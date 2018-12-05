Захват российского бизнеса: чем это обернется для Киева

По словам украинского депутата Анны Герман, уход российских компаний из Украины обернется для граждан страны потерей рабочих мест.

«Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам»,

— сказала она в эфире телеканала «112 Украина», цитата по РИА «Новости».

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Герман отметила, что сегодня важно не показывать антироссийскую позицию, а сделать жизнь украинцев лучше, потому как на предприятиях из России работают не «люди из Кремля», а местные жители.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — «прочь от Москвы», но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», а «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти». И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют», — сказала депутат Верховной рады.

Ранее на улицах украинской столицы можно было увидеть социальные билборды президента Украины Петра Порошенко с двусмысленным слоганом «Геть вiд Москви!». Само высказывание принадлежит украинскому поэту-коммунисту 1920-30-х годов Николаю Хвылевскогу.

Напомним, что ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры к отдельным физическим и юридическим лицам РФ. Также глава МИД страны Павел Климкин анонсировал разрыв около 40 договоров с Россией.

«Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц», — сообщил генпрокурор.

Он добавил, что это огромное число российских компаний. «Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики», — заявил украинский генпрокурор.

Юрий Луценко пообещал направить президенту Петру Порошенко письмо с предложением ввести новые антироссийские санкции. По его словам, санкции коснутся отдельных физических и юридических лиц.

Он добавил, что уверен в необходимости «положить конец ведению бизнеса россиян в стране».

Инцидент в Керченском проливе произошел утром 25 ноября. Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования российских властей покинуть акваторию, после чего были задержаны. Суда находятся в Керчи, моряки — в СИЗО в Москве.

В ответ украинская прокуратура объявила в розыск восемь граждан России, которые принимали участие в аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы в Керченском проливе, передает ТАСС.

Украина также ввела запрет на въезд в страну мужчин из РФ в возрасте 16-60 лет.

Против целого ряда российских организаций, чиновников, бизнесменов и деятелей культуры уже давно действуют разного рода ограничительные меры.

Россия ввела санкции в отношении граждан и компаний Украины 1 ноября 2018 года. Санкции распространяются на 322 физических и 68 юридических лиц. В списке есть и Юрий Луценко.

Российские ограничительные меры распространяются именно на счета и активы. Поэтому, отчасти, можно считать, что генпрокурор просто «отзеркалил» действия Москвы.

«Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России», — говорилось в сообщении правительства РФ.

На прошлой неделе Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ, акции которой с сентября арестованы по иску бизнесмена Игоря Коломойского к России, неплатежеспособной. В ВТБ это решение оспаривают.

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине.

Решение принято по заявлению об обеспечении иска экс-предправления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией они заявили о потере своих активов.

Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации в $159 млн за потерянное имущество.

Недавно и украинский «Ощадбанк» заявил, что выиграл иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в результате присоединения Крыма к России. Такое решение вынес арбитражный суд в Париже. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты.

Помимо банков, Украина арестовала все активы «Газпрома» (имущество и акции четырех компаний на $3,8 млн), которые находились в ее юрисдикции, по иску антимонопольной службы, выписавшей российскому концерну штраф более чем на $6 млрд.

«Газпром» в ответ начал разбирательство с Украиной в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по международному торговому праву (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).