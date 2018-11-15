Думская столовая: сколько проедают депутаты

Александр Хинштейн, депутат Государственной думы от Самары и советник главы Росгврадии, показал в своем твиттере меню столовой нижней палаты российского парламента. По словам депутата, его обед в среду, 14 ноября, который состоял из закуски из фасоли, горячего с гарниром (курица и капуста) и напитка из шиповника, обошелся ему в 253 руб.

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В опубликованном меню среди позиций есть борщ со свежей капустой, картофелем и говядиной за 88 руб. (порция 250 г), жареное филе судака за 211 руб. (125 г), салат «Столичный» за 72 руб. (100 г).

При этом «Пятому каналу» Хинштейн заявил, что «прайс» в депутатской столовой «не самый низкий».

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет. Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов прайс не самый низкий. Но, когда вижу, что за 20 рублей можно пообедать, у меня это вызывает мягко говоря недоумение», — сказал Александр Хинштейн.

Ранее саратовский депутат Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, поделился результатами эксперимента. По его словам, потребительская корзина должна быть увеличена как минимум до 10 тыс. руб.

«На эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», — отмечал депутат.

При этом прожиточный минимум он предложил увеличить до 20 тыс. рублей.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», — описал депутат последствия своего опыта.

Бондаренко призвал других депутатов последовать его примеру, чтобы ощутить на себе последствия принимаемых ими решений.

На такой эксперимент депутат решился после слов уволенной с поста министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой.

Теперь уже экс-министр оказалась в центре скандала после того, как заявила, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

На злополучном для чиновницы заседании обсуждался законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров. При этом министр предложила повысить его на 288 руб., тогда как депутаты — на 500 руб.

Как поясняла Соколова, увеличивать прожиточный минимум для неработающих пенсионеров на 500 руб. не нужно, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».

Но сама министр отказалась участвовать в эксперимента и жить на 3,5 тыс. рублей в месяц, поскольку «статус министра этого не позволит».

Показатель прожиточного минимума используется в России для определения порога бедности. Прожиточный минимум — это необходимый для выживания минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.

В частности, в потребительскую корзину, которую учитывают при расчете прожиточного минимума трудоспособного человека, входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т.д.

Прожиточный минимум рассчитывается для каждого региона и для каждой социальной группы отдельно. В частности, это показатель определяется для трех групп населения — дети, пенсионеры и трудоспособные россияне.

Согласно проекту приказа Минтруда, величина прожиточного минимума в третьем квартале 2018 года составит 10 451 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан он будет чуть выше — 11 310 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 8 615 рублей, а для детей — 10 302 рубля.

Таким образом, показатель прожиточного минимума увеличился на 0,1% по сравнению со вторым кварталом 2018 года.

Эксперты ранее неоднократно критиковали потребительскую корзину, по которой рассчитывается прожиточный минимум, указывая, что в подсчеты нужно вносить коррективы, добавляя новые категории.

Социологи давно говорят о том, что чтобы оценить реальный уровень бедных в России, нужно использовать другие методики подсчета — например, метод «лишений»: то, чего российская семья не может себе позволить.

Так, как поясняла ранее «Газете.Ru» Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС), чтобы понять реальный уровень бедности стандартной семьи с детьми, необходимо провести опрос как минимум по семи направлениям лишений: имущество, питание, финансовое положение, здоровье, социальная интеграция, образование и развитие детей, жилищные условия.