Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособия по безработице на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства и портале правовой информации.

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С 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных в установленном порядке безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно, разъясняется в сообщении Минтруда.

Кроме того, с будущего года вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, чего ранее не было. Для этой категории граждан минимальное пособие составит 1500 рублей, как и для остальных россиян. Максимальное же повышено до 11 280 рублей, что равно 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Напомним, что в соответствии с пенсионной реформой, положения которой были приняты в этом году, предпенсионным считается возраст за 5 лет до выхода на пенсию. Сам пенсионный возраст к 2024 году будет повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Повысить пособие для предпенсионеров предложил еще летом президент России Владимир Путин. По его словам, если человек решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии.

Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу и не может трудоустроиться в течение года, то он может обратиться за пособием. Правда, он не сможет рассчитывать на пособие за увольнение за нарушение трудовой дисциплины. Максимальный срок получения пособия – 12 месяцев суммарно в течение полутора лет.

На более продолжительное получение пособия могут рассчитывать те, кто имеет значительный стаж — 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно — или необходимый для досрочной пенсии стаж. За каждый год свыше этого стажа дается плюс 2 недели, но не более 24 месяцев суммарно в течение 36 месяцев.

Если человек предпенсионного возраста до обращения на биржу труда работал не менее 26 недель, то в первые 3 месяца он сможет получать 75% от прежнего заработка, затем 4 месяца – 60%, далее – 45%. Но пособие не может быть выше максимума – 11 280 рублей. Минимальные выплаты будут положены тем, кто до обращения за пособием работал менее 26 недель.

Размер минимума и максимума будет устанавливаться правительством ежегодно, а непосредственно на местах начисляться с учетом районного коэффициента. Люди смогут получать стипендию – если на профобучение или для получения дополнительного образования их направила служба занятости.

Как ранее заявлял Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, в связи с увеличением пособия по безработице, увеличатся и субвенции из федерального бюджета регионам на выплаты безработным с 39 млрд рублей в 2018 году до 53,4 млрд рублей в 2019 году. В 2020-м и 2021 году их размер составит по 54,3 млрд рублей.

Официальная численность безработных, то есть зарегистрированных в службе занятости граждан, по последним данным Минтруда, 635 730 человек. Годом ранее их было 711 080 человек. По методике Международной организации труда, которую использует Росстат, в РФ в сентябре 2019 года составила 3,4 млн человек.

Ранее решение по пособиям было одобрено на Трехсторонней комиссии, куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков поделился с «Газетой.Ru» мнением, что само по себе повышение, конечно, нужный шаг, но верхней планки в 8 тысяч рублей недостаточно.

«Мы считаем, что этого мало. Необходимо повысить до прожиточного минимума», - сказал он, добавив, что до «минималки» нужно поднимать не только людям предпенсионного возраста, но и остальным.

Работодатели платят в взносы в Фонд социального страхования и за их счет выплачиваются сами пособия, поэтому бизнес оценивает повышение положительно, сказал «Газете.Ru» председатель «Опоры России» Александр Калинин.

Он не опасается, что люди могут просто «сесть государству на шею», потому как хотя на эти средства и можно прожить какие-то время, но суммы все равно не очень большие. Кроме того, поскольку люди генерируют спрос, приходя в магазины, оплачивая услуги, это не может не идти на пользу экономике.