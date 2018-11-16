Временная передышка: когда ждать падения рубля

Согласно установленным официальным курсам валют на 17 ноября, курс доллара понизился на 62 копейки, составив 65,99 рубля. Курс евро уменьшился на 63 копейки до 74,9 рублей.

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Российский рубль всего за две последние торговые сессии отыграл у доллара США около 3%, комментирует Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Впрочем, эксперты называют укрепление рубля временным и объясняют его целым рядом факторов: это, в частности, начавшийся налоговый период и отсрочка вступления в силу антироссийских санкций.

Из-за того, что у конгрессменов не хватило времени на решение внутренних вопросов, США решили отложить новые санкции в отношении России до января.

«Спекулятивно это очень хорошая новость, дающая возможность воспользоваться высокой доходностью рублевых активов», — комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Игроки надеются, что самый жесткий вариант американских финансовых санкций вообще не будет принят и проблемы двусторонних отношений будут решены на очередной встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечает в свою очередь Олег Богданов.

Изначально лидеры двух стран собирались провести отдельную встречу в Париже, но отложили ее по просьбе французской стороны. Как заявили недавно в Кремле, будущая встреча двух президентов может состояться на полях саммита «двадцатки» в Аргентине. Саммит пройдет 30 ноября — 1 декабря.

При этом на мероприятиях в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны Путин кратко обменялся парой слов с Трампом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они сказали, что им есть, о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) поговорить», — заметил он.

В целом за последние дни так называемая «санкционная премия» (то, на сколько российская валюта недооценена из-за возможности введения новой порции санкций — «Газета.Ru») на рубль снизилась примерно до 10-15%, отмечает Сергей Гайворонский, аналитик «БКС брокер».

Помогают укрепиться российской валюте и растущие цены на «черное золото», говорят эксперты.

Мировые цены на нефть в пятницу преодолели уровень $67 за баррель. Рост произошел на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК+, говорят эксперты.

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

«Участники рынка проигнорировали отчет Минэнерго США, согласно которому добыча в стране выросла до новых рекордных значений в 11,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что игроков гораздо больше волнуют действия ОПЕК, направленные на балансировку спроса и предложения, чем данные Минэнерго США», — комментирует Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Кроме того, как отмечает Люшин, позитивно на российскую валюту влияет то, что сейчас отсутствует давление на валюты всех развивающихся рынков и нет оттока средств нерезидентов.

14 ноября российскому Минфину даже удалось впервые за три недели разместить на аукционах все облигации федерального займа (ОФЗ). Так, всего министерство предлагало рынку два выпуска на 10 млрд руб.

При этом на первом аукционе министерство продала четырехлетние бумаги номинальной стоимостью 5 млрд руб. В ходе аукциона спрос превысил предложение почти в 2,5 раза, а средневзвешенная доходность составила 7,86% годовых.

Второй аукцион также оказался удачным: спрос на трехлетние ОФЗ в 3,5 раза превысил предложение в 5 млрд руб. При этом средневзвешенная доходность выпуска составила 8,43% годовых

Между тем, по словам Сергея Гайворонского, эйфория, связанная с переносом санкций на следующий год, выглядит излишней.

«Рынок забывает о втором пакете по делу Скрипалей, его введение вполне возможно в конце месяца или начале декабря и может изрядно подпортить настроение. Поэтому в конце этого года возможно ослабление российской валюты, и уровни в районе 67-70 рублей за доллар к концу декабря — началу января вполне возможны», — отмечает эксперт.