Молочные реки: как производят фермерские продукты

Бизнес с научным подходом

Сельским хозяйством Николай Шумейко, обладатель трех дипломов о высшем образовании и степени кандидата экономических наук, занимается уже 15 лет. Сейчас он преподает в родной для себя Смоленской сельхозакадемии и является генеральным директором ОАО «Смоленский» по племенной работе, а с 2013 года — и главой кооператива «Смоленский производитель».

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«В 2013 году мы начали повышать рентабельность нашего предприятия путем создания сети молочных автоматов в смоленских магазинах, чтобы продавать свое молоко напрямую потребителю. На данный момент в области установлено 30 таких машин. Эти молокоматы использует не только ОАО «Смоленское» — в том же году мы создали сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив (СПСК) «Смоленский производитель». В его состав вошли 12 хозяйств, в том числе 4 фермерских и 3 личных подсобных подворья», — рассказывает предприниматель.

Участники кооператива производят не только молоко – в их хозяйствах есть также мясо, мед и другая продукция, которую нужно как-то реализовывать. И на этом этапе фермеры столкнулись с проблемой, заставившей их объединить свои усилия.

«Нашей задачей было создать условия для более эффективной работы фермеров, потому что продавать собственное сырье по себестоимости, то есть работать ради работы, давно никому не интересно. Мы начали искать различные пути решения этой задачи с учетом специфики Смоленской области – приграничного региона, где молочное животноводство очень страдает от поставок дешевой продукции из Белоруссии. С учетом всех внутренних и внешних факторов было решено пойти по пути кооперации и объединения объемов продукции, чтобы повысить конкурентоспособность. Потому что одно дело, когда при наличии 5 тонн молока ты пытаешься кого-то уговорить покупать его не по 18, а по 25 рублей за литр, а другое дело – пробовать диктовать цену уже с консолидированным объемом сырья», — поясняет Шумейко.

Что нам стоит завод построить

Когда продажа молока через автоматы была налажена, кооператоры задумались о создании собственного предприятия по его переработке. Замахиваться на твердые сыры или другую экзотическую продукцию они не планировали – достаточно было производить цельно- и кисломолочные продукты: сметану, ряженку, кефир и творог. Проще говоря, то, что можно сегодня переработать, а завтра продать, чтобы сократить сроки оборачиваемости средств.

«Для этого в рамках кооперации мы реализовали проект по строительству молочного завода. Изначально предполагалось перерабатывать 10 тонн молока в смену, а в итоге доросли до 30 тонн в смену. Сейчас мы еще не полностью загружены и не перерабатываем такие объемы сырья, хотя оно у нас есть – основной проблемой остается сбыт, который мы пытаемся выстраивать», — делится достижениями глава кооператива.

Построить завод своими силами кооперативу было не под силу, но около половины необходимой суммы согласилась выделить администрация Смоленской области. Строительство завода обошлось в 60 млн руб., 28 млн из которых – господдержка. Реализация проекта была на особом контроле у губернатора региона Алексея Островского и заняла около полугода, говорит Николай Шумейко.

«Сейчас наша продукция представлена в магазинах Смоленской области, а мы пытаемся и дальше осваивать рынки, в том числе федеральные торговые сети. Все это не так просто, так как себестоимость продукции довольно высокая – в ней нет ни добавок, ни растительных жиров, ни сухого молока. Соответственно, конкурировать с рядом продукции, представленной на полках супермаркетов, очень сложно – многие предприятия используют различные технологии удешевления себестоимости продукции, а мы хотим производить натуральный продукт в том ценовом сегменте, который соответствует его качеству», — рассказывает бизнесмен.

Тонкости малого бизнеса

Построить собственный бизнес без какой-либо поддержки извне, прежде всего государственной – задача не из легких, в том числе и в сельском хозяйстве. Кооператив использует имеющиеся возможности по максимуму.

«На первых порах нам очень помог Бизнес-навигатор МСП, которым мы продолжаем пользоваться и сейчас. Это площадка, на которой можно найти все необходимое для малого и среднего бизнеса – информацию обо всех доступных программах поддержки, инвестиционные предложения, всевозможные конкурсы на получение грантов. С точки зрения доступности информации это очень серьезный ресурс, потому что он избавляет от необходимости что-то узнавать и спрашивать – в Бизнес-навигаторе МСП все понятно. Мы давно взаимодействуем и с корпорацией МСП, и с Фондом поддержки предпринимательства, и с региональными организациями, помогающими бизнесу, потому что без поддержки очень сложно развиваться и инвесторам, и любым малым предприятиям», — уверен Николай Шумейко.

По его словам, Бизнес-навигатор МСП предоставляет небольшим организациям массу интересных опций.

«Благодаря Бизнес-навигатору МСП мы постоянно в курсе актуальных для нас мер поддержки, есть много бесплатных курсов повышения квалификации, на которые мы направляем своих сотрудников (например, бухгалтеров). Кроме того, это удобный способ узнавать об изменениях в законодательстве, касающихся малого и среднего бизнеса – в частности, в Налоговом кодексе», — отмечает глава кооператива.

Николай Шумейко подчеркивает, что источников информации сейчас много, но далеко не все они удобны, и почти нигде не готовы делиться знаниями бесплатно.

«Мы активно используем все возможные источники информации, и Бизнес-навигатор МСП на сегодняшний день является одним из самых доступных вариантов – все нужные сведения можно получить в течение часа. И даже если нужные данные найти не удается, всегда есть контактные лица, которым можно позвонить и проконсультироваться, причем бесплатно. А сегодня это редкость», — резюмирует он.

Будущее кооператоров

В ближайшем будущем кооператив «Смоленский производитель» намерен открыть в областном центре собственную сеть магазинов фермерских продуктов.

«Мы хотим выстроить в Смоленске собственную сбытовую сеть – не просто рассчитывать на федеральные сети или магазины локальных сетей, а реализовывать свою продукцию через автоматы и специализированные торговые точки по продаже продуктов местных производителей. Участники нашего кооператива имеют прямой доступ к сбыту через наши торговые точки – и речь идет не только о молоке: они также производят овощи, мед, охлажденное мясо, крупы и хлеб. Мы хотим, чтобы наша сеть магазинов с продукцией от смоленских производителей имела богатый ассортимент, и основа для этого уже заложена», — уверен Николай Шумейко.

Предприниматель не планирует превращать кооператив в крупного игрока рынка – по его словам, будет достаточно некоего среднего объема производства с более высокой степенью рентабельности.

«По итогам 2017 года выручка «Смоленского производителя» была небольшой – около 50 млн рублей, но с учетом строительства молочного завода в этом году мы рассчитываем уже на выручку в 80 млн рублей. А когда в процесс включатся все участники кооператива, можно будет достичь и показателя в 200 млн рублей в год», — делится планами бизнесмен.