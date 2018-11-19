Бешеные деньги: как подорожает отдых в 2019 году

Туроператоры зафиксировали значительный рост цен на новогодние путевки. Об этом рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«За год в целом стоимость в рублях выросла на 15-18%», — отметила собеседница издания. При этом увеличение цен на январские каникулы произошло практически по всем направлениям.

Из-за девальвации рубля за год отдых подорожал для россиян на 13%, приводит расчеты советник руководителя Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин. Если же заложить еще порядка 2% на конвертацию, то смело можно говорить об увеличении ценника на 15%, сказал он «Газете.Ru».

В условиях нестабильного курса рубля по отношению к доллару и евро, россияне стараются оплатить путевки заранее, говорят игроки турбизнеса.

При этом ситуация с чартерными и регулярными рейсами разнится.

Так как многие туроператоры оплатили путевки по акциям раннего бронирования, то итоговый чек по ним для пакетных туристов ниже, по сравнению с регулярными маршрутами. На последних цены выросли из-за ослабления рубля и роста стоимости топлива.

«Авиакомпании фиксируют большие выпадающие доходы по топливу, а так как цены на него не стабилизируются, то, скорее всего, ценник будет скорректирован на 20%», — добавил Горин.

Но если ситуация по топливу не придет в норму, пакетные туры тоже будут дорожать.

«Если по топливу не произойдет корректировки в меньшую сторону, то

туроператорам придется повышать транспортную составляющую в турпакете примерно на 10-15% со следующего года», — сказал Горин.

По последним данным Росавиации, стоимость авиационного керосина в аэропортах Российской Федерации выросла почти на 15%. Если в августе 2018 года речь шла о 51,5 тыс. руб. за тонну, то в аналогичный период прошлого года – 43,9 тыс. руб. за тонну.

«Средний чек при ранних бронированиях авиаперелетов по России туда-обратно на период новогодних праздников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос с 7 970 до 10 236 рублей», — привели данные в Biletix.

То есть цены на перелеты по России, по данным компании, выросли на 28%.

«За границу – с 21 934 до 25 936 рублей, то есть на 18%», — добавили в компании.

При этом если говорить о тех, кто предпочел заранее приобрести билеты на январские каникулы самостоятельно, то на этапе ранних бронирований речь идет о снижении спроса на 13%, заметили в Biletix.

Туроператоры в свою очередь по сравнению с прошлым годом наблюдают увеличение глубины продаж, в среднем на 1-2 месяца. «Еще в сентябре по многим направлениям глубина бронирования уже достигала марта 2019 года. Влияние оказали колебания курсов валют — клиенты, ожидая дальнейшей девальвации курса рубля стремились заранее спланировать отдых на зимний сезон и новогодние праздники», — рассказали в компании «Библио-Глобус».

При этом пока среди заграничных направлений лидером остаются курорты Таиланда, заметила Ломидзе. По данным компании «Библио-Глобус», неделя в трехзвездочном отеле, включая авиаперелет, трансфер может обойтись в 64 800 рублей на человека.

Также в число направлений, пользующихся у граждан России, спросом на новогодние каникулы, входят курорты Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Индии, а также Доминиканской республики и Турции.

Если по первым интерес увеличился по году на 10-15%, то по Турции, где в этом году вышел хороший долгий сезон, речь идет о росте спроса на 25%, сказал Горин.

По российским направлениям рост спроса составил 5-7%.

По совокупному спросу по всем направлениям Россия заняла второе место, сказала Ломидзе.

«Безусловно, Краснодарский край лидирует. Затем на новогодние праздники по количеству путевок идет Москва, далее – Санкт-Петербург. Также вошли в пятерку предпочтений россиян Казань, Великий Устюг», — добавила она.

Правда, последний теряет свои позиции, спрос на сегодня сопоставим с прошлогодним, но роста пока нет.

«Средний чек за тур по России на предстоящие новогодние даты длительностью 7 ночей, включая авиаперелет, трансфер и размещение в трехзвездочном отеле составляет 32 500 рублей на человека», — привели цены в пресс-службе туроператора «Библио-Глобус», добавив, что в компании не наблюдают сильного роста стоимости пакетных туров ни по стране, ни за рубеж.