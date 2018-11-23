Новый иск: что Киев требует от «Газпрома»

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» потребовала с российского гиганта «Газпрома» $3,8 млн из-за якобы переплат за транзит газа в октябре. Киев также обвинил «Газпром» в отказе выполнять решение Стокгольмского арбитража.

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В сообщении отмечается, что украинская компания направила «Газпрому» заявление о зачислении переплаты в размере $3,8 млн в счет погашения пени, которая была начислена на задолженность российской компании по решению Стокгольмского арбитражного суда от 28 февраля, передает ФАН.

Двумя неделями ранее швейцарский суд запретил компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому», сообщала пресс-служба компании.

Данное решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию «Нафтогаза». По итогам решения суда, выплаты компаний «Газпрому» направляются швейцарским приставам.

За неделю до этого международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о консервативном настрое по поводу перспектив получения «Нафтогазом» $2,56 млрд от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

В обзоре агентства, посвященном выпуску еврооблигаций украинской компании, отмечалось, что сроки перечисления миллиардной компенсации со стороны российской компании неясны, да и сами перспективы взыскания средств с «Газпрома» туманны.

«Мы консервативно не учитываем в наших прогнозах присужденные «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты, поскольку сроки их получения неясны»,

— говорилось в релизе Fitch, опубликованном на сайте агентства.

Еврооблигации «Нафтогаза» планируются к выпуску в форме кредитных нот. Fitch присвоило бумагам предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-, а также рейтинг восстановления активов — RR4.

В прошлом месяце «Газпром» начал разбирательство с Украиной в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по международному торговому праву (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).

«Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», — говорилось в сообщении российской компании.

В «Газпроме» считают, что штраф и меры по его взысканию нарушают права компании, которые гарантированы двусторонним межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», — резюмировалось в сообщении.

Стоит отметить, что долги украинцев перед «Нафтогазом» уже превышают 80 млрд гривен, а в конце октября на Украине было принято решение о поэтапном повышении тарифов для населения, что в итоге может привести к новым проблемам с собираемостью платежей, передает НСН. При этом

правительство страны разрешило «Нафтогазу» отключать газ за неуплату в минусовую температуру.

При этом глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne заявил, что украинцев обманывают. По его мнению, рассуждения о том, что Украина слезла с «российской газовой иглы», — это миф. Он сказал, что из Европы российский газ закупается реверсным путем. Спивак также отметил, что Украина сама добывает достаточное количество газа.

Решение о повышении с 1 ноября этого года цен на газ для населения на 23,5% до 8 550 гривен (около $300 или 20 тыс. руб.) за тысячу кубометров правительство Украины приняло 19 октября. В тот же день МВФ выпустил заявление, в котором сообщил о согласовании новой программы для Украины

«Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR 2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году», — говорилось в сообщении фонда.

Кредит будет выдан только после того, как Украина примет закон о бюджете. Шансов на то, что цены на газ снизятся, нет никаких, говорят эксперты. При этом президент Украины Петр Порошенко убеждает население, что повышение тарифов — это единственная возможность не возвращаться в российскую «кабалу».