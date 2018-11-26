Норма жизни: названы самые непьющие регионы

Составлен рейтинг трезвости регионов России. Согласно нему, самыми «пьющими регионами» в этом году стали Чукотка, Магаданская область и Ненецкий автономный округ, а также Сахалин и Коми.

Ранее в понедельник на сайте федерального проекта «Трезвая Россия» опубликовали «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», согласно которому Чукотку признали самым пьющим субъектом РФ.

При составлении рейтинга его авторы используют шесть критериев. В частности, учитывается число умерших от отравления алкоголем, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и количество правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

По итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого «трезвого» региона сохранила Чечня.

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Чукотка трезвее, чем кажется

Власти Чукотки усомнились в точности методики расчетов рейтинга трезвости регионов России.

Вице-губернатор региона Евгений Подлесный отмечает, что «надо смотреть динамику процесса, а уровень алкоголизма в регионе снижается».

По его словам, для утверждения трезвого образа жизни в регионе многое делается — ограничивается время продаж алкоголя, увеличивается количество населенных пунктов с полным или частичным ограничением продаж. «Также в методике расчет рейтинга есть ряд косвенных показателей, которые не учтены его составителями. Часть проблемы, почему мы выходим на первое место, скрыта именно в самой методике», - убежден чиновник.

По словам Подлесного, сейчас на Чукотке есть несколько сел, объявленных зонами трезвости, там полностью запрещена продажа алкоголя.

Еще в некоторых селах время продажи алкоголя серьезно ограничено - до одного-двух часов в неделю. Причем инициатива ограничить время продажи алкоголя исходила от самих жителей.

Поддерживают финансово власти и проведение разнообразных спортивных праздников, во время которых запрещено употребление алкоголя, строят спортивные объекты там, где уровень алкоголизма в среднем выше, чем по региону в целом.

На всей Чукотке розничная продажа алкоголя запрещена с 20 до 12 часов следующего дня.

Установлен запрет на продажу во Всемирный день здоровья (7 апреля), в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), Международный день коренных народов мира (9 августа) и День знаний (1 сентября).

Фанаты своей территории

Чечня лидирует также в другом рейтинге, показатели которого тесно связаны с уровнем трезвости населения. Это исследование качества жизни населения в городах России. В основу оценки легли результаты социологических опросов, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата. Чечня с ее столицей Грозным входит в топ-10 наиболее благополучных российских городов.

Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут признаны городами с самым высоким качеством жизни населения.

«Жители Грозного - фанаты своего города и очень высоко его ценят. Грозный занимает первое место в России по таким показателям как качество дорог, работа жилищно-коммунального хозяйства и объем строительства, по удобству города для жизни»,

— сказал «Российской газете» проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Чеченская столица также в числе лидеров по оценке работы городских властей. Есть проблемы по медицине, по образованию и культуре, достаточно средний уровень дохода.

Москва входит в число лидеров по таким показателям как медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, уровень доходов населения. Примерно такая же картина в Санкт-Петербурге.

Казань входит в число лидеров практически по всем позициям. Есть, правда, некоторые проблемы с доступностью образования и культуры, не самые высокие оценки по удобству города для жизни. Люди имеют не самые высокие доходы в стране, тем не менее по сумме показателей Казань занимает третье место в итоговом рейтинге.

Сочи — неплохая медицина, хорошая оценка работы жилищно-коммунального хозяйства и уровня строительства, достаточно высокая оценка удобства города для жизни, неплохой уровень доходов населения. При этом имеются проблемы с доступностью образования и культуры. Замыкает десятку лидеров Сургут. Этот город занимал бы гораздо более высокие позиции, если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры.