра стоимость барреля Brent на Лондонской бирже теряла более 6%, стоимость февральского фьючерса уходила к $58 за баррель.

Во-первых, поступила информация, что объем сокращения добычи будет порядка 1 млн б/с, когда многие игроки ожидали большего сокращения порядка 1,3-1,5 млн б/с, комментирует снижение котировок аналитик ИК «Фридом Финанс«Ален Сабитов. Во-вторых, сделка может быть заключена лишь на несколько месяцев вместо предполагаемого ранее года.

Все эти факторы увеличивают опасения инвесторов относительно жизнеспособности механизма сокращения, что выливается в распродажи на рынке. Больше половины стран-производителей нефти для бюджета устраивает цена чуть выше $50, что также можно отнести к негативным рискам для заключения сделки, добавляет эксперт.

К 18:30 мск нефть Brent стоила $60,34 за баррель.