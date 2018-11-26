Рубль поплыл: как валюта реагирует на конфликт в Керченском проливе

Введение в Украине военного положения, объявленного Петром Порошенко, будет давить на рубль с новой силой. Эксперты не исключают «скорое вмешательство Америки». С целью защиты интересов Украины. Возможны новые санкции.

Обычно новые санкции отрабатываются падением стоимости рубля на 11-12%. Это статистика текущего года. Трейдеры, валютные спекулянты, вполне в состоянии начать реализовывать сценарий быстрого падения рубля на этой почве, считает Евгений Удилов, аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс».