Деньги за Крым: сколько Украина получит от России

Украинский «Ощадбанк» заявил, что выиграл иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в результате присоединения Крыма к России, сообщила в понедельник пресс-служба банка. Такое решение вынес арбитражный суд в Париже, удовлетворив требование о компенсации убытков «Ощадбанка».

«Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации», - говорится в сообщении банка.

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Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедлений», — говорится в заявлении банка.

Руководство банка сделало по этому поводу фактически политическое заявление. «Учитывая то, как именно развиваются наши отношения с агрессором, эта победа имеет чрезвычайное значение не только для нас, но и для всей Украины! С первого дня аннексии Крыма мы работали над документированием преступлений, совершенных против банка оккупационными властями, готовясь к встрече в международных судебных инстанциях!», – заявил председатель правления «Ощадбанка» Андрей Пышный.

Об иске «Ощадбанка» к России стало известно летом 2015 года. Год спустя сообщалось, что банк хочет отсудить более $1 млрд компенсации, которая включает стоимость потери активов, бизнеса, а также проценты.

Как сообщалось ранее, чистый убыток Ощадбанка в 2014 году после перехода Крыма к России составил 8,5 млрд гривен, против чистой прибыли в размере 678,784 млн грн в 2013 году. Банк отмечал, что убыток сформировался из-за потерь, понесенных в связи с переходом Крыма к России: «Ощадбанк» был вынужден сформировать дополнительные резервы в размере 9,6 млрд грн.

По заявлению банка, «Ощадбанк» является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которая выиграла дело против Российской Федерации в отношении убытков, полученных в результате аннексии Крыма.

Это не первый проигранный Россией украинский иск. Ранее Международная постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по иску 18 украинских компаний и одного физлица на $159 млн, требующих компенсации от России за утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова к РФ. С Россией также судятся «Нафтогаз Украины», аэропорт «Бельбек», Приватбанк и др.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от перехода полуострова к России оценивается в 1 трлн 80 миллиардов гривен (около $38 млрд). Россия не признала решение Гааги, и опротестовала его.

Несмотря на то, что «Ощадбанк» говорит об окончательности решения, российские юристы утверждают, что оно еще может обжаловаться, но не верят в успех российской стороны. Впрочем, и Украине на деньги рассчитывать вряд ли стоит.

Андрей Андреев, адвокат, управляющий партнер юридического бюро U&Partners, поясняет, что французский арбитраж имеет апелляционную и кассационную инстанцию. В апелляции можно обжаловать решение суда первой инстанции, в кассационной – решение апелляции.

Но в данном случае вряд ли удастся добиться отмены решения. В то же время добиться его исполнения также будет сложно, поэтому по большому счету этот процесс вряд ли будет иметь серьезные последствия, полагает адвокат.

Полномочный представитель интересов Российской Федерации в международной ассоциации PraeLegal, адвокат Алим Бишенов говорит, что победа «Ощадбанка» в этом арбитраже была вполне ожидаемой, потому что с точки зрения международного законодательства это логично.

«Стоит отметить, что в последнее время тема присоединения Крыма снова активизировалась. Причем большая часть европейского сообщества оценивает эту ситуацию не в пользу России, отсюда и подобные решения», - говорит он, добавляя, что вопрос в том, как решение суда будет теперь исполнено на практике.

Добровольного исполнения этого решения со стороны РФ не будет, уверен партнер компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич. Исполнить его можно будет только взысканием на имущество России на территории иностранных государств, а большинство этого имущества находится под госимунитетом, на него невозможно наложить взыскание, искать имущество без иммунитета — долго, дорого и непросто, добавляет он.

У России есть опыт противостояния подобным взысканиям. Например, была многолетняя эпопея со швейцарской компанией Noga. Или свежий пример, когда Стокгольмский арбитраж в начале этого года обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд «Нафтогазу». «Газпром» платить отказался и продолжает судебные тяжбы.