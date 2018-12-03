Баррель раздора: решается судьба нефтяного рынка

Последняя в этом году и решающая встреча министров энергетики в формате ОПЕК+ пройдет 5-7 декабря в Вене. На ней, как ожидается, будут подведены итоги выполнения договоренностей по снижению добычи в этом году и обозначены основные направления развития сотрудничества в следующем.

Реклама

5 декабря в австрийской столице встретятся члены мониторингового комитета ОПЕК+, который контролирует выполнение соглашения. В его состав входят министры России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии — Александр Новак и Халед аль-Фалех. 6 декабря состоится заседание ОПЕК. После чего пройдет полноформатная министерская встреча в «плюсовом» формате, на которой будет принято окончательное решение о добыче в 2019 году.

О снижении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки 23 страны-экспортера, включая РФ, договорились в конце 2016 года. Но из-за «естественного» падения производства в отдельных странах, прежде всего Венесуэле, фактически соглашение было перевыполнено.

В июне 2018 года участники ОПЕК+ решили поднять добычу. Основной объем рынку дали Россия и Саудовская Аравия. Последняя, под влиянием США, значительно увеличила экспорт.

В сентябре 2018 года нефтяные котировки под влиянием планов США ввести эмбарго на поставки нефти из Ирана превысили $80 за баррель Brent, а позже вяли уровень в $86. В октябре на рынке начался «откат».

В ноябре Вашингтон ввел намного менее жесткие санкции в отношении исламской республики, чем ожидалось, в результате 2,5 млн б/с иранской нефти с рынка не ушли, а рост добычи со стороны других стран поставил под угрозу достигнутый ранее баланс между спросом и предложением.

Решение снизить добычу в рамках ОПЕК+ в этих условиях было бы логичным. Однако на министерском мониторинговом комитете 11 ноября мнения разделились. В итоговом коммюнике отмечалось лишь, что «перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения (нефти), чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности».

«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — пояснил тогда журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Идея о сокращении добычи не нравилась тогда Саудовской Аравии. Министр энергетики Халед аль-Фалех заявил тогда: «В идеале мы хотим, чтобы рынок свободно снабжался и чувствовал себя комфортно».

«Мы придем к идее сокращения, если увидим стойкий рост переизбытка, и, честно говоря, мы видим некоторые признаки этого в США, но не видим пока таких признаков в глобальном масштабе», — добавил он.

После этого нефтяные котировки продолжили падение, опустившись в конце ноября до $58. Саудовская Аравия оказалась в еще большей зависимость от Вашингтона из-за решения президента США Дональда Трампа не применять санкции к Эр-Рияду из-за убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хаджуджи.

В таких условиях заключение сделки по сокращению добычи вызывало сомнения, так как это может не понравиться Трампу, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов. И уже сама жизнеспособность механизма сделки на фоне изменившихся геополитических условий вызывала большие вопросы, добавляет он.

О готовности России сокращать добычу ранее говорил министр энергетики Александр Новак. 30 ноября агентство Reuters сообщило, что топ-менеджеры нефтяных компаний РФ достигли взаимопонимания с ведомством по этому вопросу. Оставалось урегулировать с Эр-Риядом сроки и объемы снижения.

Об этом, в частности, шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом. «Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение (ОПЕК+)», — сказал по итогам Путин, уточнив, что окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока не принято.

«Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», — добавил он.

Между тем министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазру 2 декабря в Вене был настроен оптимистично. «Я оптимистично настроен на то, что мы достигнем хорошего решения и хорошего соглашения, чтобы добиться сокращения добычи, производства, добьемся стабильности на рынке и вместе сохраним ОПЕК», — цитирует его агентство Bloomberg.

По данным агентства Bloomberg, экономическая комиссия ОПЕК уже вынесла рекомендацию сократить добычу на 1,3 млн баррелей в сутки от текущего объема добычи, чтобы предотвратить переизбыток предложения нефти.

Но сейчас на рынке царят разные противоречивые настроения. Есть ощущение, что никто не заинтересован снижать добычу,

отмечает директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Если и объявят о снижении, не факт, что это решение будет реализовано столь же строго, как предыдущее, и рынок этому поверит, добавил он.

В сложившейся ситуации страны ОПЕК+ стали заложниками положения: у них нет вариантов, кроме как объявлять какие-то меры по снижению производства или хотя бы анонсировать тактику действий на 2019 год с целью повышения котировок, уверен аналитик «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

В I квартале 2019 года будет пройден сезонный спад по спросу на нефтяном рынке, а в мае перестанут действовать исключения США для импортеров иранской нефти, что окажет поддержку ценам, отмечает Галактионов. В такой ситуации наиболее вероятно умеренное сокращение добычи странами ОПЕК+ в пределах 1 млн б/с. Такой уровень сокращения производства позволит достичь комфортных для нефтеэкспортеров цен с одной стороны и избежать чрезмерных скачков цен, которые неминуемо вызовут усиление давление на ОПЕК со стороны Трампа, с другой стороны, добавляет он.

В случае резкого уменьшения добычи на 1 млн б/с в первом полугодии 2019 года на рынке может возникнуть дефицит сырья, что найдет отражение в котировках ближних нефтяных фьючерсов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.

В результате цены вернутся к отметке $70 за баррель до конца текущего года, полагает он.

В Саудовской Аравии и РФ одна из самых низких себестоимостей нефтедобычи. Однако Саудовская Аравия наметила амбициозные экономические и инфраструктурные преобразования в стране, для которых ей нужны серьезные инвестиции.

Недавно представители королевства отмечали, что считают для себя оптимальной цену в $70 за баррель. Президент Владимир Путин назвал «сбалансированной и справедливой» для России цену в $60. Напомним, что еще несколько дней назад котировки опускались ниже этого уровня, а баррель Brent приближался к $58, что не устраивает уже никого из партнеров.

На новостях о договоренностях РФ и СА 3 декабря нефтяные котировки выросли более чем на 5%, превысив $61,5.

Нервозности игрокам добавило решение Катара покинуть ОПЕК с 1 января следующего года. Впрочем, объемы добычи нефти эмиратом невысоки, и если картель и РФ договорятся снизить добычу, то демарш Дохи больших последствий иметь не будет.