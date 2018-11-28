Без санкций: Франция и ФРГ помогут Украине добрым словом

Франция и Германия выступают против ужесточения санкций против России из-за эскалации напряженности в российско-украинских отношениях после инцидента в Керченском проливе.

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Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на дипломатов ЕС, Германия и Франция во время закрытой встречи выступили против ужесточения существующих санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Дипломаты обеих стран во время закрытого заседания в Брюсселе высказались о важности принять меры по укреплению доверия. Cанкции укреплению доверия не способствуют, говорится в материале. Вместо этого власти в Берлине и Париже намерены «продолжать свои дипломатические усилия».

По данным ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали эти корабли.

Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентом в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией. «Это провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом [Украины], в преддверии выборов в марте 2019 года», — сказал он, выступая 28 ноября на форуме «Россия зовет!».

Путин отметил, что у президента Украины Петра Порошенко низкие рейтинги низкие, «поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия (для конкурентов — «Газета.Ru»)».

По словам Путина, инцидент в Черном море — это «пограничный инцидент — не более того». При этом из-за событий в 2014 году, Украиной никакого военного положения не вводилось, отметил президент России.

В отношении России уже действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. При этом секторальные санкции включают ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Также ограничительные меры против России включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, в том числе на шельфе или в полярных условиях.

При этом США готовятся ввести новые санкции против России.

Ранее американские сенаторы обсуждая возможное введение санкций против России говорили о возможном запрете на расчеты российских госбанков и вложений американских нерезидентов в российские ОФЗ (облигации федерального займа).

При этом эксперты уже заявили о том, что эпизод в Керченском проливе мог быть провокацией, чтобы добиться скорейшего принятия санкций США против России.

Конгресс США может не успеть принять закон о новых ограничениях в отношении России до конца года, сообщало в ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.

«У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, только если все не хотят остаться здесь на Рождество», - заявлял сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

В результате этого инцидента в Керченском проливе уже пострадали украинская гривна и российский рубль, которые подешевели к основным валютам. Так, официальный курс доллара по данным ЦБ на четверг, 29 ноября, составил 66,94 рубля.

После эпизода в Керченском проливе американский президент Дональд Трамп заявил, что его переговоры с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» могут не состояться после инцидента с российскими пограничниками и украинскими кораблями в районе Керченского пролива.

Но окончательное решение будет принято после того, как службы национальной безопасности представят ему полный доклад о случившемся, добавил президент.

Вашингтон не информировал Кремль об отмене встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине, подготовка мероприятия продолжается, заявил между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 ноября.

«Если встреча будет всё же отменена, инвесторами это будет воспринято как знак того, что новый раунд санкций США последует в самое ближайшее время, а не в Новом году. Тогда возможен разгон негативных ожиданий, и это ускорит приближение отечественной валюты к уровню водораздела 70 за доллар.

В противном случае, т.е. если все «пошумят и успокоятся» - будет возврат к настроениям по состоянию на прошлую пятницу, 23 ноября, и рубль окрепнет до 65,80-65,90», — комментирует эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Между тем глава ВТБ Андрей Костин заявил в ходе форума «Россия зовет», что Россия не ожидает тотальных санкций против России по иранскому сценарию, а с остальным банки справятся.