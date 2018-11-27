Палата под присмотром: кадастр получил управляющего

Министр экономического развития Максим Орешкин назначил директором ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 33-летнего Парвиза Тухтасунова. Соцсети отреагировали на это сообщение нервно, обвинив министра в том, что он назначил на ответственный пост человека без должного образования и опыта работы – «студента-медика» и «официального многолетнего экс-безработного».

Реклама

Информация о новом главе ФКП, на которую отреагировали соцсети, была взята из скриншота некой кадровой справки. В Минэкономразвития информацию об этом назначении не комментируют.

В пресс-службе Росреестра заявили радиостанции «Говорит Москва», что информация в документе «не корректна». Официальная информация, размещенная на сайте учреждения, выглядит иначе.

Парвиз Тухтасунов родился в Душанбе и действительно в 2008 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело».

Затем в 2017 году он завершил обучение в «Открытом институте – высшей профессиональной школе» по специальности «государственное и муниципальное управление» и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по направлению «корпоративные финансы».

В 2008-2012 годах был ординатором, интерном, аспирантом академии им. И.М. Сеченова, затем работал в коммерческих структурах. В августе-октябре 2016 года работал замдиректора аппарата управления ФГБУ «Россельхозземлемониторинг», а в октябре перешел на работу в Росреестр на должность советника.

В ноябре 2018 года Парвиз Тухтасунов назначен директором ФГБУ «ФКП Росреестра».

По закону «О государственной гражданской службе РФ» «гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае «наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором РФ».

На сайте Россреестра о гражданстве Тахтасунова не упоминается, но при наличии двойного гражданства на госслужбу он не смог бы попасть еще в 2016 году. В противном случае уголовное преследование грозит не только ему, но и тем, кто подписывал все кадровые решения.

Сохранились и публичные протоколы совещаний у первого вице-премьера Игоря Шувалова за 2017 год, где в качестве участника назван и Парвиз Тухтасунов. Например, от Россреестра он участвовал в Красноярском экономическом форуме в 2018 году. В общем, вел довольно традиционную для московского федерального чиновника жизнь.

В 2016 году Парвиз Тухтасунов, так же как и все государственные служащие, сдавал обязательную декларацию о доходах. Согласно декларации за 2016 год, на которую ссылается сайт «Деклоратор», он получил доход 2,7 млн руб., из которых 1,9 млн был получен от продажи автомобилей. Из той же декларации известно, что он женат и доход жены составил 1,2 млн руб.

Он так же владеет земельным участком в 1000 кв. м и квартира площадью 57,6 кв. м. За женой зарегистрировано две квартиры – одна 57,6 кв м., и 133,3 кв. м. Супруги владеют четырьмя автомобилями. У Парвиза Тухтасунова Smart Roadster ВАЗ 21093. Жена владеет «Мерседесом» и MINI Cooper. На супругов зарегистрирован и снегоболотоход CFМОТО Х3. Более поздняя информация не доступна.

Федеральная кадастровая палата, которую недавно получила нового руководителя, «обеспечивает реализацию полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости и кадастровой оценки в соответствии с законодательством РФ».

Учреждение ведет Единый госреестр недвижимости «в части внесения сведений о границах зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, границ субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов и других объектов».

По распределению обязанностей новый директор «организует работу учреждения, включая его филиалы» и «несет персональную ответственность за выполнение возложенных на учреждение функций и полномочий».

Он так же «организует взаимодействие с Росреестром» и «утверждает план финансово-хозяйственной деятельности». Он напрямую курирует работу пяти управлений, в том числе кадров, отдела по защите госстайны и отдела по противодействию коррупции.

О деловых качествах Парвиза Тухтасунова публично ничего неизвестно. Но решать ему придется много проблем. Например, разгрести многочисленные иски, связанные с оспариванием кадастровой оценки.

По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, количество судебных споров по кадастровой цене за январь-август 2018 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост продолжается, потому что мы работаем с базой, с кадастровой стоимостью, которая определена была еще по старому нормативному регулированию. У этого регулирования был ряд недостатков»,

— сказала Абрамченко в интервью телеканалу НТВ.

С 1 января 2017 года кадастровую оценку для налогообложения может делать только бюджетное учреждение в субъекте Российской Федерации, и «результаты уже неплохие», отметила глава Росреестра.

В прошлом году 70% случаев приостановок кадастрового учета было связано с некачественной работой кадастровых инженеров, а сейчас этот процент снижен до 40%, говорит глава Росреестра. Стоит также отметить, что по оценке Виктории Абрамченко, стоимость всего учтенного в России недвижимого имущества составляет в 670 трлн руб.