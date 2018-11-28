На острие: как в РФ производят шприцы и капельницы

На волне прогресса

Древний город Елец, известный на весь мир благодаря своим кружевам, многие годы был и крупным промышленным центром. Однако с развалом СССР многие местные заводы разорились и остановили работу, а теперь за возрождение производства в этом регионе взялись малые предприниматели. В 2005 году медико-производственная компания «Елец» открыла предприятие по производству одноразовых шприцев . Основатель компании Иван Еробкин, с юности занимался продажей медицинских изделий учреждениям здравоохранения.

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«Со временем появилось желание развиваться дальше, потому что торговля уже наскучила. На тот момент в Ельце было много остановившихся предприятий, на одном из которых – заводе «Прометей» до банкротства производили шприцы. Было решено попробовать организовать в помещениях завода производство шприцев однократного применения, так как это самый часто используемый продукт в больницах», — рассказывает исполнительный директор компании Светлана Курыхалова, начинавшая бизнес с Иваном.

Предприниматели взяли в аренду бывший заводской цех, закупили новое оборудование и начали производство шприцев из трех деталей – тогда в России подобные изделия больше нигде не делали.

«Трехдетальные шприцы – более качественные, у них в середине манжетка из ПВХ, которая обеспечивает более плавный ход и защищает от протекания. Затем мы с нуля начали набирать персонал, потому что сотрудники завода были давно уволены. Мы потихоньку стали звать людей назад, давая объявления, и так постепенно собрали команду и запустили шприцевое производство», — вспоминает Курыхалова.

На первых порах создателям МПК «Елец» приходилось очень непросто, потому что ждать помощи было неоткуда – оставалось полагаться только на собственные силы и возможности.

«Аренда была очень дорогая – только за нее приходилось платить 1,5 млн рублей в месяц, а иногда и больше. Плюс на покупку комплекта оборудования мы потратили более 20 млн рублей. Тогда нам удалось получить на эти цели кредит от павловского Сбербанка в Нижегородской области. Эти деньги позволили нам запустить производство и начать продажи. Еще со времен, когда Иван поставлял медицинские изделия в учреждения здравоохранения, у него сохранилась клиентская база, которой мы воспользовались. Затем потихоньку стали появляться новые клиенты, началось развитие», — рассказывает исполнительный директор компании.

Новая глава

Довольно скоро начинающие промышленники поняли, что аренда помещения – это неэффективно и невыгодно. Значит, нужно было покупать собственное помещение, следовательно – снова брать деньги в долг.

«Мы набрали очередных кредитов и выкупили здание, расположенное по соседству, на территории бывшего завода «Юниверс», также в прошлом производившего шприцы. Территориально оно располагалось удобнее, и нравилось нам. Когда здание было куплено, мы его достроили, привели в порядок, перевезли туда оборудование и стали работать уже в своем цеху. Затем мы докупили еще оборудования и запустили цех стерилизации шприцев, создали собственную лабораторию по контролю качества – мы проверяем каждую партию продукции на стерильность, безопасность и соблюдение других важных параметров», — говорит Курыхалова.

По мнению Курыхаловой, МПК «Елец» производит самую широкую среди российских предприятий линейку шприцев однократного применения – объемом от 1 до 150 мл. Кроме того, в ассортименте есть двух и трехдетальные шприцы, шприцы катетерного типа, плюс продукция для разных сегментов – недорогие шприцы и изделия премиум-класса. Но останавливаться на достигнутом руководство компании не планировало.

«Около 3 лет назад мы поняли, что нужно развиваться дальше и производить не только шприцы, но и другие медицинские изделия. Для реализации этих планов неподалеку был построен еще один цех, где мы решили начать производство одноразовых игл. Ведь шприцы комплектуются иглами, которые закупаются за границей, их доставка достаточно дорогая, да и цена закупки привязана к доллару. Поскольку курс доллара рос, вместе с ним увеличивалась и себестоимость наших изделий. Чтобы решить эту проблему, мы поехали за границу, выбрали там подходящее оборудование, купили его и стали налаживать производство игл. Сейчас мы можем производить до 300-400 млн игл в год», — рассказывает Светлана Курыхалова.

Иглы стали не единственным новым продуктом – МПК «Елец» также взялся за производство инфузионных систем, проще говоря – капельниц, потому что после шприцев это второе по востребованности медицинское изделие. Кроме того, в России такие системы почти не производят, и основную долю рынка занимает продукция из Китая.

«Это тоже очень сложное производство, требующее большого количества термопластов, форм, упаковки, наличия сборочной машины. Мы первыми из российских предприятий заказали сборочную машину, которая исключила ручной труд - все отлитые детали для системы засыпаются в бункеры этой машины, состоящей из 5 узлов, и на выходе мы получаем готовый продукт. Для обеспечения работы этого оборудования достаточно всего нескольких человек – наладчика, засыпающего в машину детали, и нескольких сотрудников, забирающих на выходе готовые системы. В России такая машина сегодня есть только у нас, и даже в Китае пока мало кто пользуется таким оборудованием, потому что стоит оно очень дорого», — посвящает в тонкости производственного процесса исполнительный директор МПК «Елец».

Сквозь тернии к звездам

Светлана Курыхалова признает, что организация производства – процесс небыстрый и совсем непростой.

«Во-первых, создание предприятия потребовало больших финансовых вложений и усилий по подбору персонала. Может показаться, что шприцы и инфузионные системы – это простые изделия, производство которых можно элементарно создать с нуля, но это совсем не так. Если бы это было так просто, я думаю, работало бы множество подобных заводов. В реальности российские предприятия производят не более 5% систем, представленных на рынке, все остальное – это импортные товары. Во-вторых, проблемой остается реализация нашей продукции, осложненная заполонившим рынок импортом. В результате деньги в производство вложены, обязательства по выплате зарплаты тоже никто не отменял, а продажи идут с трудом», — сетует она.

Кроме того, подобные начинания очень трудно реализовать без поддержки государства или сторонних инвесторов. Если раньше власть была не слишком озабочена судьбой мелкого и среднего предпринимательства, то теперь существуют механизмы их поддержки, которые оказывают реальную помощь, считает Светлана Курыхалова.

«При создании самого первого нашего шприцевого производства нам никто не помогал – мы самостоятельно взяли кредиты под 20% годовых и 12 лет расплачивались по этим займам. Но как только первые кредиты были закрыты, мы решили организовать еще одно производство. К счастью, времена изменились, и в этот раз государство пришло нам на помощь – совсем недавно мы получили заем от Фонда развития промышленности на 70 млн рублей всего под 1-5% годовых. Вернуть деньги нужно будет в течение 4 лет. Это очень комфортные условия, которые раньше были нам недоступны, и мы благодарны за такую возможность», — говорит исполнительный директор компании.

В получении этого кредита МПК «Елец» помогла Корпорация МСП. «Дело в том, что подобный заем требует огромного обеспечения или залога, и Корпорация поручилась за нас, предоставив такую гарантию. В противном случае, нам бы, конечно, не удалось получить эти деньги», — отмечает Светлана Курыхалова.

Компания активно использует в работе инструменты информационно-маркетинговой поддержки, в частности сервис «Жизненные ситуации» Портала Бизнес-навигатора МСП, который позволяет бесплатно получать готовые решения и ответы на юридические, финансовые и кадровые вопросы, касающиеся бизнеса.

Сейчас компания расширяется, продолжается набор персонала. Предприятие уже производит пилотные партии инфузионных систем, которые вскоре начнет поставлять на рынок. На данный момент компания способна производить по 20 млн подобных изделий в год, и намерена докупить дополнительное оборудование, чтобы обеспечить Россию своей продукцией и снизить зависимость от импорта.