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Обвал фунта: министр по Brexit ушел в отставку. LIVE

Фунт падает: британский министр по вопросам Brexit подал в отставку

Фунт стерлингов рухнул на новостях о том, что министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил о своей отставке. Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с разъяснением по выходу страны из Евросоюза. «Газета.Ru» следит за новостями в королевстве в онлайн-трансляции.
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13:25

Доминик Рааб не единственный, кто подал прошение об оставке. В четверг прошение об отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Кроме того, ранее из-за несогласия с планом Мэй по Brexit правительство покинули предшественник Рааба Дэвид Дэвис, а также министр транспорта Джо Джонсон и министр иностранных дел Борис Джонсон, выступавшие за «жесткий» вариант отделения от Евросоюза.

13:15

Между тем британский фунт стерлингов продолжает падать. Так, к 13.10 МСК фунт стерлингов падает уже на 1,33% по отношению к евро.

13:07

Также, по его словам, он не «может поддержать бессрочное соглашение, позволяющее ЕС накладывает вето на нашу способность отделиться». Ни одна демократическая страна не соглашалась с подобными условиями, навязанными извне, считает он.

13:01

Доминик Рааб объяснил свое решение тем, что «предложенный для Северной Ирландии регуляторный режим представляет собой реальную угрозу для целостности Соединенного Королевства».

12:55

Об этом Рааб сообщил на своей странице в Twitter, прикрепив письмо премьеру Терезе Мэй.

12:50

Добрый день, уважаемые читатели. Фунт стерлингов обвалился на фоне новостей, что министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил о своей отставке из-за несогласия с одобренным правительством проекта выхода страны из Евросоюза. В начале торгов стоимость британского фунта стерлинга по отношению к евро снизилась на 0,95%, достигнув отметки в 1.13693. Стоимость фунта стерлингов по отношению к доллару упала на 0,92%, достигнув отметки в 1.28652. При этом падение продолжается.