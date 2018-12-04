Каникулы по ипотеке: россиянам дадут отсрочку

Цетробанк предложил дать россиянам возможность временной приостановки ипотечных выплат в случае, если те оказались в сложной жизненной ситуации. О такой инициативе во вторник в Совете Федерации рассказал первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

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«Мы предлагаем, чтоб стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — цитируют Швецова РИА «Новости».

Сегодня жители России в возрасте 30-35 лет часто меняют место работы по разным причинам, не всегда связанным с их желанием. Это может быть увольнение, закрытие предприятия.

«Гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — пояснил Швецов.

Зампред ЦБ не исключил, что перечень, когда человеку могут предоставляться такого рода «ипотечные каникулы», может быть расширен и распространяться на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности.

Как отметил первый зампред ЦБ, если человек взял ипотеку, то, как правило, он ограничен в средствах. «Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион», — считает он.

В ЦБ предлагают для начала разрешить использовать подобный опцион по отсрочке один раз. Если практика покажет себя успешной, то можно будет подумать о многократной отсрочке.

Банки при этом, по словам Швецова, ничего не теряют. В случае активирования опциона срок ипотеки удлинится, а регулятор не будет относить кредит к категории просроченных.

Сейчас определенные варианты «ипотечных каникул» при покупке квартиры тоже возможны. «Существует практика, по которой банки при обращении заемщика в индивидуальном порядке предоставляют мораторий на выплату тела ипотечного кредита или полный мораторий на тело и проценты по кредиту.

При этом срок рассмотрения банком такой заявки и принятия положительного решения занимает около месяца и более. Если заемщик в течении этого периода прекращает выплаты, то начисляются пени»,

— рассказал коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Правда, по словам руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, такое возможны только при покупке жилья в новостройках. Зачастую для застройщиков такая опция является хорошим маркетинговым ходом.

«ЦБ предлагает реальный механизм смягчения ипотеки, и сравнивать его с ипотечными каникулами от застройщиков было бы некорректно. В большинстве случаев объявление совместных ипотечных программ от застройщика и банка — это маркетинговый ход. При подобной маркетинговой ставке по ипотеке застройщик на самом деле не платит по кредиту клиента. Например, снижая ставку на 2%, застройщики поднимают свои цены на 6%, чтобы компенсировать свои выплаты банкам. Соответственно, фактической экономии для клиента нет», — объясняет заместитель генерального директора по продажам ГК «Сибпромстрой» Антон Ширяев.

Само же предложение Цетробанка имеет черты популизма, считает эксперт. «В настоящее время уже есть инициатива по введению права на реструктуризацию, в которой регламентируется, при каких обстоятельствах и на каких условиях банк снижает на время ежемесячный платеж. Снижение существенное — в пять раз. Но обязательный платеж остается. Правильно было бы отработать одну инициативу перед внедрением еще одной», — отметил Гордейко.

Новая инициатива вызывает много вопросов. «Опцион в пользу заемщика нарушат равноправие сторон. Реструктуризация — это договорные, двухсторонние отношения. Здесь одностороннее действие. Неясно, как быть с ипотечными ценными бумагами. Кто будет платить доход по облигациям, когда массово возьмут опционы?», — беспокоится Гордейко.

Возможно, имеет смысл вернуться к вопросу страхования риска временной потери работы. Не исключено, что программа такого страхования должна субсидироваться, надеется эксперт..

Ипотечный кредит должен дисциплинировать и заставлять терпеть работу ради квартиры. Опцион же негативно влияет на дисциплину.

А для банков выход найдется, полагает Гордейко. По его словам, если ЦБ так заботится о молодых людях, которым не удается по каким-то причинам работать больше трех лет на одном месте, то надо вернуться к проверенной практике и ввести обязательного поручителя для заемщиков младше 30-ти лет.

По словам Ширяева, временная приостановка ипотечных выплат, безусловно, это смягчение условий ипотеки и возможность для большего числа потребителей приобрести квартиры с помощью такого рода кредита.

«Если ЦБ пошел на этот шаг, значит у банков накопился достаточный портфель таких заявок от клиентов и ситуаций, в которых потенциально добросовестный заемщик попадает в сложную ситуацию, не зависящую от него», — объясняет инициативу ЦБ собеседник издания.

Например, по данным Банка России, за январь-октябрь 2018 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом составил 698,8 млрд руб., что на 38,5% больше аналогичного показателя 2017 года — 504,6 млрд руб. Всего за десять месяцев 2018 года выдано 1,17 млн кредитов на 2,37 трлн рублей, что на 58,2% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

По словам Ширяева, с точки зрения банков, скорее всего, послабление в требованиях к ипотечным кредитам может вызвать увеличение недобросовестных клиентов и рост количества бюрократических процедур. Клиент должен доказать, что имеет право на эту льготу, а банк — проверить.

«Если инициатива Центробанка будет реализована, то это, конечно, шаг навстречу заемщику и большой плюс с точки зрения формирования лояльности по отношению к заемщику. Прежде всего, такая процедура ускорит получение заемщиком одобрения на мораторий, и, соответственно уменьшит расходы заёмщика», — резюмировал Сибренков из ГК «Основа».