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Рубль поплыл: как валюта реагирует на конфликт в Керченском проливе

Курс рубля снижается к доллару и евро на фоне конфликта в Черном море

Рубль начал «тонуть» после того, как президент Украины поддержал идею ввести в стране военное положение. Там произошел инцидент между украинскими кораблями и российскими пограничниками. Реакция национальной валюты в материале «Газеты.Ru».
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17:05

В итоге индекс РТС под давлением ситуации в Керченском проливе просел на 2,69%. Евро усилился на 1,4% до 76,07 руб. Доллар вырос до 67,31 рубля или 1,2%. «Газета.Ru» продолжит следить за развитием событий.

16:50

Если говорить о более глубоком влиянии ситуации, то российский рынок уже адаптировался к внешним ограничениям и единственное что сейчас под угрозой - это российский банковский сектор, на который США могут наложить санкции, добавляет Удилов. Интересно, что вопрос «газовой зависимости» Украины от России сейчас практически не учитывается рынком.

16:45

Введение в Украине военного положения, объявленного Петром Порошенко, будет давить на рубль с новой силой. Эксперты не исключают «скорое вмешательство Америки». С целью защиты интересов Украины. Возможны новые санкции.

Обычно новые санкции отрабатываются падением стоимости рубля на 11-12%. Это статистика текущего года. Трейдеры, валютные спекулянты, вполне в состоянии начать реализовывать сценарий быстрого падения рубля на этой почве, считает Евгений Удилов, аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс».

16:33

Падение рубля к евро валюте происходит более быстрыми темпами, на фоне того, что курс EUR/USD сегодня вырос на +0,26%, чему способствовало падение доллара, так как инвесторы переоценивают шансы дальнейшего соблюдения ФРС США жёсткого курса повышение ставок.

Кроме того, евро растёт после объявления долгожданного заключения сделки по Brexit. В случае продолжающегося роста геополитического давления, дальнейшие цели по USD/RUB - 68 рублей за доллар, по EUR/RUB - 77 рублей за евро, прогнозирует эксперт.

16:25

По отношению к доллару рубль сейчас упал на -1,2%, а по отношению к евро на целых -1,45%. Давит на рубль именно обострение геополитической напряженности после ситуации в Керчи, поскольку это означает рост рисков введения в отношении России новых санкций. «Ещё одним фактором является быстрое снижение цен на нефть, хотя сегодня в фокусе внимания, прежде всего, геополитика», — считает Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

16:15

Следующее направление удара конфликта в Черном море — российские ценные бумаги, отмечают эксперты. Старший аналитик «БКС Капитал» Сергей Суверов считает, что на рубле конфликт с Украиной уже отразился. И эти события отразятся на выпусках российских ОФЗ.

16:10

Расчетами «завтра» курс доллара вырос на 0,81 руб. — до 67 руб., евро — на 1,1 руб., до 76,15 руб.

16:03

На геополитическом конфликте доллар растет во второй половине дня как на дрожжах — он прибавил +0.88%, сейчас 66.8461 рублей.

15:59

Впрочем, украинский регулятор не подтверждает информацию о трудностях с гривной. Председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения нет.

15:50

Сейчас самое главное – убедиться, что данный инцидент не разовьется до сценария конфликта в Абхазии и Северной Осетии образца 2008-го года. Похоже, нас ждёт очередной день беспощадного доминирования геополитики на всех торгах, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного Финансового Центра».

15:45

Чем грозит Москве новое обострение отношений с Украиной? «Вчерашний морской инцидент и ввод военного положения на Украине заставляет задуматься о том, что в ближайшем будущем ждет финансово-экономическую сферу России. Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, плюс все это накладывается на падение цен на нефть», — говорит Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.

15:35

Нацбанк Украины попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные: «НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием».

15:25

Курс евро к российской валюте превысил показатель в 76 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Согласно имеющейся информации, рубль снизился к евро и впервые с 14 ноября превысил показатель в 76 руб. Отмечается, что на 14.37 мск курс евро увеличился на 98 коп. и составил 76,03 руб.

15:15

Добрый день, уважаемые читатели! Конфликт России и Украины в Азовском море уже отразился на курсе рубля. Национальная валюта дешевеет к доллару и евро. «Газета.Ru» следит за происходящим на рынке в режиме онлайн.