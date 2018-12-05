Тариф московский: как подорожают услуги ЖКХ

Московское правительство утвердило повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2019 года.

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Например, новый тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля, а взнос на капитальный ремонт в будущем году подорожает на 1,19 рубля.

«Льготный найм жилого помещения увеличится на 35 копеек, фактический найм жилого помещения ― на 2 рубля 11 копеек, коммерческий найм жилого помещения — на 1 рубль 38 копеек, а найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 рубля 82 копейки», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы столичного департамента экономической политики и развития.

В сообщении ведомства также отмечается, что индексация тарифов ЖКХ в 2019 году останется в рамках предельных параметров, которые ранее были одобрены правительством РФ. С 1 января увеличение составит 1,7%, с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8%.

Если 2018 год прошел для москвичей с минимальным повышением тарифов на коммунальные услуги и капитальный ремонт, то в 2019 году нас ждет их существенное подорожание.

Причем не до конца понятно, как рост коммунальных платежей увязан с инфляцией, указывает эксперт «Качество жизни» ОНФ Арсений Беленький.

«Если посмотреть суммарный рост тарифов с 2016 года — то он составит 18,95%, а инфляция за этот период составила 12,35%. В случае заявленного повышения тарифов в 2019 году их рост за четыре года составит 24,66 %, а инфляция за четыре года — 16,85%», - отметил он.

Возможно, рост тарифов компенсирует низкие тарифы предыдущих периодов или скачки инфляции прошлых лет, но людям от этого не легче. Очевидно, что плата за ЖКХ в следующем году составит в семейном бюджете большую долю, чем в 2018 году. «В предыдущем году мэрия отказалась от роста взноса за капитальный ремонт, и он составил 17 руб. за квадратный метр. Но, к сожалению, в этом году повышение на 1,9 рубля приведет к росту платы на 11%. Столь существенный рост взносов за капитальный ремонт будет неприятным сюрпризом для жителей столицы», — сказал эксперт.

В столице будет сохранена действующая система льгот на оплату услуг ЖКУ. «Всего на цели социальной поддержки граждан в части оплаты ЖКУ в бюджете Москвы предусмотрено 46,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении департамента экономической политики и развития Москвы. Там же уточняется, что цены и ставки на жилищные услуги в Москве не пересматривались с 2017 года, а предусмотренная постановлением индексация обусловлена изменениями в налоговом законодательстве и инфляцией.

«В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учет повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%», — объясняется на сайте российского правительства.

Чтобы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании смогли переложить рост НДС на граждан, было решено провести индексацию в два этапа.

Эту схему предложило применить Минэкономразвития. Ведомство отмечало, что повышение НДС «в соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ», а фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года.

«Тут главная задача, чтоб общая индексация не вышла за 4%. Мы считаем неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей. Можно, конечно, говорить действительно об изменении сроков этой частичной индексации, но общий объем индексации 4% не превысит», — говорил министр экономического развития Максим Орешкин.