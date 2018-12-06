Сбербанк ограничил клиентов: что стало с переводами

Сбербанк изменил порядок перевода средств на кредитную карту. Клиенты Сбербанка смогут осуществлять переводы денег по номеру телефона только на дебетовые карты.

Таким образом переводить деньги на дебетовые карты можно будет как обычно — по номеру телефона или по номеру карты, а на кредитные — только по номеру карты.

Как пояснили «Газете.Ru» в Сбербанке, в банк поступали жалобы от клиентов из-за случайного перевода средств на кредитку — услуга вывода средств с кредитной карты является платной. Такие ошибки случались часто, потому что у большинства обладателей кредиток есть и дебетовые карты Сбербанка.

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«Держатели одновременно и дебетовых и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту», — рассказали в банке. В соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной.

«Если клиент хочет получить перевод именно на кредитную карту, ему достаточно предоставить отправителю только номер карты», — уточнили в Сбербанке.

В колл-центре банка ТАСС сообщили, что «исключение кредитной карты из алгоритма перевода по номеру телефона начинается поэтапно по регионам с 3 декабря».

«В целом достаточно сложно поверить в версию о том, что причиной ограничения является именно проблема ошибочного зачисления переводов на кредитные счета клиентов банков. На мой взгляд, такой проблемы нет в принципе, поскольку открытие кредитного счета в большинстве банков подразумевает еще и открытие счета дебетового, и лица, активно использующие функционал мобильного банкинга, как правило, осведомлены о возможности переводов денежных средств между счетами», — говорит гендиректор «Мани Фанни» Александр Шустов.

По его словам, данная мера со стороны Сбербанка направлены в первую очередь на реализацию политики государства в сфере контроля над исполнением антиотмывочного законодательства.

«Идентификация получателя платежа по номеру мобильного осложнена тем, что контракт с мобильным оператором может быть оформлена на одно физлицо или организацию (в случае если контракт корпоративный), а использовать симку при этом может совсем другой человек», — говорит Шустов.

Перевод по номеру банковской карты риски нарушения ФЗ «О легализации средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма» значительно снижает, поскольку предполагается, что использование банковской карты, оформленной на другое лицо, затруднительно.

«Решение Сбербанка приведет к некоторому оттоку клиентов, потому что часть физлиц не сможет переводить и получать деньги по номеру телефона, а номер кредитной карты — это уязвимая информация, которую многие предпочитают лишний раз не передавать и нигде не записывать», — отмечает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Следом за крупнейшим банком инициативу, скорее всего, подхватят другие кредитные организации. «Для клиентов банков смена кредитной организации в данной ситуации не является панацеей, поскольку такие инициативы очень быстро подхватывают и другие крупнейшие участники рынка», — говорит эксперт.

Сейчас Банк России развивает систему, которая позволит физлицам переводить деньги на счета в любых банка с мобильного телефона. Предполагается, что в этой системе будут участвовать все российские банки, однако вопрос размера комиссий пока не разрешен. Система будет запущена в рабочей версии 1 января 2019 года. В рамках этой системы можно будет осуществлять переводы вне зависимости от вида счета (текущий, сберегательный, кредитный).

Платежи будут осуществляться только по номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений банков, которые участвуют в системе, рассказала ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Гендиректор платежной системы Qiwi Сергей Солонин считает, что впоследствии переводы и вовсе станут бесплатными.

Ожидается, что система быстрых платежей позволит получить мгновенный кредит, оплатить товары в интернет-магазинах, а также налоги, коммунальные услуги, штрафы. Кроме того, постепенно будут внедряться переводы в пользу юридических лиц.

Безопасность новой системы станет одним из основных вопросов, поскольку банки сталкиваются с хакерскими атаками на постоянной основе.