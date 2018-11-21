Игры Трампа: что будет с ценами на нефть

Нефтяные котировки не спешат восстанавливаться после вчерашнего падения. В момент открытия торгов на Лондонской товарной бирже (LСE) за баррель североморской Brent давали $63,19, что на 0,9% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Правда, к 11:30 мск цена все же устремилась вверх, поднявшись до $63,38.

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Российский рынок акций 21 ноября также открылся снижением: за первую же минуту торгов индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,1-0,3%. В то же время рубль к 11:30 мск укрепился по отношению к доллару: за одну единицу американской валюты давали 65,92 руб.

Между тем акции практически всех нефтяных компаний «просели» от 0,3% до 0,7%.

Накануне, 20 ноября, цена на нефть упала более чем на 7%. Стоимость январских фьючерсов на Brent опускалась до $61,92 за баррель — минимальный показатель с начала года. Отрицательную динамику поддерживала и WTI — техасская марка снижалась на 7,53% до $52,89 за баррель.

В последнее время так значительно и так быстро воздействовать на нефтяные цены удается только США.

В этот раз рынки отреагировали на заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США не будут наказывать Саудовскую Аравию за предполагаемое убийство колумниста американской газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи. «Соединенные Штаты намерены оставаться непоколебимым партнером Саудовской Аравии для обеспечения интересов нашей страны, Израиля и всех других партнеров в регионе», — заверил Трамп. Он также напомнил о намерении королевства инвестировать в американскую экономику $450 млрд, четверть из которых составят военные соглашения.

Тон данной вербальной интервенции указывает на то, что Штаты не хотят еще одного витка роста нефтяных цен, который может реализоваться в случае ослабления экономики саудовского королевства, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

По мнению аналитика, на рынке сохраняются опасения в отношении смещения бен Салмана с позиции наследного принца Саудовской Аравии. Текущая политика принца, направленная на обширное реформирование саудовской экономики и требующая огромных вливаний из бюджета, является своеобразным гарантом действия сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи.

«Если мы безрассудно отменим заключенные контракты, Россия и Китай станут главными бенефициарами (такого решения) и будут очень счастливы получить весь этот новообретенный бизнес.

Это был бы прекрасный подарок им прямо из Соединенных Штатов!» — сказал американский президент. «Подарков» делать он не стал, от любых новых ограничений в адрес саудитов отказался.

Таким образом угроза санкций в отношении союзника США на Ближнем Востоке спала, а на смену ей пришли опасения инвесторов по поводу переизбытка предложения черного золота на рынке. Иранские баррели против весенне-летних ожиданий инвесторов не исчезли с рынка, обещанные санкции США дали преференции главным покупателям нефти из Ормузского пролива, Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран успели серьезно нарастить добычу. Не остались в стороне и сами США — уровень добычи нефти в стране с начала года вырос почти на 25%, преодолев рекордную планку в 11,7 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе, по данным Американского нефтяного института, запасы нефти в США выросли на 8,8 млн баррелей. 20 ноября мониторинговая служба зафиксировала снижение запасов на 1,5 млн баррелей, что поддержало падающие котировки, но не сильно.

Инвесторам стоит помнить, что снижение цен на нефть подталкивает ОПЕК+ к принятию решения по сокращению добычи на встрече в декабре, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Этот фактор в ближайшее время будет играть основную роль, а ожидания игроков относительно данного решения будут двигать рынок. В сложившейся ситуации маловероятно снижение цены на нефть марки Brent ниже $60, добавляет он.

Заявления РФ о том, что пока страна не готова принять решение о сокращении добычи, а перспектива реализации данной стратегии будет обсуждаться на декабрьском заседании в Вене (5-7 декабря на министерской встрече ОПЕК+ — прим. Газета.Ru), провоцируют рост сомнений участников рынка в том, что ОПЕК+ продолжит оказывать поддержу котировкам нефти в следующем году, отмечает Покатович.

До 6 декабря, когда намечено заседание ОПЕК в Вене, движение нефтяных цен, вероятно, будет определяться краткосрочными изменениями в спекулятивных настроениях инвесторов. Определение тренда в движение котировок может стать возможным лишь после итогов венского заседания, добавляет он.

В перспективе до конца недели нефтяные цены могут совершить несколько попыток для восстановления, ожидаем движения в диапазоне 63-67$,

полагает эксперт.

Простив убийство, США, скорее всего, усилят давление по линии энергетической дипломатии,

полагает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал ОПЕК за якобы необоснованный рост цен на нефть и требовал немедленно снизить стоимость барреля. Вашингтон не участвовал ни в каких договоренностях по регулированию баланса спроса и предложения на рынке. Несмотря на высокую себестоимость добычи для сланцевых компаний, как один из главных мировых потребителей нефти США заинтересованы в низкой цене на углеводороды.

Для рубля, по мнению аналитиков, происходящее с нефтью пока не критично.

Российская валюта достаточно спокойно перенесла провал на рынке энергоносителей, сейчас ее поддерживает приближение налоговых выплат,

в преддверии которых экспортеры продают валютную выручку, отмечает Зварич. Также важным фактором выступает снижение санкционных рисков — рассмотрение очередного пакет санкций по отношению к России за «вмешательство в американские выборы», скорее всего, будет перенесено на следующий год.

Рубль сейчас, вероятно, защищен ожиданиями встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20, а также санкционной отсрочкой, говорит Покатович. Такая инертность сможет выдержать спад в нефти до $60, полагает аналитик. В случае если данная отметка будет пробита, курс рубля при прочих равных может ослабеть до 66,7-67,1 рубля за доллар.