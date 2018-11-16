Крах экономики: миру предрекли новый кризис

Промышленный гигант General Electric отчиталась в октябре об убытке в $23 млрд из-за слабого спроса на газовые турбины и показала высокий уровень задолженности перед кредиторами. Рыночная капитализация GE уже вдвое меньше объема долгов. Хорошие времена на рынке корпоративных долговых обязательств подошли к концу, утверждает Bloomberg. Пока акции одной из крупнейших в мире корпораций стремительно падают, аналитики предупреждают о цепной реакции и возможной новой волне мирового кризиса.

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Инвесторы насторожились и изучают другие компании с большими заимствованиями на любые признаки хрупкости, включая пивоваренную корпорацию Anheuser-Busch InBev NV и автомобилестроительную компанию Ford Motor Co., пишет издание.

Половина рынка облигаций инвестиционного класса объемом в $5 трлн сейчас имеет самый низкий уровень рейтингов. Избавление от акций GE — лишь предвестник краха кредитов инвестиционного класса, считает Скотт Минерд из Guggenheim Partners. Корпоративный долг является «самой опасной» частью рынка ценных бумаг, предупреждает глава DoubleLine Capital LP Джефри Гундлах.

Долговой рынок сильно разросся за последние 10 лет, только в США объем облигационных задолженностей достиг $41 трлн,

сказал «Газете.Ru» старший аналитик «Фридом финанс» Вадим Меркулов. Однако большая часть этого долга относится к государственному сектору, ипотечным займам и к обеспеченному корпоративному долгу с хорошим рейтингом. Среди них также есть $2,5 трлн, которые имеют оценку BBB+ и ниже, о которых и пишет Bloomberg. По его словам, к обвалу приведут именно ошибки менеджмента и падение финансовых показателей, таких как выручка или операционная маржинальность.

«Компании, которые выпустили этот долг, рассчитывали получить дешевое дополнительное финансирование. Это может сыграть плохую шутку, если будут сделаны стратегические ошибки, то компании могут потерять возможность обслуживать долг, что повлечет за собой банкротство компании. Тут стоит ждать эффекта домино, но точно предсказать, когда случится обвал, практически нереально. Ухудшает ситуацию рост ставок, за счет чего долговое финансирование становится значительно дороже», — сказал Меркулов.

Первая на радаре инвесторов — корпорация Anheuser-Busch InBev NV. В прошлом месяце рейтинговое агентство Moody's заявило, что может понизить рейтинг крупнейшей в мире пивоваренной компании, сославшись на большую долговую нагрузку гиганта. Заимствования в 5,4 раза превосходят доналоговую прибыль компании, по данным на 30 июня. Компании придется полностью приостановить выплату дивидендов и сократить долг на 26 млрд долларов к концу следующего года, отмечают аналитики.

Единственный автопроизводитель в Детройте, избежавший банкротства во время финансового кризиса, теперь к нему приблизился. Облигации Ford Motor торгуются как «мусорные», хотя имеют рейтинг выше как от Moody's, так и от S&P. Компания заявляет, что намерена поддерживать рейтинги инвестиционного уровня, но инвесторы опасаются за судьбу автопроизводителя из-за замедления роста продаж в Китае и высоких издержек в США из-за торговых войн.

Ford обязан будет выплатить почти 15 млрд долга в 2019 году, в то время как прибыль автопроизводителя составит порядка $5,3 млрд. Общий краткосрочный долг компании составляет $50 млрд, где основное — это краткосрочные займы, использующиеся в производстве, пояснил Меркулов.

«Конкретно у Ford ситуация достаточно плохая, поскольку автомобильный рынок уже насыщен, а в новом сегменте электромобилей Ford сильно отстает от своих конкурентов», — подчеркнул он.

Крупнейший в мире производитель консервированных супов Campbell Soup удвоил свою долговую нагрузку почти до $10 млрд после приобретения Snyder's-Lance Inc. — в пять раз больше, чем доналоговая прибыль компании.

«В случае с Campbell Soup ситуация не такая плохая, поскольку поглощение Snyder's-Lance стало драйвером для роста и создало несколько синергий для компании. Однако настоящим испытанием станет 2020 год, когда фирме придется выплачивать $2,7 млрд, одновременно обслуживая $10 млрд заимствований, которые они привлекли для сделки слияния. Инвесторам стоит обратить внимание на коэффициенты текущей ликвидности, долговой нагрузки, динамику выручки и операционной маржинальности. Это позволит трезво оценить ситуацию с долгом корпорации и понять, стоит ли инвестировать в нее или нет», — объяснил Меркулов.

Аналогичная ситуация у производитель газировки Dr Pepper. В июле компания объединилась с Keurig Green Mountain, получив заемные средства в размере $17 млрд. Такая же высокая долговая нагрузка у холдинговой компании по коммунальным услугам PG&E Corp., которую подкосили пожары в Северной Калифорнии.

Представители компаний обещают сократить задолженность и с разным успехом уже делают это, но аналитики скептично относятся к их возможностям исправить ситуацию. Многие корпорации прибегли к сокращению дивидендов и реструктуризации бизнеса. Если обязательства по сокращению долговой нагрузки не будете выполнены достаточно быстро, на рынке могут возникнуть реальные проблемы, отмечает Bloomberg.

«В последние годы люди слепо верят в корпоративные облигации. Если вы не сокращаете долю заемных средств, у вас уже никогда не будет той свободы, что раньше», — сказал Эндрю Чорлтон из британской компании по управлению активами Schroders.

Пока главное действующее лицо наступающего кризиса, General Electric, продолжает падать. За неделю его акции подешевели на 11%, а с начала года ― на 56%. Ничего не предвещает смены курса и уход от катастрофы. «Доходы компании в последнее время демонстрировали худшую динамику, чем ожидалось, практически по всем фронтам. Из восьми сегментов GE, которые были прибыльными еще два года назад, в 2020-м шесть еле выйдут в ноль либо вообще останутся в минусе», — пишут аналитики JP Morgan.

Покупка акций GE ― плохая идея, сказала менеджера S&P Эрин Гиббс CNBC. «Мы просто не видим причин покупать до тех пор, пока не увидим конца негативным новостям и падению доходов», — сказала она.

«Проблемы GE имеют давние корни, они начались не вчера, просто СМИ очень остро преподносят эту тему, тем временем инвесторы давно знают о том, что у GE с 2008 года есть некий дисбаланс в бизнесе, обостряется конкуренция с Siemens,

что сокращают дивиденды, что нужно сокращать чрезмерно разросшийся персонал, что нужно отвечать вызовам времени и ликвидировать устаревшие технологии», — сказал «Газете.Ru» аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Вместе с тем аналогия с Lehman Brothers некорректна, так как речь идет не о банке. «Есть сходство в том, что ее акции очень любят пенсионные фонды и граждане США любят накапливать их на своих инвестиционных счетах. Но сейчас, когда бумаги упали до $8,17, посмотрите, что происходит в интернете — все обсуждают, пора ли уже покупать акции GE, раз цена стала настолько привлекательной? То есть никто всерьез не рассматривает ликвидацию компании из своего портфеля, все лишь хотят купить подешевле ее бумаги и долго-долго, 5-10 лет, держать», — отметил он.

Так же, как и у других компаний, облигации сохраняют инвестиционный рейтинг, но уже торгуются как «мусорные». General Electric вполне может объявить дефолт, это приведет к банкротству эмитентов и держателей ценных бумаг. Если это произойдет, глобальный кризис не заставит себя ждать.