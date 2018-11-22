Война и долги: Украина расставила приоритеты

Госбюджет Украины принят Верховной радой рано утром в пятницу, 23 ноября.

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Согласно проекту бюджета-2019, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% — до 1,026 трлн гривен. Доходы выросли ко второму чтению, в частности, за счет дополнительных налогов и сборов, приводит ТАСС слова главы украинского минфина Оксаны Маркаровой.

В то же время расходы составят 1,112 трлн гривен.

Дефицит бюджета составит 2,3% ВВП, что устраивает Международный валютный фонд (МВФ). Именно с учетом его требований и готовился главный финансовый закон страны.

«Не секрет, принятие бюджета является одной из предпосылок получения финансовой помощи, которая сегодня является очень важной для нашей страны», — говорил ранее глава парламента Андрей Парубий.

Перед депутатами стояла задача утвердить госбюджет-2019 до декабря, чтобы не упустить шанс получить новые финансовые заимствования в этом году.

Если не будет никаких задержек, то президент Петр Порошенко подпишет его в ближайшие недели, и до конца декабря Украина сможет получить кредит в $3,9 млрд по программе stand-by сроком на 14 месяцев.

Эти деньги стране нужны, чтобы нормально пройти пики платежей по предыдущим долгам. Украина обязана до конца нынешнего года выплатить $3,4 млрд, в 2019-м — еще $5 млрд. Всего внешний долг Украины вместе с госгарантиями составляет сейчас порядка $47 млрд.

Погашение займов и выплаты процентов – основная статья расходов в бюджете 2019 года. На эти цели будет потрачено более 400 млрд гривен, говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Более 40% доходов госбюджета предстоит направить на погашение и обслуживание госдолга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.

А значит уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры», — заявлял ранее глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Напомним, что под давлением МВФ правительству Украины пришлось повысить с 1 ноября этого года цены на газ для населения на 23,5%. С 1 декабря должны вырасти и тарифы на отопление и горячую воду. По предварительным оценкам, индексация составит 16%.

Рост тарифов происходит на фоне отключений от тепла целых населенных пунктов за долги перед поставщиками энергоресурсов. В ноябре проблемы испытывали два десятка городов и поселков, а также отдельные районы Киева.

При этом в следующем году расходы на выплату субсидий гражданам для оплаты жилищно-коммунальных услуг не увеличатся. Зато в законопроекте предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен, что почти на 18% больше, чем в 2018 году.

На образование заложено 127 млрд гривен, на систему здравоохранения – 95,7 млрд. На финансирование культуры выделено 5,4 млрд гривен, из которых 1 млрд — на производство новых фильмов.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено, что минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет на 12% — с 3723 до 4173 гривен. Но надо учитывать, что инфляция в этом году составит по разным оценкам 9-11%, а в следующем году она прогнозируется на уровне 7,4%. ВВП должен вырасти на 3%.

Прожиточный минимум в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 составит 1853 гривны, с 1 июля — 1936 гривен, с 1 декабря — 2027 гривен. Бюджет рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар.

Украинские власти уверяют, что бюджет отвечает нуждам страны. Ранее Владимир Гройсман заявил, что проект госбюджета на 2019 год сбалансирован.

«Проект госбюджета-2019 сбалансирован и абсолютно реален. В него мы заложили основы для экономического роста. А это значит больше работы для украинцев, более высокие зарплаты и справедливые пенсии», — отметил он.

По поводу увеличения военных расходов Гройсман выразился так: «Будем модернизировать военную технику и разрабатывать новые образцы, повышать зарплату военным». Всего на сектор безопасности и обороны направят 212 млрд гривен.

Для сравнения, на пенсионное обеспечение власти Украины направят 167,5 млрд гривен.