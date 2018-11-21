Рубль в опасности: почему ЦБ тормозит экономический рост

Банк России пообещал умеренно жесткую политику ЦБ из-за инфляции. Баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков, это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было, заявила в среду, 21 ноября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«С учетом внешних факторов и таких внутренних факторов, как повышение НДС, баланс рисков для экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было»,

— сказала она, выступая на пленарном заседании по денежно-кредитной политике в Госдуме.

Реклама

При этом «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания», пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ ранее отмечала, что регулятор в перспективе видит именно цикл смягчения денежно-кредитной политики, а не ужесточения, и условия для смягчения создадутся в конце 2019 года — первой половине 2020 года.

Однако в сентябре на заседании совета директор ЦБ Банк России поднял ключевую ставку денежного рынка до 7,5% впервые с 2014 года. После ослабления рубля инфляционные ожидания россиян подскочили более чем на 13%.

На последнем заседании совета директоров ЦБ Банк России не изменил ставку.

«Для того чтобы не допустить раскручивания инфляции, мы приняли это решение по повышению ставки (в сентябре — «Газета.Ru»). Более оперативное принятие решений по повышению ставки позволит их (инфляционные ожидания. — «Газета.Ru») сдержать. Мы при этом не исключаем, что мы вернемся к циклу снижения ставок, если все будет развиваться по нашему основному сценарию, в конце 2019 года»,

— объяснила Эльвира Набиуллина.

При этом, по ее словам, хотя ставки по кредитам физлицам немного выросли, в том числе после повышения ключевой ставки ЦБ, кредиты остаются доступными для заемщиков.

«Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц...Последние месяцы ставки немного выросли, в том числе отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается. То есть ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщиков», — сказала она.

Между тем рост ставок по вкладам сделал их более привлекательными для россиян, говорит Набиуллина.

«Произошедшее повышение ставок по депозитам сделало их вновь привлекательными для населения. После снижения в августе-сентябре в октябре депозиты опять начали расти», — сказала она.

Действительно, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%. В третьей декаде октября она была 7,03%, сообщал Банк России.

Центробанк сейчас «проводит адаптивную политику, которая больше всего соотносится с ожиданиями скорой и неизбежной девальвации рубля»,

констатирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

«Российский регулятор, осознавая, что рубль находится на пороге очередного нисходящего ралли, пытается создать условия, при которых умеренно жесткая монетарная политика смогла бы замедлить потенциальные риски роста инфляции. Как правило, ослабление валюты на 1% приводит к росту инфляции на 0,1%. Однако, если подобная слабость сопровождается жесткой риторикой ЦБ, инфляцию удается держать под контролем», — поясняет эксперт.

Банк России в сентябре увеличил прогнозы по темпу прироста потребительских цен по итогам 2018 года до 3,8-4,2% вместо ранее предполагавшихся 3,5-4%.

В 2019 году, по мнению регулятора, инфляция может составить 5-5,5%. И как заявила на днях в интервью Bloomberg Эльвира Набиуллина, в первом полугодии следующего года инфляция в России может ускориться до 6%.

Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты также предупреждали, что инфляция как по итогам этого, так и следующего года может выйти за границы таргета ЦБ в 4%.

Как отмечает Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets, в среднесрочной перспективе могут реализоваться несколько рисков: рост инфляции после повышения НДС, снижение цен на нефть и усиление давления на рубль, а также введение новых американских санкций против России.

Впрочем, как признает эксперт, ужесточение денежно-кредитной политики будет тормозить рост экономики из-за повышения стоимости кредитования.

«Безусловно, более жесткая денежно-кредитная политика будет оказывать негативное влияние на темпы роста отечественной экономики.

Однако в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, которая планомерно идет по пути повышения процентной ставки и сворачивания стимулирующих мер, российский ЦБ вынужден занимать более осторожную позицию», — говорит аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП России в 2018 году до с 1,8% до 1,6%. На 2019 и 2020 годы прогноз роста российской экономики остался на прежнем уровне — 1,5% и 1,8% соответственно.

Между тем, по данным Минэкономразвития, рост ВВП в России в январе-октябре составил 1,7% в годовом выражении.

Как отмечает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, заявления главы ЦБ весьма противоречивы, поскольку, с одной стороны, констатируется наличие вполне реальных рисков разгона инфляции в связи с повышением НДС, с другой — говорится о намерениях стимулировать восстановление экономики через смягчение денежно-кредитной политики.