Последний рывок: как россияне будут работать перед Новым годом

В Роструде напоминают, что перед новогодними каникулами россиян ждет шестидневная рабочая неделя. Как сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ведомства, рабочая неделя будет длиться с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря.

«С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались»,

— цитирует Роструд агентство РИА «Новости».

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Зато после рабочей шестидневки россиян ждут длинные новогодние и рождественские праздники, которые продлятся с 30 декабря по 8 января.

Всего, согласно производственному календарю, в 2018 году было 118 нерабочих дней, из них 14 — праздничных. С учетом присоединенных к ним выходных всего на праздники приходилось 28 нерабочих дней.

Правительство России 3 октября утвердило перенос выходных и праздничных дней уже и на 2019 год. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте кабмина.

Постановление было подготовлено Минтрудом в соответствии со статьей 112 ТК и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, выходные дни 2019 года — 5 и 6 января, а также 23 февраля, совпадающие с праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.

Таким образом, россияне отдохнут 10 дней в новогодние каникулы (с 30 декабря по 8 января), 23 и 24 февраля, с 8 по 10 марта. В мае в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также Дня Победы запланированы выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Также выходными будут День России (12 июня) и три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня Народного Единства (со 2 по 4 ноября).

Кроме того, согласно федеральному закону, каждый год россиянам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам будут выделять два рабочих дня на прохождение диспансеризации. Остальным работникам будут предоставлять один выходной день в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.

В общем, россиянам уже стоит начинать готовиться к новогодним каникулам. Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян говорит, что можно не ограничивать себя в употреблении еды в новогоднюю ночь, но стоит не злоупотреблять алкоголем.

«Пусть будет все на новогоднем столе... Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно», — сказал Тутельян в беседе с RT.

Пока цены в магазинах растут умеренно. По данным Росстата, с начала года к 26 ноября индекс потребительских цен вырос на 3,4%. Но некоторые продукты для традиционного застолья сильно подскочили в цене.

Из набора салата «Оливье» больше всего подорожала морковь — плюс 14,5% к концу декабря прошлого года. Яйца стали дороже на 8,5%, колбаса вареная — на 5,2%. Тем, кто использует курицу вместо колбасы или собирается ее готовить как основное блюдо, придется потратиться - она выросла в цене на 17,6%. Свинина прибавила 7,2%, говядина — 2,2%.

Домашняя выпечка и десерты тоже стали стоить больше, поскольку сахар-песок подскочил в цене сразу на 23,6%.

Но к концу года рост ускорится, прогнозируют власти, и превысит прежние прогнозы. Министр экономического развития России Максим Орешкин заявлял, что инфляция по итогам 2018 года окажется выше 3,4%, заложенных в прогнозе ведомства, сообщает агентство RNS.

По его словам, этом может произойти в том числе из-за курса рубля.

«Понятны причины, почему это происходит. Все связано с глобальными рынками, с возможными санкциями. Поэтому небольшое превышение показателей по курсу мы уже де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, он уже сформировался. Поэтому инфляционные показатели будут выше 3,4%, которые заложены у нас в прогнозе. Насколько? Увидим», — сказал министр.

Позднее Орешкин отметил, что инфляция будет в районе 4%. Глава департамента Центрального банка России (ЦБ) Александр Морозов заявил, что по итогам года инфляция в России будет находиться в диапазоне 3,8-4,2%.

Новый год начнется с очередного витка инфляции. Власти повысили НДС с 18% до 20%, что потянет за собой все остальные цены, включая тарифы на жилищно-коммунальные услуги.