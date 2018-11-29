Сербский гамбит: как сыр из Украины попал в Россию

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии белково-жирового — сыроподобного — продукта украинского происхождения. Как уточнили в ведомстве,

«в ходе проведения проверочных мероприятий службой установлен факт реализации сербским предприятием украинской продукции». Речь идет о сербской фирме SREMSKA MLEKARA DOO, которая практически одновременно получала данную продукцию из Украины и поставляла ее в РФ.

Так, с января по июль 2018 года, отмечает Россельхознадзор, на территорию России ввезено 3 815 тонн белково-жирового продукта, производителем и отправителем которого в таможенной декларации указана данная сербская фирма. Вместе с тем, по имеющейся у ведомства информации, в тот же период времени с Украины на территорию Сербии осуществлялся экспорт аналогичного белково-жирового продукта. «Адрес получателя продукции совпадает с адресом сербской компании — SREMSKA MLEKARA DOO SREMSKA MITROVICA, Сербия», — подчеркивается в заявлении контрольной службы.

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Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в Российскую Федерацию с предприятия SREMSKA MLEKARA DOO, имеет украинское происхождение. Россельхознадзор высказал серьезную озабоченность в связи с этим.

Учитывая выявление нелегальной схемы поставок белково-жирового продукта, есть все основания полагать, что похожим образом на территорию России через Сербию может осуществляться ввоз «санкционной» продукции украинского происхождения,

подчеркивает служба.

Чтобы пресечь возможное повторение подобных случаев в будущем, Россельхознадзор направил соответствующие запросы в ветеринарную службу Сербии, а также в ФТС России для проведения проверки по указанному факту.

«В случае подтверждения нелегальной схемы поставок «санкционной» продукции из Сербии, Россельхознадзором будут приняты соответствующие меры», — пообещали в ведомстве, не уточнив при этом, какие именно.

Эмбарго на ввоз в Россию продукции украинского происхождения вступило в силу 1 января 2016 года — после внедрения зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Под запрет попали мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи, произведенные на территории республики. Ограничение действует аналогично тому, как Россия ранее ввела эмбарго на поставки продуктов из США, Евросоюза, Канады, Норвегии, Австралии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

О том, что в РФ незаконно вводятся запрещенные продукты, неоднократно предупреждали и ранее. Так, подозрения в реэкспорте были в отношении Белоруссии. В минувшем году российская таможня раскрыла крупную сеть поставок произведенных в Евросоюзе продуктов на территорию России через белорусских контрагентов.

В октябре прошлого года управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию РФ. По данным надзорной службы, изъятая продукция была произведена в Германии, Франции и Италии.В октябре 2017 года на пункте пропуска «Красная горка» на границе с Белоруссией сотрудники Россельхознадзора зафиксировали провоз 75 партий «белково-жирового продукта» из Македонии, Китая, Ирана и Сан-Марино. При этом ветеринарные службы этих стран на запрос Россельхознадзора ответили, что данную продукцию ни в Россию, ни в Белоруссию не отгружали. У ведомства были серьезные основания предположить, что страна происхождения данной продукции — Украина.

Нынешний «сырный инцидент» вряд ли может стать предпосылкой серьезной политического конфликта с Сербией, рассуждает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Белково-жировой продукт используется при промышленном производстве сыров. Но та же Минск экспортирует в Россию сыров и молочной продукции больше, значительно больше, чем производит — Россельхознадзор уже несколько раз пресекал введение в торговый оборот пресловутого продукта, ввезенного транзитом именно через Белоруссию — и в таком случае именно в ближайшем соседе и геополитическом союзнике можно увидеть злостного нарушителя продуктового эмбарго, добавляет он.

Между тем,

еще в январе Россельхознадзор высказал предположение, что 25% всех сыров, реализуемых в РФ, имеют украинское происхождение. В ведомстве тогда заявляли, что продукция ввозится в Россию через Белоруссию под видом товаров из Македонии, Ирана и других стран.

За данный инцидент, уверены эксперты, серьезно наказывать Белград Москва не станет. И гарантом стабильности геополитических отношений здесь выступит проект «Турецкий поток», вторая ветка которого с очень высокой долей вероятности пройдет именно через Сербию.

Скорее всего, речь пойдет о точечных санкционных мерах в отношении тех сербских компаний, которые будут уличены в нарушении международных правил, полагает Артем Деев, ведуший аналитик Amarkets. Даже простого предупреждения о потенциальном закрытии российского рынка для них в случае повторения подобной практики может быть достаточно для отказа от реэкспорта, добавляет эксперт.