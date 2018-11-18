Страсти по трубе: куда придет «Турецкий поток»

Газопровод по дну Черного моря дошел до берегов Турции. Укладка морской части «Турецкого потока» практически завершена.

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«Президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин 19 ноября 2018 года в Стамбуле примут участие в церемонии окончания строительства морского участка газопровода «Турецкий поток», - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией турецкого лидера.

В Кремле это уже назвали «реальным вкладом в энергобезопасность Европы». «Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики. Он пойдет дальше, европейским потребителям», - заявил в эфире «Россия-1» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос, куда конкретно пойдет газ по этому маршруту, остается окрытым.

Хватит и одной нитки

Одновременно прокладываются две ветки газопровода по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая.

«Первая нитка будет обеспечивать газом нашу страну, а вторая - европейские государства...», - отмечается в сообщении турецких властей.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), потребление природного газа в стране в 2017 году составило 53,4 млрд кубометров.

Кроме России, на долю которой приходится больше половины экспорта «голубого топлива» в Турцию (28,6 млрд кубометров в 2017 году), Анкара закупает газ у Ирана (9,2 млрд кубометров) и Азербайджана (6,5 млрд куб м).

И Баку намерен наращивать поставки. В мае-июне этого года была запущена первая ветка Южного газового коридора (ЮГК) - маршрута, по которому в Турцию и ЕС пойдет азербайджанский газ с одного из крупнейших в мире газовых месторождений Шах-Дениз.

ЮГК будет представлять собой разветвленную сеть газопроводов - от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию. В июне в строй была запущена как раз турецкая часть маршрута Трансанатолийский газопровод (TANAP). Из 16 млрд куб м газа, которые пойдут по этому маршруту на первом этапе, 6 млрд куб. м будут оставаться в Турции, а 10 млрд куб. м — транспортироваться на юг Европы по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), также входящему в систему ЮГК. Впоследствии пропускная способность этого маршрута вырастет до 31 млрд куб м.

Во многих смыслах это конкурент «Газпрому» и сдерживающий фактор для дальнейшей экспансии на рынок Европы - страны ЕС, да и Турция, также заинтересованы в деверсификации поставщиков и энергобезопасности.

Из России в Турцию порядка 13 млрд куб. м. идет по Трансбалканскому газопроводу через украинский транзит, остальной газ - порядка 16 млрд куб м - страна получает по «Голубому потоку». Эти объемы соответствуют контрактным обязательствам России перед Турцией и вряд ли существенно изменятся после ввода первой нитки «Турецкого потока» в конце 2019, отмечает консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова. Таким образом,

первая ветка «потока» заменит собой транзит через Украину, но брать газ сверх этих объемов Анкара едва ли будет. Дополнительные 16 млрд куб Турции не нужны - по крайней мере, в среднесрочной перспективе, поэтому если не будет найдено решение с доставкой этого газа в Европу, вторая нитка будет какое-то время оставаться сухой,

отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Греческие амбиции

Изначально продолжение второй ветки «Турецкого потока» предполагалось до границы с Грецией, откуда газ впоследствии может быть направлен в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Официальные Афины его поддерживают. В прошлом году было подписано соглашение между «Газпромом», греческой корпорацией DЕРА и итальянской Edison в развитие меморандума от 24 февраля 2016 года о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию, а также совместная декларация Греции и Италии.

Европейские компании на этом направлении планировали ранее строить ветку ITGI Poseidon (Interconnector Turkey—Greece—Italy), которая должна была соединить рынки Турции, Греции и Италии. В настоящее время этот проект заморожен. В случае его реанимации утилизация второй нитки «Турецкого потока» может составить до 70%, отмечает Колбикова.

Греция сохраняет амбиции европейского газового хаба и в этом ключе агитирует в Брюсселе за продолжение строительства «Турецкого потока» через греко-турецкую границу в Европу.

»...Мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода «Турецкий поток» на Грецию», - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас, выступая на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств 16 ноября (цитата по ТАСС). Однако пока «добро» на это от Еврокомиссии не получено.

