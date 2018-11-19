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Акцизы здоровья: колбаса подорожает вслед за газировкой

СМИ: Минздрав поддержал введение налога на колбасные изделия

В ближайшее время колбаса и сосиски в РФ могут подорожать почти на 30%. Власти предлагают ввести акциз на данные продукты, чтобы уменьшить их потребление. Продукты переработки красного мяса вредны для здоровья и могут провоцировать рост раковых клеток, утверждают ученые. Ранее из тех же соображений предлагалось поднять налоги на продажу сладкой газировки. Производители считают, что от таких мер граждане станут беднее, но не здоровее.

С инициативой ввести акциз на продукты переработки красного мяса — колбасные изделия, сосиски, бекон — выступил Экспертный совет при правительстве. Ставка нового налога может составить более 160 рублей на 1 кг, рассказали «Известиям» источники в организации.

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Свои предложения эксперты изложили в отзыве на программу «Укрепление общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография». Один из членов совета Дарья Халтурина рассказала изданию, что в основе этой работы лежит

исследование ученых из Оксфорда, которые выяснили, что от избыточного потребления красного и переработанного мяса умирает порядка 2,4 млн человек в год. В качестве профилактической меры ученые предложили ввести акциз на соответствующие изделия - для таких стран как Россия он рекомендован на уровне $2,41 за 1 кг (порядка 160 рублей).

Если, по подсчетам газеты, 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, то при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум на 26% - до 760 рублей.

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо к канцерогенам, которые повышают риск возникновения злокачественных опухолей. По словам ведущего специалиста отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяны Зубковой, помимо доказанной связи переработанных мясопродуктов с развитием рака, при их потреблении также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет 2-го типа.

Средства от нового сбора Экспертный совет рекомендует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания: отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и т. п.

В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения вредных продуктов, однако конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

Производители мясной продукции, ожидаемо, выступили против акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил «Известиям» руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее стало известно, что тот же Экспертный совет рекомендовал ввести акциз на сладкую газировку в РФ, из-за чего и ее стоимость могла бы вырасти на 20%. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Это, по мнению экспертов, могло бы стать действенным инструментов в борьбе с ожирением и избыточным потреблением сахара. В Минздраве поддержали и эту идею.

В настоящее время в России нет акцизов на пищевые продукты. Таким сбором облагаются только производители алкогольных напитков и этилового спирта.

Похожую инициативу уже предлагал Минздрав в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе подчеркивалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами чаще всего становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.

Кроме того, ведомство в прошлом году предлагало ограничить эфирное время телевизионной рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газированных напитков.

«[Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)»,— отмечается в документе Минздрава, разработанном в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. Там же министерство предлагало ввести акциз на вредные для здоровья продукты питания.

Независимые эксперты к идее склонить россиян к здоровому образу жизни через дополнительные сборы относятся скептически.

Наличие акциза никак не влияет, например, на потребление сигарет и алкоголя: акциз просто выдавливает спрос в более низкие ценовые категории,

отмечает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Иными словами, люди из-за акциза покупают более дешевую и менее качественную продукцию, но все равно употребляют табак и алкоголь.

Монетарными методами невозможно изменить пищевые привычки граждан, над этими привычками бьются тысячи психологов по всему миру, и какой-то внешней мотивации на данный момент так и не было придумано: мотивация отказа от сахара или от сахаросодержащих продуктов может быть только внутренней. Акциз — это способ заработать на зависимости, а не излечить ее, констатирует аналитик.