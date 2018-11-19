Вложить последнее: почему россияне вернулись в банки

Россияне вновь понесли деньги в банки на депозиты. Как говорится в статистике Центробанка, вклады населения в кредитных учреждениях в октябре выросли на 0,5% (данные к году).

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Существенную долю прироста ресурсной базы банков «обеспечило возобновление притока вкладов населения» в октябре, отмечает Банк России.

Всего россияне накопили на депозитах на 1 ноября, по данным ЦБ, 27,1 трлн рублей.

«В октябре вклады физических лиц в Сбербанке выросли на почти 2%, в том числе за счет средств на карточных счетах», — сказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка.

При этом, по статистике регулятора, в сентябре депозиты в банках снизились на 1,6% (к году).

Ранее отток средств населения из банков был вызван целым рядом причин.

Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, отток вкладов был связан с тарифной политикой крупных банков, которые привлекали депозиты по не очень привлекательным ставкам, и медийным эффектом обсуждения валютного курса, дедолларизации экономики.

Слова главы ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые на фоне угрозы введения новых санкций в отношении России очень сильно взволновали россиян.

«В условиях повышенной нервозности успокоительный посыл «в крайнем случае вернем рублями» может восприниматься как предвестник принудительной конвертации, причем по неизвестному курсу, и в итоге вместо пополнения под поднявшиеся ставки происходит снятие», — комментировал ранее «Газете.Ru» Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

По статистике Центробанка, на 1 ноября самая большая часть вложений россиян — вклады на срок свыше года. Почти 10,7 трлн рублей россияне держат сейчас на них. Из них 7,7 трлн рублей — на рублевых депозитах, а на валютных — почти 3 трлн рублей.

Также популярны у наших сограждан вклады на срок от 31 дня до 1 года. На 1 ноября этого года россияне положили на такие депозиты в банки средств на 10,2 трлн рублей. Из них вложения в рублях были сделаны на 8,9 трлн рублей, в валюте — на 1,3 трлн рублей.

Еще 6,2 трлн рублей наши сограждане держат на депозитах до востребования (до 30 дней). Из них в рублях размещено порядка 4,9 трлн рублей, в валюте — 1,3 трлн рублей.

При этом если посмотреть динамику, то окажется, что в октябре, с одной стороны, россияне увеличили накопления на валютных вкладах на срок от 31 дня до года почти на 300 млрд рублей. Зато наши сограждане изъяли деньги с валютных вкладов на срок свыше года тоже почти 300 млрд рублей.

Таким образом, россияне стали более осторожно делать валютных сбережения и предпочитают открывать вклады на более короткий срок.

В октябре немного снизились вклады физлиц-нерезидентов. Если на 1 октября они составляли 436,6 млрд рублей, то на 1 ноября — 428,6 млрд рублей.

При этом увеличение сбережений россиян происходит на фоне роста ставок по вкладам.

Так, во второй декаде октября 2018 года средняя максимальная процентная ставка, рассчитываемая Банком России по рублевым вкладам десяти крупнейших на рынке депозитов банков, впервые с января 2018 года превысила отметку в 7% годовых.

Согласно данным мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц,

Результаты мониторинга в ноябре максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, а первой декаде ноября составили 7,18%.

Это произошло после того, как Банк России повысил ключевую ставку в сентябре на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых. При этом, как заявил на прошлой неделе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин, при нынешней неопределенности на рынках Банк России будет рассматривать возможность повышения ключевой ставки.

Ключевым фактором, который обеспечил приток вкладов, - это повышение банками ставок, что сделало депозиты более привлекательными, отмечает главный аналитик «Промсвязьбанка» Дмитрий Монастыршин.

Повышают банки ставки не только по рублевым, но и по валютным депозитам. По некоторым вкладам в валюте они уже превысили 4% годовых.

«Приток средств населения в банковские вклады связан со стабилизацией курса национальной валюты и снижением ожиданий очередных санкций в отношении крупнейших отечественных финансовых институтов со стороны США, которые вызвали достаточно сильный отток средств в сентябре, а также повышение процентной ставки по депозитам ведущими российскими банками», — комментирует аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

«Ключевой фактор, который обеспечил приток вкладов в банки, это повышение ставок, что сделало депозиты более привлекательными. Также ослаб негативный информационный фон относительно возможности попадания под санкции крупных госбанков. Третий фактор — стабилизация курса рубля и снижение инфляционных ожиданий. Это повышает склонность к сбережению средств населением», — констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Впрочем, по словам генерального директора Мани Фанни Александра Шустова, говорить о наметившемся переломе в ситуации с оттоком средств населения с банковских счетов преждевременно: предыдущий отток вкладов эти данные не перекрывают.

«Фундаментальные факторы, способствовавшие тенденции на отток вкладов, а именно ожидания населения по разгону инфляции в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года, способствуют росту спроса на товары, стоимость которых повысится с 1 января в связи с повышением ставки НДС, нежели сбережениям», — говорит эксперт.

Между тем, как заявил в понедельник, 19 ноября, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, темпы роста цен в России могут оказаться выше, чем прогнозировали в Минэкономразвития. Инфляция может превысить 3,4% по итогам этого года, уточнил чиновник.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» банкиры говорят о продолжающемся притоке средств на вклады.

В ноябре произошло заметное оживление среди розничных вкладчиков: в среднем портфель вкладов в банке прирастает чуть более чем на 100 млн рублей в день, констатирует Александр Бородкин, начальник управления банка «Открытие».