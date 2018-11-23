Без тепла, без газа, без надежды: как перезимует Украина

Уже несколько недель в Киеве, Смеле, Кривом Роге и других украинских городах проходят акции протеста жителей, оставшихся накануне зимы без тепла и горячей воды. Люди перекрывают дороги, обращаются за справедливостью к властям, требуют в ультимативном порядке запустить котельные. По данным минрегиона,

без тепла остались 5% домов в стране.

Главная причина этих бед — долги за газ. В настоящее время задолженность предприятий-поставщиков коммунальных услуг «Нафтогазу» составляет порядка 23,9 млрд грн. Из-за неплатежей у обслуживающих организаций нет средств на профилактику оборудования, а это — путь к сбоям.

Инфраструктура в стране изношена, и у власти нет понимания, насколько,

констатирует эксперт Валентин Землянский.

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«Процент износа 70-80-90% не дает конкретики по объектам: где и сколько. Планово-предупредительные ремонты сейчас не проводятся, а это как профилактика болезни. Нет профилактики — жди беды», — отмечает эксперт.

Кроме того, ситуацию усугубляют постоянные эксперименты «Нафтогаза» с подачей газа тепловикам: перепады давления (при предоставлении/непредоставлении объемов) негативно влияют на газовую инфраструктуру, оборудование котельных и, соответственно, на теплотрассы, которые то остывают, то нагреваются в период холодов.

Так что количество аварийных ситуаций будет больше, чем в прошлом году, резюмирует эксперт.

Об износе тепловых и газовых сетей в стране разговоры идут давно. Проблема в том, что средств на их модернизацию и проведение планово-предупредительных работ нет. Кроме того, у многих коммунальных предприятий накоплены огромные долги перед «Нафтогазом» за поставки газа: весной и летом эта ситуация вылилась в многомесячное отключение горячей воды в ряде городов страны и районов Киева. На фоне обострения недовольства граждан мэр города Виталий Кличко рекомендовал жителям ставить бойлеры и уходить от практики центрального теплоснабжения.

Ни в текущих тарифах, ни в планах по их повышению реальные инфраструктурные проблемы сетей не учтены. «Весь рост тарифов — это (плата за) газ и попытка хоть как-то удержать персонал, подняв фонд зарплаты», — отмечает Землянский. И то если теплоснабжающим организациям разрешат это сделать. При этом областные газоснабжающие организации от этого ничего не получат. «Ни последнее, ни последующие повышения тарифов не предполагают увеличения их финансирования», — подчеркивает эксперт.

Напомним, что правительству Украины пришлось повысить с 1 ноября этого года цены на газ для населения на 23,5%. В связи с этим будет расти и плата за тепло. Согласно проекту тарифов, который обнародован на сайте КП «Киевтеплоэнерго»,

с 1 декабря 2018 года в столице Украины тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ предлагается повысить на 32% для населения

— до 1038 грн 80 коп./Гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций — до 1302 грн 87 коп./Гкал.

При этом в следующем году расходы на выплату субсидий гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг, согласно утвержденному Верховной Радой проекту бюджета, не увеличатся.

Рост тарифов на газ, а как следствие, и на тепло было одним из условий продолжения кредитования украинской экономики со стороны МВФ. Другим условием предоставления нового транша было принятие сбалансированного бюджета страны на 2019 год с допустимым уровнем дефицита не более 2,3% ВВП.

По данным Ассоциации Укрводоканалэкология, износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%. Для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине требуется около 40 млрд долларов, однако при формировании госбюджета на 2019 год из него были исключены средства на программу «Питьевая вода Украины» — около 3 млрд гривен.

Основной частью расходов бюджета-2019 стало погашение займов и выплата процентов. На эти цели будет потрачено более 400 млрд гривен.

При этом в стране принят обновленный Кодекс газотранспортной системы НАК «Нафтогаз»: газовый монополист с 1 декабря получил право отключать теплоснабжающие компании от газа в случае, если расчеты за газ составляют менее 90% и отсутствует договор по реструктуризации долга.

Позже министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что в правительстве «установили прямой запрет на отключение и ограничение энергоснабжения теплоснабжающих предприятий от газа в отопительный период». По словам министров, был урегулирован вопрос расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ с «Нафтогазом», а уровень расчетов за газ снижен с 90% до 88% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ.

«Нафтогаз» тем временем винит в возможном срыве отопительного сезона облгазы, которые предоставляют неполную и недостоверную информацию для информационной платформы Укртрансгаза. Компания отмечает, что облгазы не только не предоставляют корректную информацию на платформу, но и допускают ошибки при выдаче специальных кодов своим клиентам. Впоследствии это может обернуться тем, что

многие теплопроизводители, в том числе те, кто поставляет тепло и горячую воду населению, не смогут получать газ от «Нафтогаза», что приведет фактически к срыву отопительного сезона.

По данным «Нафтогаза» на 20 ноября, долги за газ у производителей тепла и электроэнергии составляют 28,4 млрд гривен.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 20,1 млрд гривен, промышленных — 2,8 млрд гривен.

В этой ситуации позитивно выглядят только данные по запасу топлива на зиму: угля, по данным правительства, запасено 459 тыс. тонн антрацитовой и 561 тыс. тонн газовой группы, газа — 14,5 млрд кубометров.

Преткновением этой зимы для Украины могут стать не объемы топлива, а тарифы на отопление, констатирует Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. По словам эксперта,

МВФ требует повысить их на 40%, что сделает невозможным оплату для значительной части населения. Это вызовет социальную напряженность, и именно она может стать угрозой для нормального проведения отопительного сезона,

полагает Жарский. Не поднять тарифы также невозможно, так как МВФ очень жестко ведет свою политику, в течение последних лет фонд методично привязывал экономику Украины к регулярным траншам, и теперь налицо серьезная зависимость от этих денег, которые все расписаны по расходам еще до того, как получены, констатирует эксперт.

Между тем, по словам синоптиков, зима на Украине в этом году будет похожа на прошлогоднюю: будет тепло и дождливо, однако в отдельные дни может ударить 20-градусный мороз. В прошлом сезоне жители республики уже вынуждены были в условиях нехватки газа регулировать температуры радиаторов. Вероятно, акция «Прикрути» этой зимой продолжится.