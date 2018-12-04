Удар по шпротам: Латвия страдает без России

Самое крупное рыбоперерабатывающее предприятие Латвии Brivais Vilnis не оправилось от введенного ранее Россией эмбарго на импорт шпрот из прибалтийского государства. Об этом пишет портал Laukos. Завод по-прежнему ощущает на себе негативный эффект от отсутствия выхода на российский рынок.

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Проблемы у латвийских шпрот в России начались в январе 2015 года. Тогда Россельхознадзор заявил о результатах пограничной проверки поступивших из Латвии рыбных шпрот предприятия SIA Randa Klavas.

В рыбных консервах был обнаружен опасный для здоровья канцероген — бензопрен в объеме, превышающем предельно допустимый уровень в несколько раз.

Впрочем, этот случай был не первым: бензопрен в латвийских шпротах находили до этого уже как минимум дважды — в 2006 и 2009 годах.

Сначала временный запрет был наложен только на продукцию SIA Randa Klavas, но уже к лету Россельхознадзор распространил его на все рыбные консервы из Латвии и Эстонии, сославшись на высокий уровень загрязненности Балтийского моря.

Прежде Латвия была для России крупнейшим импортером рыбных консервов. Поставки на рынок РФ осуществляла 21 компания.

В середине декабря 2017 года два прибалтийских предприятия получили разрешение на возобновление поставок.

Однако за время отсутствия прибалтийских шпрот Россия смогла заместить импортные консервы продукцией отечественных производителей, говорил ранее замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

«За период действия ограничений на поставку импортных шпрот освободившуюся нишу заняли отечественные производители», — заявил он, добавив, что при снятии ограничений прибалтийским поставщикам «придется побороться за место на полке». Российские производители, по его словам, выпускают продукцию высокого качества, а собственное сырье позволяет предлагать доступную цену.

Тем временем,

Brivais Vilnis продолжает нести убытки. Сократить их за первые девять месяцев 2018 года удалось только в 1,5 раза — с 679 693 евро до 435 662 евро. При этом оборот предприятия за это время достиг 5,1 млн евро, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

когда оборот составил всего 4,6 млн евро. Такое положение вещей компания объясняет низкой активностью рынка в первой половине этого года, а также высокой конкуренцией на рынке рыбных консервов.

Несмотря на достаточно положительную динамику в 2018 году, Brivais Vilnis подчеркивает, что негативное влияние запрета на поставки в Россию до сих пор ощутимо.

Латвия стала одной из прибалтийских стран, взявших курс на разрыв отношений с Россией. Рига встала на сторону Киева в борьбе с российским проектом «Северный поток — 2» и при любом удобном случае поддерживала оппонентов Москвы. Между тем, как признают эксперты в самой Латвии, напряженность в российско-латвийских отношениях отрицательно сказалась на многих сферах экономики страны.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — сообщил экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс в июльском интервью Dienas Bizness. По его словам, в стране также ощущается влияние антироссийских санкций, введенных западными странами.

«Экономически мы очень зависимы. Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию»,

— добавил экс-министр.

Отношения между Латвией и Россией продолжают ухудшаться. 4 июля латвийский президент Раймондс Вейонис одобрил внесение поправок в закон о высших учебных заведениях. Согласно нововведениям, в частных колледжах и вузах страны запрещено будет преподавать на русском языке. Отметим, что ранее запрет на обучение на русском языке распространялся только на государственные учебные заведения.

После этого Арнольд Бабрис — глава Brivais Vilnis и бывший начальник экономического Бюро по защите латвийской конституции — в интервью Dienas Bizness признал, что Россия и русский язык не виноваты в проблемах Латвии.

«Главные «виновные» во всех проблемах Латвии определены национальными партиями — это Россия и русский язык. Так очень удобно оправдывать воровство: пусть своим ничего не останется, но и «врагам» ничего не отдадим», — сказал Бабрис. По его словам, ситуация в Латвии сейчас стала хуже, чем в 1990-е годы: после отделения от Советского Союза у страны был нулевой государственный долг, но высокий производственный и экономический потенциалы.

«Почему именно за годы независимости мы стали одной из самых бедных стран в Европе с худшими демографическими показателями?», — задается он вопросом.

Бизнесмен предположил, что для выхода из кризиса стране, возможно, придется прибегнуть к диктатуре.