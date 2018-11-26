Украина требует санкций: российский газ под угрозой

Киев призывает Брюссель ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе, обвиняя Москву в агрессии.

«Мы призываем страны ЕС ввести дополнительные санкции против России за нарушение норм морского права в нейтральных водах, нападение на наши корабли, раны наших военных»,

- написала на своей страничке в Facebоok представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. По ее мнению, «нам нужна консолидация мирового сообщества и готовность к острым совместным действиям».

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Столкновение военных кораблей двух стран произошло утром 25 ноября в Керченском проливе. По обвинению в нарушении государственной границы российские военные задержали три украинских корабля: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Стороны инициировали экстренное заседание Совбеза ООН. Оно намечено на 19:00 мск 26 ноября.

Западные страны поддерживают Украину, но пока ограничиваются призывами к деэскалации конфликта. Впрочем, нет особых сомнений, что в инциденте будет признана виновной Россия: вопрос лишь в том, насколько жесткой будет риторика западных представителей, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Новые санкции будут введены почти однозначно и могут даже коснуться российского рублевого суверенного долга, полагает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.

В текущих условиях достаточно сложно оценить склонность западного истеблишмента к усилению обострений с Москвой – в США Конгресс сконцентрирован на решении внутренних вопросов, а в Европе находится все больше сторонников идеи о том, что прения с Россией являются лишь способом затягивания Brexit, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

При этом для самого Киева обострение ситуации также грозит серьезными экономическими последствиями. Утром 26 ноября глава Национального банка Украины Яков Смолий созвал внеплановую встречу с руководителями крупнейших банков страны. Как сообщил УНИАН источник в НБУ, речь на встрече шла о том, как финансовая система страны будет реагировать на введение военного положения.

С точки зрения инвестиционной привлекательности страны мало что изменится, она и без того была невысока, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Но с учётом того, что основным инвестором в украинскую экономику остаются российские компании, ввод и вывод ими средств может дополнительно осложниться, добавляет эксперт.

Не лучшим образом введение военного положения скажется на перспективах привлечения стратегического инвестора к управлению украинской газотранспортной системы (ГТС), которая уже много лет требует модернизации.

Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, в соответствии с которым допускается привлечение иностранного партнера в капитал системного оператора ГТС на условиях приобретения доли до 49%. «Нафтогаз Украины» оценивает ГТС в $14 млрд.

Как отметил 19 ноября глава компании Андрей Коболев: «Мы пока не видели желания покупать долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет».

Чем выше градус нестабильности в стране, тем меньше заинтересованность потенциальных инвесторов, а в ситуации с ГТС - это еще и нестабильность, вызванная конфликтом с РФ, которая является ключевым элементом в вопросе дальнейшего использования украинского маршрута, обращает внимание украинский эксперт по энергорынку Валентин Землянский.

Привлекательность газотранспортной системы Украины и без того слишком сомнительна, особенно в свете развития проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2», в то же время, пока Украина не объявит России официальную войну, газ по трубе продолжит идти, поскольку пренебречь интересами европейских покупателей ни Россия, ни Украина не готовы,

добавляет Ярослав Кабаков.

Большинство экспертов солидарны в том, что нынешний конфликт на выполнение Украиной своих транзитных обязательств никак не скажется. Киев не имеет право отказываться от данных обязательств ни в рамках контракта с «Газпромом», ни по соглашению по ассоциации с ЕС, отмечает сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Действующее украинское законодательство, в том числе закон «О правовом режиме военного положения», не предполагает денонсацию коммерческих контрактов, так что в целом даже действующие до конца 2019 года контракты с «Газпромом» остаются в относительной безопасности, соглашается генеральный директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Правда, каким образом будут вестись переговоры о новых контрактах, пока что сказать сложно, добавляет он.

Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» на транзит газа истекает в конце 2019 года. Российская компания сейчас пытается расторгнуть его через суд. Такой шаг стал ответом на присуждение Стокгольмским арбитражем $2,56 млрд в пользу украинской компании. Суд посчитал, что «Газпром» должен был выполнять свои обязательства по транзиту, зато «Нафтогазу» разрешил не платить за российский газ в контрактных объемах в соответствии с условием «бери или плати».

Воодушевленная Украина подала следом еще один транзитный иск к «Газпрому», в котором хочет пересмотра тарифов и требует с него свыше $11 млрд. Данное требование рассматривается Киевом, как «план Б» на случай, если «Газпром» в разы сократит транзит газа из-за запуска газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Проблема в том, что полностью отказаться от прокачки газа через украинскую территорию не получится, поэтому нужен новый контракт. Стороны, с участием Еврокомиссии в качестве посредника и ключевого потребителя газа, провели этой осенью два раунда консультаций без какого-то ощутимого прогресса. Когда состоится очередная встреча, «Газете.Ru» в Минэнерго РФ сообщить затруднились.

По словам Дмитрия Марунича,

в этих переговорах проблема в том, что «Газпром» не понимает, с кем договариваться: нынешнее руководство «Нафтогаза» российская монополия не считает правомочными обсуждать условия нового соглашения.

Киев при этом все время пытается выторговать себе лучшие условия и при этом очернить контрагентов.

Пока не завершены проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзитный вопрос не решен, отмечает Александр Разуваев. При этом объективно вся эта ситуация показывает Украину как ненадежного партнера в вопросах транзита энергоносителей, добавляет эксперт.

Проблем «Нафтогазу» добавляет и тот факт, что компания из-за судебных тяжб с «Газпромом» не может завершить процесс обособления транспортного бизнеса. Украинская сторона опасается, что «Газпром» обвинит ее в нарушении контрактных обязательств и сможет разорвать действующий договор.

В этой ситуации нынешнее обострение может самым негативным образом сказаться на перспективах нового транзитного соглашения, а это невыгодно никому: ни ЕС, ни «Газпрому», ни Киеву, который рискует вовсе решиться такой важной для его дефицитного бюджета платы за транзит.