В рамках энергетической стратегии Греции готовится также строительство интерконнектора «Греция - Болгария» (IGB), а также ряд других веток для газовых поставок, при этом в приоритете у Афин Трансадриатический трубопровод.

Балканский гамбит

«Газпром» также рассматривает другие варианты. Так, в последнее время все активнее обсуждается маршрут Болгария-Сербия-Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. И здесь официальной Софии, когда-то похоронившей под давлением Еврокомиссии проект «Южный поток», не дает покоя идея стать газораспределительным европейским хабом на южном направлении.

В частности, об этом шла речь на майской встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Возможность продления «Турецкого потока» до Болгарии тогда подтвердили все, даже, по словам Борисова, Эрдоган по телефону выразил поддержку этой идеи. Но до конкретных договоренностей, ни тогда, ни полгода спустя дело не дошло.

А без гарантий - как со стороны Болгарии, так и со стороны Еврокомиссии - в очередную авантюру Россия больше не полезет. Это подчеркнул в мае Путин, позже неоднократно подтверждал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы учитываем печальные уроки «Южного потока» и не хотели бы повторения ситуации. Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза», - подчеркнул он в интервью Serbian Telegraph 17 ноября (цитата по ТАСС).

Один из неоспоримых плюсов варианта ответвления через Болгарию в сторону Австрии - это возможность решить проблему альтернативного варианта газоснабжения относительно небольших потребителей в регионе, отмечает аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко. До этого времени они, вероятно, будут снабжаться через украинский канал.

В сентябре на встрече с Владимиром Путиным премьер Венгрии Виктор Орбан попросил его серьезно подумать о возможности продления «Турецкого потока» до Венгрии.

В октябре Путин вновь заговорил о возможности подключения Италии к газопроводу, но теперь уже через Болгарию или Сербию.

Многие страны проявляют интерес к ответвлению от «Турецкого потока» на свою территорию, отмечал Дмитрий Песков. «Кто-то намекает, кто-то конкретно ставит вопрос», - добавил он.

Ответвление на Болгарию было бы наиболее целесообразным продолжением второй ветки «Турецкого потока», полагает Колбикова. Во-первых, в данном направлении планировалась реализация нескольких европейских газопроводов, которые получили статус проектов общего интереса ЕК и пока не имеют ресурсной базы. Во-вторых, существует возможность использовать Транбалканский газопровод в реверсном режиме, тем самым обеспечив 13,1 млрд куб. м контрактных обязательств Газпрома перед европейскими странами (Молдова, Румыния, Болгария, Греция и Македония) при минимальной реконструкции. В таком случае загрузка второй нитки может составить до 83%.

Но все эти варианты сопряжены с высокой неопределенностью. Европейские газопроводы могут повторить судьбу предыдущих проектов Южного газового коридора, к примеру, Nabucco West, а Трансбалканский маршрут может столкнуться со сложностями в части соответствия реверса положениям 3-его Энергопакета, признает Колбикова.

На пути лег Киев

Сложностей добавляет и тот факт, что Европа пытается сохранить хотя бы часть украинского транзита, а большинство вариантов продолжения «Турецкого потока» как раз призваны сократить, а то и вовсе отказаться от него на южном направлении. Киев уже неоднократно высказывал озабоченность по этому поводу.

Не одобряют проект и США, которые Восточную Европу рассматривают также как потенциальных покупателей своего СПГ. Да и в самой Европе нет полного единства по этому вопросу.

Эксперты сходятся на том, что продолжение второй нитки «Турецкого потока» появится не скоро.

Проработка всех договорённостей, принятие решения и строительство в любом случае займёт ещё несколько лет, полагает Александр Собко.



У «Турецкого потока» нет такого сильного лоббиста в Европе, как у «Северного потока-2» в лице Германии, поэтому с ним может быть больше задержек - как юридического, так и технического плана, соглашается Дмитрий Маринченко.

Поэтому пока украинский маршрут в каком-то виде сохранится.