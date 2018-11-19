Акцизы здоровья: колбаса подорожает вслед за газировкой

С инициативой ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасные изделия, сосиски, бекон — выступил Экспертный совет при правительстве. Ставка нового налога может составить более 160 рублей на 1 кг, рассказали «Известиям» источники в организации.

Реклама

Свои предложения эксперты изложили в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». Один из членов совета Дарья Халтурина рассказала изданию, что в основе этой работы лежит

исследование ученых из Оксфорда, которые выяснили, что от избыточного потребления красного и переработанного мяса умирает порядка 2,4 млн человек в год. В качестве профилактической меры ученые предложили ввести акциз на соответствующие изделия - для таких стран как Россия он рекомендован на уровне $2,41 за 1 кг (порядка 160 рублей).

Если, по подсчетам газеты, 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, то при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум на 26% - до 760 рублей.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо к канцерогенам, которые повышают риск возникновения злокачественных опухолей. По словам ведущего специалиста отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяны Зубковой, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.

Средства от нового сбора Экспертный совет рекомендует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания: отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и т. п.

В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения вредных продуктов, однако конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

Производители мясной продукции, ожидаемо, выступили против акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил «Известиям» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее стало известно, что тот же Экспертный совет рекомендовал ввести акциз на сладкую газировку в РФ, из-за чего и ее стоимость могла бы вырасти на 20%. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Это, по мнению экспертов, могло бы стать действенным инструментов в борьбе с ожирением и избыточным потреблением сахара. В Минздраве поддержали и эту идею.

В настоящее время в России нет акцизов на пищевые продукты. Таким сбором облагаются только производители алкогольных напитков и этилового спирта.

Похожую инициативу уже предлагал Минздрав в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе подчеркивалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами чаще всего становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.

Кроме того, ведомство в прошлом году предлагало ограничить эфирное время телевизионной рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газированных напитков.

«[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)»,— отмечается в документе Минздрава, разработанном в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Там же министерство предлагало ввести акциз на вредные для здоровья продукты питания.

Независимые эксперты к идее склонить россиян к здоровому образу жизни через дополнительные сборы относятся скептически.

Наличие акциза никак не влияет, например, на потребление сигарет и алкоголя: акциз просто выдавливает спрос в более низкие ценовые категории,

отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Иными словами, люди из-за акциза покупают более дешевую и менее качественную продукцию, но все равно употребляют табак и алкоголь.

Монетарными методами невозможно изменить пищевые привычки граждан, над этими привычками бьются тысячи психологов по всему миру, и какой-то внешней мотивации на данный момент так и не было придумано: мотивация отказа от сахара или от сахаросодержащих продуктов может быть только внутренней. Акциз — это способ заработать на зависимости, а не излечить ее, констатирует аналитик.