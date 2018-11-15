Обвал фунта: министр по Brexit ушел в отставку. LIVE

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Доминик Рааб не единственный, кто подал прошение об оставке. В четверг прошение об отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара. Кроме того, ранее из-за несогласия с планом Мэй по Brexit правительство покинули предшественник Рааба Дэвид Дэвис, а также министр транспорта Джо Джонсон и министр иностранных дел Борис Джонсон, выступавшие за «жесткий» вариант отделения от Евросоюза.
Между тем британский фунт стерлингов продолжает падать. Так, к 13.10 МСК фунт стерлингов падает уже на 1,33% по отношению к евро.
Также, по его словам, он не «может поддержать бессрочное соглашение, позволяющее ЕС накладывает вето на нашу способность отделиться». Ни одна демократическая страна не соглашалась с подобными условиями, навязанными извне, считает он.
Доминик Рааб объяснил свое решение тем, что «предложенный для Северной Ирландии регуляторный режим представляет собой реальную угрозу для целостности Соединенного Королевства».
Об этом Рааб сообщил на своей странице в Twitter, прикрепив письмо премьеру Терезе Мэй.
Добрый день, уважаемые читатели. Фунт стерлингов обвалился на фоне новостей, что министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил о своей отставке из-за несогласия с одобренным правительством проекта выхода страны из Евросоюза. В начале торгов стоимость британского фунта стерлинга по отношению к евро снизилась на 0,95%, достигнув отметки в 1.13693. Стоимость фунта стерлингов по отношению к доллару упала на 0,92%, достигнув отметки в 1.28652. При этом падение продолжается.