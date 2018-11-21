Напуганные санкциями: Китай боится связываться с ЦБ

Проблема включения первых лиц российских в санкционный список чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками. Об этом заявил в среду глава представительства Центробанка России в КНР Владимир Данилов на на форуме «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», организованном Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей.

«Есть ряд проблем, которые связаны с тем, что ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует те ограничительные меры, которые применяются в отношении России»,

— цитируют Данилова РИА «Новости».

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Центробанк регулярно общается с Народным банком Китая, но, как передает агентство, Данилов заметил, что практика последних двух-трех дней показывает, что эта проблема существует.

«Два дня назад эту проблему решали. Банк России направил в Народный банк Китая соответствующее разъяснение, Народный банк Китая в свою очередь довел… до своих коммерческих банков содержание этих наших разъяснений», — отметил Данилов.

По его словам, такие действия китайских банков безосновательны, потому как они не препятствуют проведению платежей через банки, не попавшие в черный список. Дело в том, объяснил представитель ЦБ РФ, что российские банки не входят в санкционный список SDN.

Ограничения введены против физических лиц, включенных в список SDN, и не распространяются на юридические лица, в которых люди, находящиеся под санкциями и внесенные в SND, занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица.

Напомним, что в черный список Specially Designated Nationals List Америка заносит людей и организации, с которыми гражданам США и проживающим постоянно на территории страны лицам запрещено заниматься бизнесом.

Данилов пояснил, что включение в список SDN не является причиной распространения санкций на весь банк. «На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», — цитирует его РИА «Новости».

Поэтому Центробанк России и Народный банк Китая договорились на регулярной основе поставлять соответствующие разъяснительные материалы и решать вопросы.

В апреле 2018 года США вели очередные санкции против Росси. Структура американского Минфина OFAC обнародовала новый «черный список», куда вошли 38 богатейших российских бизнесменов, а также крупных компаний.

В SDN списке числятся семь бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Сюда же включены глава Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Среди официальных лиц и банков в «черный список» вошли заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин, а также банк РФК, принадлежащий «Рособоронэкспорту», который тоже оказался под санкциями.

Ранее стало известно, что Костина не ждут в Давосе на ежегодном международном экономическом форуме.

О новых «адских» санкциях стало известно этим летом. Американские сенаторы пообещали России, в частности, введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы). Санкции могли быть приняты осенью, однако сенаторы не успели их рассмотреть, уйдя на каникулы.

В России вовсю готовятся к введению новых санкций. План правительства по дедолларизации российской экономики недавно был засекречен. Как комментировал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом «Для служебного пользования».

«Что касается санкций, здесь, конечно, достаточно большой элемент непредсказуемости, потому что никогда не понятно, какая конкретная мера может быть применена… и задача здесь Центрального банка скорее не угадать что-то конкретное, а иметь набор инструментов, которые могут эти последствия сглаживать», — комментировала на этой неделе первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«С одной стороны, давать возможность экономике адаптироваться, с другой стороны — не давать развиваться рискам финансовой стабильности, ограничивать их, чтобы сами эти риски уже не начали иметь какие-то эффекты. И набор такого рода инструментов у нас с годами уже выработан», — заверила она.