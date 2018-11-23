Без шанса на работу: кого уничтожат машины

На этой неделе депутаты дали россиянам, которые переживают о сложностях с трудоустройством, интересный совет.

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Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов предложил россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.

В частности, Вострецов заявил о том, что к нему приходят люди с несколькими высшими образованиями и просят помочь с работой. Они не хотят обратить внимание на вакансии маляров и уборщиц, однако «Газпром» не в состоянии принять на работу всех.

«Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу. Они — профессиональные нытики»,

— сказал Вострецов в интервью «РИА Новости».

Те, кто хочет, найдут работу, заявил он.

Впрочем, как пояснил парламентарий впоследствии, он имел в виду лишь временную работу. При этом «Газпром» он упомянул, потому что к нему приходил молодой человек, получивший диплом в Дагестане, и просил помочь устроиться именно туда. Однако юноша практически ничего не сделал самостоятельно для того, чтобы там работать, добавил Вострецов.

Между тем совет депутата может действительно пригодиться некоторым россиянам. Мрачные прогнозы о том, что в ряде специальностей работников заменит искусственный интеллект из-за стремительной цифровизации, потихоньку начинают сбываться.

Так, недавно об оптимизации рассказали в Сбербанке. Внедрение искусственного интеллекта в крупнейшем российском банке привело к сокращению сотрудников, занимавшихся простыми решениями, в результате из банка ушли около 70% менеджеров среднего звена, рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим? Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции»,

— отметил он, выступая на Sberbank Data Science Day.

В кредитном учреждении в данный момент применяется система, внутри которой стоит движок, который каждый день обучается при принятии решений и рекомендаций.

«И это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров. Больше всего страдает от этого среднее звено», — пояснил он.

Отчетность банка по МСФО показывает, что численность сотрудников группы Сбербанка за девять месяцев 2018 года сократилась более чем на 14 тыс. сотрудников, или на 4,6%, до 296,1 тыс. человек.

Опрошенные «Газетой.Ru» рекрутеры также говорят о грядущих изменениях на рынке труда.

«Рынок труда, несомненно, изменился и продолжит меняться с масштабированием технологий, которые все плотнее внедряются во все сферы жизни. Согласно нашему последнему опросу HR-специалистов, треть из респондентов считает, что к 2050 году 30% рабочих мест будут заменены роботами. По их мнению, в первую очередь это коснется банков, финансистов и страховщиков», — говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований компании HeadHunter.

Однако, поскольку российский бизнес неохотно вкладывается в новые технологии, автоматизация активно влияет сейчас только на самые передовые компании, поясняют рекрутеры.

При этом они считают, что функционал всех специалистов будет меняться вслед развитию технологий и сотрудникам придется либо переходить в другую сферу деятельности, либо осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованными в своей профессии.

«Идеальный» специалист будущего должен обладать техническими навыками, релевантными для конкретной отрасли, и развитыми, так называемыми, soft-skills: креативностью, навыками общения и коммуникаций, обладать умением вести переговоры.»,

— говорит Мария Игнатова.

Можно точно сказать, что увеличится спрос на специалистов и операторов, обладающих достаточной квалификацией для работы с роботизированными системами и автоматическими линиями, добавляет она

«Смерть» профессии возможна только в том случае, когда человеческий труд будет полностью заменен роботом. На данный момент полностью отказаться от человека невозможно. К примеру, непонятно, как заменить финансового директора, юриста или инженера. Вероятнее всего, снизится потребность в секретарях, бухгалтерах, риэлторах и турагентах, несмотря на то, что они еще входят в двадцатку самых востребованных вакансий. Сфера HR также изменится, например, уже сейчас активно автоматизируются различные процессы: от первичного скрининга до интервьюирования», — говорит Игнатова.

Между тем, по словам Екатерины Гороховой, генерального директора Kelly Services CIS, за последние годы произошла серьезная трансформация, связанная с автоматизацией и цифровизацией. Со временем роботы будут выполнять все рутинные функции, которые возможно.

«Чем более специализированная профессия, тем сложнее ее заменить. Меньше всего подвержены потере рабочих мест из-за цифровизации сотрудники сфер IT, инженерия, здравоохранения. Условно говоря, чем больше ты «работаешь головой», тем сложнее тебя заменить»,

— говорит эксперт.

Впрочем, совет депутата россиянам с высшим образованием, которые не смогут найти работу, не бояться низкоквалифицированного труда может оказаться напрасным. Спрос на некоторых таких специалистов также снижается, так что найти низкоквалифицированную работу будет сложнее.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, квалифицированный труд будет цениться все ниже и ниже и роботы в целом также будут вытеснять людей из этой сферы: это видно на примере таксистов.

«Если раньше таксисты были «королями» крупных и мелких городов, то сейчас агрегаторы сделали эту услугу дешевой, массовой, таксисты стали получать меньше и жить в постоянном напряжении, в котором их держит агрегатор и рейтинги от пассажиров. Скоро беспилотные автомобили вытеснят «последних могикан» из этой профессии, поскольку поездка на беспилотнике будет, во-первых, безопаснее, во-вторых — дешевле, чем на стандартном такси», — говорит эксперт.

При этом со специалистами клининговой службы этот процесс будет менее выраженным: скорее уборщик станет оператором множества роботов, помогающих ему выполнять работу, как, например, сейчас происходит с роботами-пылесосами: человеку все равно нужно опустошать его контейнер и время от времени очищать щетки.

Заменить няню будет также сложно. Эта работа может быть как низкоквалифицированной, так и очень сложной, поскольку она связана не только с механическими действиями, но и с импровизацией в процессе ухода за ребенком или пожилым человеком. «Но роботы-помощники у нянь тоже появятся и потребуют от них умения с ними обращаться», — предупреждает Илья Жарский.